MotoGP aterriza en Austin, donde (casi) siempre gana Marc Márquez

Doblete de los hermanos Marc y Àlex Márquez en las dos citas de este año en el Mundial de MotoGP, en Buriram (Tailandia) y Termas de Río Hondo (Argentina). Doblete, no solo en el arranque del campeonato, sino dentro de cada uno de estos grandes premios, es decir, doblete sábado y domingo, perseguidos en la primera cita por ‘Pecco’ Bagnaia y, en la segunda, por Franco Morbidelli.

Y, ahora, el Mundial ya está en Austin, Texas, Estados Unidos, con mucho uno de los circuitos que más gusta a Marc, un trazado con la mayoría de curvas de izquierdas, sus preferidas, y donde, en 2013, se convirtió en el piloto más joven de la historia, con 20 años y 63 días, en ganar un gran premio de la máxima categoría. Desde aquel día hasta hoy, MM93 ha ganado siete veces (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021). En 2019, se cayó, en la novena vuelta, con era líder destacado; en el 2020, no se corrió por la pandemia; en el 2022, fue sexto, su peor resultado; en el 2023, estaba lesionado en el pulgar derecho y, en 2024, se cayó cuando se puso líder.

Marc Márquez, en el corralito de Argentina. / EFE

“No solo me gusta Austin, no solo me encanta su circuito, no solo se adapta muy bien a mi pilotaje, sino que me gusta visitar y correr Estados Unidos”, cuenta el mayor de los Márquez. “Me gustan sus deportes, las maneras en que lo practican, el espectáculo que rodea cada competición y, desde luego, me encantaría que corriésemos más en Estados Unidos, sí”. Es evidente que si la compra de Dorna Sports, por parte de la compañía norteamericana Liberty Media prospera, pronto, muy pronto, habrá más de una carrera en USA. “Yo, desde luego, me encuentro en Austin como en casa”.

Cuando Marc sufría con su brazo derecho, por la fractura del húmero, la ventaja en Austin aún era superior “pues, al haber más curvas de izquierdas que de derechas, me facilitaban el pilotaje”. Ahora que Marc está totalmente recuperado de su lesión, las posibilidades de victoria vuelven a ser totales y eso lo sabe toda la parrilla de MotoGP, que da al piloto de Cervera (Lleida) como clarísimo favorito para este fin de semana, en la tercera cita del Mundial de MotoGP.

“Tengo la sensación de que nos encontramos, de nuevo, frente a aquel Marc Márquez que tenía un aura especial, un aura de invencible, cuando pilotaba nuestra Honda” Stefan Bradl — Piloto alemán de MotoGP, probador del equipo Honda

“Tengo la sensación de que nos encontramos, de nuevo, frente a aquel Marc que tenía un aura especial, un aura de invencible, cuando pilotaba nuestra Honda”, ha comentado el piloto alemán Stefan Bradl, probador junto a Aleix Espargaró en el mejorado equipo Honda. “La manera que ha ganado y dominado los dos primeros grandes premios demuestra que su acoplamiento a la Ducati es ya casi perfecto. Tengo la sensación de que todo el mundo ve ya a ‘Pecco’ Bagnaia como el piloto nº 2 de Ducati”.

Bradl, que siempre se ha llevado de maravilla con Marc Márquez, que lo ha defendido y elogiado como piloto probador de la marca alada, tiene la impresión que, desde el primer momento, el ingeniero y padre de la Ducati ‘Desmosedici’, Gigi Dall’Igna, estaba deseando trabajar con Marc. “No se me ocurre otra comparación entre lo que significa la unión de Gigi y Marc que pensar en la época en la que Ferrari estaba integrada por mi compatriota Michael Schumacher, Ross Brawn y Jean Todt”.