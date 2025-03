Marc Márquez logra la primera 'pole' del año en Tailandia

La carrera corta, la prueba al 'sprint', con mitad de vueltas (13) que este domingo (26), tendrá una primera fila repleta de Ducati 'Desmosedici'.... del año pasado. Marc Márquez (Ducati, 1.28.782 minutos), el 'hermanísimo, a 0.146 segundos y 'Pecco' Bagnaia, a 0.173 segundos, acapararon la parrilla del Gran Premio de Tailandia de MotoGP (09.00 horas, DAZN). Y lo hicieron con absoluto dominio de la situación. Los hermanos Márquez Alentá ya lo habían demostrado ayer al copar los dos primeros puestos al acabar la primera jornada del año y Bagnaia volvió a hacer lo de siempre: sestear el viernes y dar dos grandes golpes (de velocidad) el sábado, superando la Q1 y acabando tercero en la Q2.

Los tres grandes de Ducati están listos para ganar hoy y mañana, los tres. "Yo creo que Marc tiene algo más que nosotros dos, le salen los 1.29 muy comodamente y a nosotros nos cuesta más, pero veremos hay que correr", comentá Àlex Márquez, que se ve con ánimo y fuerzas de dar la campanada esta mañana en España, mediodía en Tailandia. "Me he sentido mejor que ayer y creo que podemos pelear por todo", dice Bagnaia. "Sigo pensando en el podio, no en ganar", matiza MM93, que saldrá, sin duda, a por su primera victoria como oficial de la firma de Borgo Panigale.

"Todo fluye, va todo bien, en nuestro garaje nos entendemos, me salen los tiempos, tengo buen ritmo, pero ya sabemos cómo son las carreras, no podemos decir nada hasta que no caiga la bandera a cuadros" Marc Márquez

Después de estos tres 'monstruos' de 2025 se produjo la sorpresa, pues la segunda línea la formarán Jack Miller (Yamaha), pero ya a 0.308 segundos, mucha distancia, acompañado de la auténtica revelación de la jornada, el japonés Ai Ogura (Aprilia) y de Franco Morbidelli (Ducati), el protegido de Valentino Rossi. Es evidente que ninguno de los tres puede inquietar a los de delante, la diferencia es notable aunque deben intentarlo en la carrera corta de hoy, mañana es aún más difícil.

El mayor de los Márquez, cuya última 'pole' data de Aragón-2024, suma ya 95 primeros puestos en la parrilla de salida (67 en MotoGP) tras 268 grandes premios, es decir, consigue la 'pole' en una de cada tres carreras, espectacular. "Por la mañana en el FP2 me he encontrado muy cómodo de ritmo”, señaló Márquez al término de su espectacular ‘quali’, “pero por la tarde con la subida de la temperatura se igualan las cosas, ‘Pecco’ hace funcionar muy bien el neumático duro delantero y a mí, la verdad, me cuesta bastante. Al margen de ese detalle, me están saliendo bien las cosas, todos fluye, nos entendemos muy bien en el garaje con todos los mecánicos. Todo fluye, pero, en las carreras, ya se sabe todo puede pasar hasta que cae la bandera de cuadros. Todos estamos rodando muy al límite, al haber hecho muchas vueltas entre test y Gp, vamos todos a tope, intentaremos gestionar la carrera", zanjó el #93.