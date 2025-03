Dall'Igna: "Marc ha hecho la carrera perfecta y no era fácil"

Todo el mundo sospecha, sabe, intuye, que la persona que más peso tuvo en la decisión de Ducati de fichar a Marc Márquez en lugar del nuevo campeón Jorge Martín como compañero del italiano ‘Pecco’ Bagnaia fue, sin duda, el ingeniero Gigi Dall’Igna, Director General del equipo rojo y creador de la invencible Ducati ‘Desmosedici’.

Dall’Igna quedó impresionado, el pasado año, cuando, gran premio a gran premio, estudió meticulosamente la telemetría de la ‘Desmo’ del 23 comparada, no solo a las otros Ducati de ese mismo año sino, incluso, comparadas a las oficiales 2024. Fue, entonces, cuando quedó sorprendido de las cosas que podía hacer el ocho veces campeón del mundo estando en el equipo oficial de Borgo Panigale.

"La carrera que abre el Mundial es siempre la más difícil de la temporada pues, aunque vengas de ganar, nunca sabes cómo estarás en referencia a las otras marcas" Gigi Dall'Igna — Director General de Ducati Lenovo

Y para Dall’Igna ha sido suficiente el primer fin de semana de carreras para darse cuenta, al igual que le sucedió al Team Manager, David Tardozzi, de que habían hecho, en efecto, el mejor fichaje de su vida, pues el mayor de los Márquez logró la ‘pole’, ganó la carrera al ‘sprint’, ganó el gran premio, hizo vuelta rápido en carrera y se colocó, 93 grandes premios después, como líder del Mundial de MotoGP.

“Marc ha hecho la carrera perfecta, la que me esperaba que hiciera y no era fácil al ser la carrera de su debut con la Ducati oficial”, comentó Dall’Igna al concluir el gran premio. “La primera carrera de la temporada es la más difícil, sobre todo si vienes de ganar pues no sabes cómo estarás con respecto a los demás y debemos darnos por contentos al copar los cuatro primeros puestos”.

Marc Márquez muestra su felicidad en el corralito de Buriram, Tailandia. / ALEJANDRO CERESUELA

“Marc ya tiene la moto en sus manos, su comportamiento en carrera, controlando con enorme habilidad la presión de los neumático, colocándose de tras de su hermano Àlex y atacando en las tres últimas vueltas, demuestra que ya conoce muy bien la moto y lo mucho que puede sacar de ella”, siguió explicando el ingeniero italiano. “Y un dato más: físicamente está en perfecta forma porque, al calor que hacía en Buriram, hay que añadir que hizo un montón de vueltas a un metro de Àlex y eso supone un calor añadido, además del que produce la propia moto”.

“Mi corazón ya había explotado el sábado en la carrera al ‘sprint’ y volvió a ocurrir el domingo. Como padre no me puedo sentir más orgulloso” Julià Márquez — Padre de Marc y Àlex Márquez Alentá

Dall’Igna elogió, también, la carrera de Bagnaia, tercero sábado y domingo, “porque no ha tenido tan buenos test como Marc y ha sabido puntuar”. Para el técnico de Borgo Panigale, el Mundial no lo ganará quién más carreras gane sino quien más puntos consiga. “Vimos que ‘Pecco’, con 11 triunfos el domingo no fue campeón el año pasado. Esto no es una carrera de 100 metros, esto es muy largo y son más importantes los resultados que las victorias”.

“Mi corazón ya había explotado el sábado en la carrera al ‘sprint’ y volvió a ocurrir el domingo. Como padre no me puedo sentir más orgulloso”, comentó Julià Márquez, padre de Marc y Àlex que coparon los dos primeros puestos en las dos carreras. “Ha sido una emoción bellísima y yo sabía que Marc se adaptaría rápidamente a la Ducati, Ha empezado el año muy fuerte, sí”, señaló Julià Márquez ante el micrófono de Sky Italia.