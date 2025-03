Marc Márquez se cae, en Austin, cediéndole el testigo a Àlex, que es nuevo líder del Mundial

El Gran Premio de Estados Unidos, que se celebró en Austin (Texas), tuvo un comienzo de enorme incertidumbre. Había llovido, pero cuando los pilotos llegaron a la parrilla ya no llovía. Las motos estaban equipadas con neumáticos de lluvia y, de pronto, Marc Márquez (Ducati), se bajó de su moto y salió corriendo, rumbo a su taller, para coger la 'Desmosedici' con las gomas de seco y sorprender a todos, aunque hubiese tenido que arrancar desde su garaje.

Pero cuando los demás pilotos vieron que el ocho veces campeón del mundo dejaba la parrilla, todos, todos, se bajaron de sus motos y salieron corriendo hacia sus talleres, lo que forzó a la suspensión de la salida. Pasaron diez minutos y se dio una nueva salida, entonces con todas las motos con neumáticos secos, no llovía y la pista tenía, si, un carril lo suficientemente ancho como para circular por él, a gran velocidad y aprovechar las ruedas de seco.

Bagnaia ya está aquí

La salida del mayor de los Márquez fue impecable y se colocó líder desde la primera curva. Seguido, por descontado, por su hermano Àlex y por 'Pecco' Bagnaia, que peleaban, carenado contra carenado, por la segunda plaza. Pasado el ecuador de la carrera, cuando MM93 ya superaba por más de dos segundos a Bagnaia, que ya había superado al 'hermanísimo' en la frenada de final de recta, y a Àlex, el campeonísimo sufrió una caída, muy rápida, en las eses de Austin, dejando a Bagnaia como líder solitario de la prueba.

Marc, que recuperó la Ducati para intentar sumar puntos, trató de acabar la carrera, pero le fue totalmente imposible, pues no tenía cúpula, había perdido una estribera y su crono por vuelta era muy lento y, por tanto, le iba a ser imposible entrar entre los 15 primeros y sumar algún punto más. Desaparecido Marc, que entró en boxes a falta de ocho vueltas, la carrera se limitó a ver como Bagnaia había, en efecto, recuperado su 'feeling' con la Ducati y Àlex continuaba ejerciendo de 'tercer hombre', en un Mundial que sigue teniendo a Marc Márquez como 'sheriff', como líder, pero ya con un cero en el tercer GP de la temporada, aquel que podía haberle representado el pleno al seis.

Àlex Márquez, nuevo líder

La carrera, impecable con las dos precedentes, eficaz, seguro, velocísimo y mentalmente muy fuerte de Àlex Márquez, que acabó tercero en Austin, han convertido al 'hermanísimo' como nuevo líder del Mundial de MotoGP, con un punto más que su hermano, ganador en Tailandia y Argentina. "Ya dije que esto es un sueño y va en aumento. Me duele por Marc, pero ya dijimos que esto no era normal. Ser líder del Mundial ilusiona, pero falta un montón", comentó Àlex al bajar del podio donde, por vez primera en este arranque del Mundial, no estaba MM93.

Clasificación del GP de EEUU: 1. 'Pecco' Bagnaia (Ducati); 2. Àlex Márquez (Ducati), 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati); 4. Franco Morbidelli (Ducati) y 5. Jack Miller (KTM).

Mundial de MotoGP: 1. Àlex MÁRQUEZ (España), 87 puntos; 2. Marc MÁRQUEZ (España), 86 ; y 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 75 puntos.