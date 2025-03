Agostini: "Marc Márquez es un demonio, un animal herido que quiere ganar todas las carreras"

Cuando Marc Márquez empujaba al mítico y glorioso Valentino Rossi hacia la jubilación, los italianos empezaron a ponerle apodos, casi todos con buena intención. Le llamaban el ‘extraterrestre’, ‘el caníbal’, sobre todo ‘el caníbal’. Ahora ha aparecido el piloto más grande, más mítico, más popular de todos los tiempos, el nº 1, el italiano Giacomo Agostini, y le ha puesto otro sobrenombre: el demonio, el mismo diablo. Y, por descontado, tratándose del gran ‘Ago’, siempre debe considerarse un piropo, pues pocos han elogiado tanto y bien a MM93 como el poseedor de 15 títulos mundiales.

Agostini, como el resto de italianos, bueno, el ‘Doctor’ tal vez no, es imposible que Rossi piense eso, cree que el nuevo Márquez es capaz de todo y más. “Desde luego, le veo superando los números de Valentino (115 victorias y 9 títulos) y espero que no llegue a los míos (123 triunfos y 15 cetros mundiales), pero si los consigue, seré el primero en felicitarle porque los récords están para superarlos y él es muy capaz de lograrlo”, ha comentado Agostino a Massimo Calandri, en una excelente entrevista en el diario ‘la Repubblica’.

"Cuando empezó en MotoGP (2013), Marc vencía a ‘Vale’ con la inconsciencia del joven que no tiene miedo a caerse, a hacerse daño, pero, a veces, Dios te da la espalda y él, ahora, ha tenido oportunidad, por desgracia, de comprobarlo y entenderlo" Giacomo Agostini — El piloto con más títulos mundiales de motociclismo: 15

Italia está absolutamente sorprendida y temerosa de que, en efecto, este resurgido, reconstruido y motivado Marc Márquez, que cada vez empieza a parecerse más al Marc de 2019, cuando ganó el título consiguiendo 12 victorias y 6 segundos puestos en 19 carreras (se cayó en el GP de EEUU, siendo líder y sacándole más de tres segundos a Rossi), se atreva a ganar las 44 carreras de este año. De momento, lleva dos dobletes en Tailandia y Argentina. Y con enorme autoridad, siempre flanqueado por su hermano Àlex, impresionante este año.

'Ago' entiende a Marc

“Marc es, sin duda, el piloto más ‘cattivo’ que he visto en mi vida”, explica Agostini. “Y este Marc, este nuevo Márquez, aún me parece más determinante, más fuerte, más incisivo por todo lo que ha sufrido y superado en los últimos cuatro años. Es como un animal herido. Cuando empezó en MotoGP(2013), vencía a ‘Vale’ con la inconsciencia del joven que no tiene miedo a caerse, a hacerse daño, pero, a veces, Dios te da la espalda y él, ahora, ha tenido oportunidad, por desgracia, de comprobarlo y entenderlo”.

Cuando Agostini utiliza la palabra, muy italiana, de ‘cattivo’, cuya traducción es ‘malo’, lo dice en un sentido elogioso, por eso añade “es más ‘cattivo’ que yo en mis tiempos de piloto”. Lo dice en el sentido determinante, incisivo, pertinaz, insistente, en el sentido de que logra todo lo que se propone. “Como yo, por eso entiendo que quiera ganar todos los grandes premios de esta temporada, porque yo también correría con esa mentalidad”.

Agostini elogia la determinación de Marc Márquez para superarse. “No deberíamos olvidar de donde viene Marc. Él mismo decidió ponerse a prueba. Se operó cuatro veces, se recuperó y abandonó al equipo, a la fábrica más poderosa del mundo, a Honda. Se fue a un equipo satélite y ganó tres grandes premios. Insisto, era un animal herido que quería ponerse a prueba y averiguar si aún era capaz de pelearse con los mejores”.

'Pecco', acorralado

La opinión de Giacomo Agostini es compartida en Italia por otros expertos, por auténticos líderes del motociclismo italiano. Por ejemplo, por Carlo Pernat, el hombre que contribuyó a la grandeza de Rossi. “Yo entiendo cuando ‘Pecco’ (Bagnaia) dice que no es un piloto para acabar cuarto o tercero, lo entiendo, pero este Marc Márquez es tremendo y, encima, lleva la mejor moto. Una locura. La situación que está padeciendo Bagnaia es más mental que técnica, que de la moto nueva o vieja. ‘Pecco’ ganó 11 carreras el año pasado y no fue campeón. ‘Pecco’ peleó con Jorge Martín, que estaba en un equipo satélite, y perdió. Y, ahora, ‘Pecco' tiene que enfrentarse, en su mismo equipo, a un Márquez que todos empezamos a ver tan invencible como el del 2019. Y eso está dentro de la cabeza de ‘Pecco’”.

El también italiano Alberto Vergani, manager de un montón de estrellas como Marco Melandri o Danilo Petrucci e impulsor del agresivo y campeonísimo australiano Casey Stoner, afirma en gpone.com que este Marc Márquez “es, de nuevo, un auténtico campeón, sereno, feliz, seguro, firme, despreocupado, sonriente y, sobre todo, libre”.

"Marc ha regresado del infierno, es una especie de Mesías que hace feliz a los que le rodean. Estoy convencido de que, ahora, en este arranque de Mundial, por la manera en que sonríe, pilota y gana, es más feliz que cuando ganaba con Honda" Alberto Vergani — Manager de Marco Melandri, Danilo Petrucci e impulsor de la carrera de Casey Stoner

Vergani comparte absolutamente la versión de ‘Ago’. “Marc es un ‘free rider’ que ha regresado del infierno, una especie de Mesías que hace feliz a todos los que le rodean. Estoy convencido de que, ahora, en este arranque de Mundial, por la manera en que sonríe, pilota y gana, es mucho más feliz que cuando ganaba con Honda. Además, no tiene que demostrar nada a nadie y eso es quitarse un gran peso de encima”. Vergani cree que lo primero que tiene que hacer Bagnaia si quiere presentar batalla a los Márquez, a los dos, a Marc y Àlex, es quitarse a Marc de la cabeza. “Debe olvidarlo y centrarse en él”.

Vergani está convencido de que uno de los que más está disfrutando con el arrollador arranque de Marc Márquez, aunque no pueda reconocerlo ni hacerlo público, es Gigi Dall’Igna, el creador de la Ducati. “Puede que sea el momento de recordar la frase que Gigi pronunció en el primer test de Barcelona, el primer día que Marc probó la Ducati: ‘Márquez ha hecho cosas inexplicables con la GP23’. Por eso lo fichó, porque con una moto inferior ganó a las oficiales de verdad. Gigi vio, el año pasado, la telemetría de Marc y no tuvo ninguna duda, lo quería a su lado”.