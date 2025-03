Marc Márquez: "Hay que aprovechar los buenos momentos porque seguro que vendrán otros malos"

"Lo que hay que hacer es aprovechar los buenos momentos y es evidente que estoy en un buen momento, me he adaptado fantásticamente a la Ducati, me siento cómodo, alegre, feliz y me divierto cuando corro y, por tanto, hay que intentar ganar el máximo de carreras o subirse al podio el mayor número de veces posibles pues, seguro, seguro, no hay duda, que vendrán tiempos duros, muy duros, hasta malos y habrá que administrar los puntos conquistados".

Marc Márquez, líder destacado del Mundial de MotoGP, seguido muy de cerca por su hermano Àlex ("Marc no ha dejado de contarme los secretos de cada circuito y aquí, en Austin, no será menos", reconoció el 'hermanísimo'), comentó que el hecho de que EEUU sea uno de sus países preferidos para correr e, incluso, pedir más carreras en USA, no significa que tenga que ganar "aunque sé que ya todo el mundo me da como vencedor y eso, en las carreras, no está tan claro. Entiendo las expectativas que existe y prefiero eso a que la gente piense que no puedo ganar, pero hay que medir esa euforia, yo, desde luego, pienso que deberé de pelear como siempre para subirme al podio o para intentar ganar".

"Es verdad que estoy teniendo un arranque de Mundial muy bueno y es fruto de haberme encontrado cómodo, feliz y veloz desde el primer momento con la Ducati. Debo aprovechar estos instantes" Marc Márquez — — Piloto del equipo Ducati Lenovo

Marc, que al igual que todos los presentes en la conferencia de prensa se alegró muchísimo de la presencia, dicen, del campeón Jorge Martín en el circuito de Austin para seguir tomando contacto, aunque no pueda correr, con su nuevo equipo Aprilia "pues eso significa, seguro, que ya lo tendremos en Catar con nosotros, lo que es una magnífica noticia, pues le necesitamos con nosotros", no tiene muy claro que pueda ganar con suma facilidad. "Es más, en el 2019, cuando estaba en mi mejor momento, en el que sería mi mejor año, aquí fallé, me equivoqué y me caía, así que deberé ir con mucho cuidado".

Àlex Márquez, siempre sonriente, siempre feliz, siempre cómplice de su hermano y a la inversa también, claro, está convencido de que Marc es, por descontado, claro favorito al triunfo. "Marc sigue teniendo un poquito más que yo, pero estamos ahí, peleándole la victoria y no debemos de bajar los brazos pues esto solo acaba de empezar". Àlex cree que cada circuito es un mundo "aunque con este Ducati, con la Ducati 24, todo se me hace mucho más fácil y la compenetración es estupenda, aunque hay detallitos en cada trazado que debes pulir para que todo salga redondo. Y en ello estamos".

El campeón Jorge Martín, aún recuperándose de sus múltiples fracturas en pretemporada, estará este fin de semana en Austin (Texas, EEUU) para compenetrarse con su nuevo equipo Aprilia

El 'tercer hombre', que, de momento, aunque parezca mentira está viviendo su mejor inicio de temporada, el bicampeón italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, desmintió que vaya a probar, a correr, en Austin con la Ducati 'Desmosedici' del pasado año. "No me expresé bien. Quise decir, comentar, afirmar que lo que debía de lograr es volver a las sensaciones del pasado año, no que quería correr con la 24, no".

Los jefes de Ducati, liderados por Davide Tardozzi, Team Manager del Ducati Lenovo, están convencidos de que dentro de tres semanas, en Doha (Catar), veremos, en el GP nocturno al Bagnaia de siempre. "Estoy en ello, pero tanto Marc como Àlex son, en estos momentos, mucho más rápidos y regulares que yo. Ellos entran en las curvas, es decir, frenan, se aproximan a las curvas, mucho más rápidos, confiados y determinados que yo. A mí, aún no sé por qué, me cuesta meter la moto en las curvas, ese es mi principal problema, pero acabaremos solucionándolo".