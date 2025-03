"Este no es mi Mundial, mi Mundial será el del año que viene", asegura Jorge Martín

“Mi objetivo nunca ha sido ganar este Mundial. Para mí, ésta es una temporada de transición, para adaptarme a la Aprilia, para prepararme a hacer historia, el año que viene, con esta moto. No tengo presión alguna, no debo demostrar nada, volveré con tranquilidad y me tomaré la revancha”.

El madrileño Jorge Martín (Aprilia), nuevo y flamante campeón del mundo de MotoGP, se encuentra en el circuito de Austin (Texas), donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Estados Unidos, tercera carrera del calendario tras Tailandia y Argentina ganadas por el campeonísimo Marc Márquez (Ducati), pero antes de viajar reconoció, en su visita a la fábrica de su nueva marca, en Noale (Italia), que iba a tomarse con mucha calma su regreso a la competición e, incluso, esta temporada.

"Marc, tal vez, es más impetuoso, es rápido en todas las pistas, en cualquier condición. Pero ‘Pecco’, cuando tiene todo en su sitio, cuando tiene las ideas claras, cuando lo tiene todo en orden, está al nivel de Marc. Creo que, a nivel mental, Marc es muy fuerte" Jorge Martín — Campeón del mundo de MotoGP y piloto de Aprilia Racing Team

Martín reconoce, en una entrevista concedida en Noale al diario ‘la Repubblica’, que, tal vez, ha sido demasiado impetuoso en este inicio de temporada. “Me he hecho mucho daño y aunque estamos acostumbrados a tompernos huesos, a estar lesionados, a recuperarnos, esta vez estoy tardando más de lo habitual en regresar a la competición”. Es evidente que ‘Martinator’ está deseoso de subirse a su Aprilia y corresponder al cariño que le ha demostrado la fábrica italiana.

Sobre el Mundial y, sobre todo, sobre el duelo que puede acaparar este campeonato entre Marc Márquez y ‘Pecco’ Bagnaia, con permiso, claro, de un determinante e impresionante Àlex Márquez, Martín considera que estamos hablando de dos auténticos ‘dieces’, campeonísimos.

“Los dos poseen un talento tremendo. Marc, tal vez, es más impetuoso, es rápido en todas las pistas, en cualquier condición. Pero ‘Pecco’, cuando tiene todo en su sitio, cuando tiene las ideas claras, cuando lo tiene todo en orden, está al nivel de Marc. Creo que, a nivel mental, Marc es muy fuerte y más empezando ganando las cuatro primeras carreras, pero aún quedan 20 grandes premios, es un campeonato muy largo”.

Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP, reconoce, en una entrevista al diario italiano 'la Repubblica', que el título no le ha cambiado la vida. "Bueno, me he comprado un Ferrari, pero es solo un objeto"

Martín reconoce sentirse tremendamente orgulloso, no solo de haber ganado el título el pasado año y “cumplir el sueño de cualquier niño que quiere dedicarse a esto”, sino de haber luchado, de tú a tú, con estos dos campeones. “Haber peleado con ellos y, a veces, haberles ganado, me hacen sentirme muy orgulloso, pues significa que mi nivel también es altísimo”.

‘Martinator’ reconoce en la entrevista que no es feliz, “pero no soy feliz porque no estoy donde quiero estar, subido a mi Aprilia, en la pista. Estoy convencido de que en cuanto me suba, de nuevo, a mi moto todo esto pasará. La felicidad vendrá en cuanto vuelva a competir, sin preocuparme del pasado ni del futuro”.

Finalmente, Martín le reconoce a Massimo Calandri que lo más importante es que el título no le ha cambiado la vida. “Bueno, sí, ¡guau!, me he comprado un Ferrari, pero es solo un objeto. Lo importante es compartir las noches con la persona que amo (Maria Monfort, su pareja) o charlar con un amigo”.