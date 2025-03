Hermanos Márquez, 4; resto del mundo, 0

Francesco 'Pecco' Bagnaia, bicampeón del mundo de MotoGP (2022 y 2023) dijo, cuando acabó tercero en Buriram (Tailandia), que Marc Márquez había jugado con ellos. Este domingo, al acabar cuarto en Argentina, aseguró que, si hubiese querido, Marc les mete cinco segundos a todos.

Franco Morbidelli, el subcampeón que Valentino Rossi ha recuperado para la causa de MotoGP, terminó ayer, en Termas de Río Hondo (Argentina), en tercera posición detrás, cómo no, de los hermanos Marc y Àlex Márquez Alentá, y dijo que “tal y como están los hermanos, tercero es lo mejor que se puede conseguir de momento”.

Todo eso, después de que Marc le confesase a Izaskun Ruiz, en el micrófono de DAZN, que había estado preparando la carrera con su hermano “porque él y yo no nos hemos engañado, mentido, en la vida”. Y, sí, Marc contó que escogieron el neumático trasero (medio) juntos y que hablaron, lo que no significa que pactasen, qué carrera tenía en mente cada uno de ellos. “Y, vaya, cuando ví que me pasaba y se ponía a tirar, pensé ‘¡caray!, este tío me va a meter en un problema y, ciertamente, me tuve que esforzar a tope para ganar. Ya ves, ahora resulta que mi principal rival, en la lucha por el título, va a ser mi hermano. De momento”.

Marc reconoció que no tiene secretos para Àlex y que ambos se ayudaron, antes de la carrera, a escoger el neumático trasero adecuado y se contaron las estrategias que ambos tenían pensadas para la carrera

El mayor de los Márquez se ha pasado el invierno diciendo, anunciando, ¡no sabe nada, el tío!, que tenía dos adversarios, uno en su garaje, Francesco 'Pecco' Bagnaia, y otro en casa, su hermano Àlex. Y, ciertamente, así ha empezado el Mundial, aunque, visto el comportamiento, el rendimiento y el dominio de los hermanos Márquez Alentá, en Tailandia y Argentina, el resultado no puede ser más espectacular e incontestable: Hermanos Márquez Alentá, 4; resto del mundo, 0.

Hubo quien enterró a Marc Márquez hace ya varios años. Los que lo vimos crecer y convertirse, en 2013, en el campeón más joven de MotoGP de la historia y en el muchacho que rompió todos los récords de precocidad, todos, de la máxima categoría, sabíamos, confiábamos, que cuatro operaciones en el húmero derecho no iban a acabar con él.

Se puso a prueba en 2024, hizo que los jefes de Ducati descubriesen, sin que corriese con su mejor moto, que era el mejor piloto del mundo y, ahora, con la moto invencible, el ‘canibal’, como le llaman en Italia, ha vuelto por sus fueros. No solo ha ganado todo lo que se ha corrido hasta ahora (‘poles’, vueltas rápidas, ‘sprint’ y GP), sino que lo ha hecho con récords.

En Argentina, empató a victoria con el mítico y popular Ángel Nieto: 90. Fue la ocasión nº 28 en la que ganaba con el triplete de los grandes: ‘pole’, victoria y vuelta rápida en carrera. Ha empatado a 28 triples con el australiano Mick Doohan. Y, por si faltaba algo, conquistó la victoria 750, número redondo, de España en el Mundial.

“Que en un mismo día hablen de mi nombrando, no comparándome, nombrándome junto a Nieto y Doohan, es un enorme honor. Ángel siempre me quiso y me ayudó; y Mick, me llamó multitud de veces para animarme cuando estaba lesionado, recién operado o recuperándome. Sus palabras, sus consejos, fueron de gran ayuda cuando estaba en el túnel”, comentó Márquez ayer antes de abandonar Termas de Río Hondo.

“Esta vez me ha costado mucho, mucho, ganar, por culpa de Àlex. No ha sido como en Tailandia donde lo tenía todo controlado”, explicó el ocho veces campeón del mundo de motociclismo. “Aquí, solo tienes que ver la distancia a la que ha quedado el tercero, Morbidelli, para saber que ha sido una carrera dura, apretada, incierta. He estado a punto de caerme dos o tres veces, ha habido una ‘salvada’ de las típicas, pues me ha tocado empujar más de la cuenta, ya que Àlex ha hecho una carrera fantástica, está para ganar más de una, ya veréis”.

Àlex, inspiradísimo

El hermano mayor contó que su primera intención era superar a Àlex en la curva 1 “pero he fallado”. “Luego he pensado en la cinco, que también era propicia para mí, pero él salía de la 3 muy, muy, bien y me he dado cuenta que ahí también era imposible”. "He dado todo lo que tenía y me siento muy orgulloso de la carrera que he hecho", explicó el pequeño de los Márquez Alentá. "Peleando con Marc no puedes guardarte nada. Pienso que, junto a Aragón-2020, en la pandemia, ésta ha sido mi mejor carrera. Me siento muy feliz y, sí, ojalá pueda ganar algún GP este año".

Así que decidió que sería al final de la recta más larga donde lo superaría. “Cuando he pasado a Àlex he respirado tranquilo, pero sabía que no me podía fiar de él, aunque ya le había visto con ciertos problemas de agarre con el neumático trasero”.

"Esta vez, por culpa de Àlex, que está ya para ganar en MotoGP, no lo tenía tan controlado como en Tailandia. Esta vez, por culpa de Àlex, he estado a punto de caerme dos o tres veces y he tenido una 'salvada' de los mías" Marc Márquez

Cuando le preguntaron si en las muchas vueltas que fue pegado a su hermano, le pareció que estaba pilotando magníficamente, Marc senteció: “¿La verdad?, estaba muy mosqueado, porque le daba vueltas a cómo era posible que la curva 6, una curva de izquierdas muy mía, él la hiciese ¡mejor que yo! Sí, sí, mejor que yo. No me lo sacaba de la cabeza, en serio. Hacía derrapar la moto como si fuese una moto de ‘dirt-track’ y me sacaba media décima en cada vuelta. Por un lado, lo disfrutaba pero, por otro, me hacía ir con la lengua fuera”.

Marc está más que feliz por este magnífico inicio de temporada. Lo está por él, lo está por su hermano Àlex, lo está por Ducati, que confió ciegamente en él y lo está por sus seguidores. “Pero esto no va a ser así todo el año, ni mucho menos. El sábado, tras el doblete en la ‘sprint’ le dije a los José (los asistentes de Marc y Àlex se llaman igual, José) que disfrutásemos del momento porque esto no es normal”. Y, no, no lo es, pero puede prolongarse, dentro de 15 días, en Austin (Texas, EEUU), el circuito preferido de Marc Márquez.