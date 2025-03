Àlex Márquez, 'el pistolero', presenta su candidatura al triunfo

Hasta aquí hemos llegado. Se acabaron los temores. 'El pistolero' ha llegado a la ciudad. Se acabaron las historias paralelas. Se terminaron las comparaciones. ‘El pistolero’, como se hacía llamar simpáticamente cuando corría y ganaba en Moto3 y Moto2 hasta conseguir los dos títulos que muchos de los habitantes de la parrilla de MotoGP no poseen, ha dejado de ser el ‘hermanísimo’.

Lo que Àlex Márquez Alentá (Ducati), de 28 años, ha protagonizado, ha hecho, ha logrado, ha demostrado a lo largo del primer fin de semana de la temporada, en el primer gran premio, el de Buriram, en Tailandia, en el auténtico horno del circuito de Chang, le ha convertido, clara y merecidamente, en ‘el tercer hombre’ mientras esperamos el regreso del campeón Jorge Martín (Aprilia).

Àlex ha vivido demasiado preocupado por sus cosas, por fijarse, como él mismo ha reconocido, en los demás, en el compañero de equipo cuando, el que estaba sentado en el otro lado del garaje, era, nada más y nada menos, que su hermano Marc, ocho veces campeón del mundo. “Esa responsabilidad, esa presión, me afectó el pasado año. Marc había venido a Gresini porque estaba yo. Sin mí, Marc hubiese escogido otro camino y eso me agarrotó a lo largo de la temporada. Era culpa mía, no de Marc ni del equipo”.

"El año que Marc estuvo con nosotros en el equipo Gresini nos permitió aprender de él y nos hizo crecer como escudería. Especialmente, a Àlex como piloto, pues Marc es muy desprendido con sus conocimientos y, sí, nos ayudó muchísimo" Michel Masini — Director Deportivo del Gresini Racing Team Ducati

Ahora le toca a Àlex ser el jefe y está clara que, en el primer fin de semana, en que poseía el mando ha estado fabuloso. “Ser segundo en la carrera al ‘sprint’ y en el durísimo gran premio que disputados es lo máximo, no podía aspirar a más, ni yo ni nadie, estando Marc como estaba, intratable, con dos décimas en su muñeca guardadas para el momento en que decidiera superarnos a todos”.

“Vamos a contarlo así de claro: el año que Marc estuvo con nosotros ha sido un año increíble para todos”, explica Michele Masini, Director Deportivo del Gresini Racing Team Ducati. “Todos hemos aprendido un montón de él, de su experiencia y, sobre todo, de sus consejos. Porque, además de ser ocho veces campeón del mundo, Marc es muy, muy, desprendido con sus conocimientos y ha permitido al equipo ascender de nivel y a Àlex madurar. Marc sigue siendo parte de nuestra familia y sabemos que él se alegra de nuestros éxitos tanto o más de lo que nos alegramos nosotros de los suyos”.

Àlex Márquez, protagonista del GP de Tailandia, con dos segundos puestos. / EFE

Masini reconoce que el fin de semana de Àlex ha sido “simplemente perfecto, pues no cometió un solo error, estuvo con Marc delante y aguantó a ‘Pecco’ (Bagnaia) en la distancia y eso, ante dos campeones como ellos, es fabuloso, en un fin de semana con un calor insoportable”. Masini recuerda que éste es el tercer año de Àlex en Gresini y todo el mundo tiene la sensación de que “la Ducati del 24 ayuda a Àlex a reforzar sus puntos fuertes”.

“La Ducati del 2023 no te perdonaba fallo alguno, ésta te permite arriesgar más y, a menudo, hasta ella sola te salva de algún error”, explica Àlex, feliz por todos. Sí, también por su hermano. “Cuando superé a Marc pensé que algo le estaba pasando, pensé en alguna bandera amarilla o en algún percance momentáneo que sufría su moto, nunca pensé que estaba recuperando la presión de su neumático delantero”.

"Aún tengo mucho que aprender de Marc y 'Pecco', que están un pasito por delante. Cuando Marc me pasó, quise seguirle, pero enseguida me dí cuenta que era imposible. Sabía que se había guardado algunas decimitas" Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

“Ser líder de un GP, encabezar ese grupo de campeones es duro, muy duro, pero pensé que era un gran momento en mi carrera y, sobre todo, la situación ideal para aprender, así que decidí que iba a aguantar el tipo el tiempo que pudiese”, sigue explicando Àlex. “Estas son las carreras que te permiten crecer como piloto. “Y, sí, he de reconocer que cuando Marc me pasó, a falta de tres vueltas, quise seguirle, pero ya vi enseguida que era imposible, que no tenía su ritmo y que, sí, como ya me temí el sábado, Marc tenía guardaditas algunas décimas más que ‘Pecco’ y yo”.

Àlex, uno de los seres más sinceros que habita el ‘paddock’ del Mundial, se siente muy reforzado, no solo por el gran premio que ha protagonizado, sino por los dos test de Malasia y Tailandia. “Ser el más rápido en los test, te reconforta y, sobre todo, te provoca cierto cosquilleo para seguir peleando. Ser el más rápido o de los más rápidos en el fin de semana de gran premio, te da calma para intentarlo siempre”.

Marc Márquez, a la izquierda, se añade al abrazo de Àlex con el equipo Gresini. / .

La sinceridad le lleva a reconocer que aún le quedan cosas que aprender. “Cuando tú observas a Marc y ‘Pecco’, te das cuenta de que aún estas un pasito, cada vez más pequeño, sí, puede ser, detrás de ellos, así que debo seguir aprendiendo, mirando su telemetría y rectificando mi pilotaje o la puesta a punto de la moto para poder acercarme a ellos, que los los más rápidos y los favoritos en cada carrera”.

Àlex reconoce que si antes de viajar a Buriram le hubiese dicho que acababa segundo las dos carreras, la del sábado y la del domingo, “hubiese firmado a ciegas, pues conozco a Marc y sé, perfectamente, en qué forma ha llegado a este inicio de Mundial y, sobre todo, lo mucho que le podía sacar a esta moto. Yo he sido primero hasta que Marc ha querido, en entrenamientos y en carreras, pero, sí, este año debe ser el año de ganarle algún día”.