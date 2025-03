Marc y Àlex Márquez vuelven a acaparar la primera fila de Argentina

Primero siempre, primero siempre, primero siempre. Marc Márquez Alentáestá celebrando sus 32 años y su fichaje por el equipo oficial de Ducati con un dominio insultante en el arranque del Mundial-2025 de MotoGP. Fue el más rápido en el último test de Buriram, en Tailandia, fue siempre el más veloz en los entrenamientos y en las dos carreras del primero GP de la temporada, fue el mejor ayer en el día de estreno del Gran Premio de Argentina, en Termas de Río Hondo, y ha sido, hoy, de nuevo el más ràpido al conseguir su 'pole position' nº 96 (68 en la categoría grande), sin dar posibilidad alguna, ni siquiera a su hermano Àlex que, como en Tailandia, ha terminado pegadito a él (a solo 0.140 segundos) por delante de la gran sorpresa, de momento, del sábado, que es el francés Johan Zarco, que ha colocado la Honda, ¡por fin!, en primera fila de la parrilla.

Marc sigue, por supuesto, con los pies en el suelo, pero reconoce que, pese a que aún hay cositas que mejorar "pues a nivel de ritmo y, sobre todo, de frenada puedo pulir algunois detalles", se ve con capacidad de volver a ganar hoy (19.00 horas DAZN) la prueba al 'sprint' o, como poco, aspirar al podio. "Estoy convencido de que esta tarde, tanto Àlex como 'Pecco' Bagnaia, que arranca cuarto y Zarco, por descontado, que está haciendo un grandísimo fin de semana y me alegro por Honda, estarán en la lucha por los primeros puestos. Todos, todos, estaremos atentas a la salida, pues en la prueba corta salir bien es vital".

Marc Márquez sigue superando sus propios récords y hoy ha conseguido la 'pole position' nº 96 de su brillante carrera. Desde 2019 (Austria e Inglaterra), MM93 no lograba dos 'poles' consecutivas.

El mayor de los Márquez está protagonizando un inicio de Mundial impresionante a los mandos de la Ducati 'Desmosedici' del pasado año, eso sí, algo retocada y mejorada tanto en aerodinámica como suspensiones y electrónica. "Todo va bien y, sobre todo, lo mejor es que me siento muy cómodo sobre la moto, pudiendo pilotar con soltura como me gusta a mí y tratando de tenerlo todo controlado, cosa difícil en esta pista, que provoca sensaciones diferentes casi en cada giro", comentó MM93, que, desde los grandes premios de Austria e Inglaterra, en 2019, no lograba dos 'poles' consecutivas.

Alex Marquez, por delante de su hermano Marc. / AP

"Estamos protagonizando otro gran fin de semana, no sé qué ocurrirá en carrera, pues Marc sigue teniendo un poquito más que todos los demás, pero yo siento que aquí estoy más cerca de él que en Tailandia" Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

Àlex se siente con fuerzas de presentar batalla a su hermano por la victoria. "La verdad es que todo nos está saliendo muy bien, en la línea que ya mostramos en Tailandia. Es más, creo que aquí estamos un pelín más cerca de Marc, que sigue siendo el favorito y el que continúa teniendo ese puntito de más que los demás, sobre todo en la carrera larga del domingo, pues es capaz, muy capaz, con su habilidad y experiencia de mantener los neumáticos enteros o en muy buenas condiciones hasta el final de la carrera. Pese a todo, insisto, debemos estar muy contentos y orgullosos de lo que estamos haciendo".

Ni que decir tiene el alegrón que mostró el veteranísimo Johan Zarco, que, con sus 34 años, es el 'abuelo' de MotoGP. "Es un sueño, un auténtico sueño estar en primera fila, tanto para mí como para Honda, la verdad, pensábamos que estar en las dos primeras filas ya era un éxito, así que si hacemos una buena salida y llegamos con el grupito de favoritos a la primera curva, todo puede ocurrir", señaló el francés.