Márquez: "Aún no soy el Marc de 2019, pero sí soy más feliz"

Marc Márquez, líder indiscutible del Mundial de MotoGP, ocho veces campeón del mundo de motociclismo, vencedor de siete de las ocho carreras que se han disputado hasta el momento, ha concedido hoy una conferencia de prensa, en el set de su principal patrocinador personal Estrella Galicia, en la que ha hablado de su enorme ilusión por reptir el podio “o, tal vez, conseguir la victoria” en su regreso a Jerez, donde, el pasado año, consiguió un podio desde el que despegó para recuperar, desde entonces, su mejor estado de forma. No hay que olvidar que, hace cinco años, Márquez se lesionó gravemente en el trazado andaluz, al romperse el húmero derecho y empezar un auténtico viacrucis del que ya estña (casi) totalmente recuperado.

"Tras los tres o cuatro años de lesiones”, empezó comentando Márquez, “estoy valorando más lo que está pasando y, sobre todo, el momento que estamos viviendo tanto yo como mi hermano Àlex. Después de cada sábado, en las reuniones, les digo que ‘esto no es normal’. No todos los fines de semana serán como hasta ahora. Pero sí, lo estoy disfrutando más que antes. Lo normal no es ganar”.

MM93 reconoce que la palabra que intenta evitar durante estas semanas de euforia y victorias tan seguidas es superioridad. “Es una palabra que te hace bajar un poco la guardia. Y te lleva a cometer errores. El de Austin no fue por exceso de confianza, intento interiorizar mi discurso. La última vez que me sentí así con una moto fue en 2019. Me salían las cosas, ahora también. Pero los rivales van mejorando y están cada vez más cerca”.

"No me gusta nada la palabra superioridad, no quiero ni pensar en esas cosas. Pensar en eso, te hace bajar la guardia. Estoy disfrutando, de nuevo, encima de la moto y vuelvo a pelear por el podio, que es lo que me hace feliz" Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo

Márquez ha confesado que el GP de Jerez del pasado año fue uno de los momentos más bellos de su carrera, fundamentalmente porque estaba en pleno exámen de saber si valía o no para esto, si estaba o no preparado para competir al más alto nivel, si había valido la pena o no dejar Honda y saltar a un equipo familiar y ‘satélite’ como el Gresini Racing Team Ducati. “Aquel podio fue fantástico para todos nosotros. Fue el primer fin de semana donde me mostré realmente competitivo. Intuí que la confianza iba a volver a subir”.

Pese a que todo el mundo asegura que el Marc Márquez actual es ya casi, casi, el de 2019, cuando lo ganó casi todo, el piloto de Cervera (Lleida), lo niega. “Aún no soy mejor que el Márquez ade 2019, soy diferente. Tengo otra mentalidad. No me atrevo a decir que soy más fuerte, pero sí estoy mucho más tranquilo, soy más feliz. En 2019, sólo valía ganar, lo tenía interiorizado. Este año es la misma presión, pero yo, personalmente, no me siento obligado a ganar. Con todo lo que ha pasado, soy feliz. No me siento en deuda conmigo mismo. He intentado todo lo que ha estado en mis manos, y estoy donde quería, logrando victorias y podios cada fin de semana”.

Marc Márquez celebra, en el 'corralito' de Losail, la victoria con todo su equipo. / ALEJANDRO CERESUELA

Marc considera una alegría y una oportunidad el extraordinario momento que está viviendo su hermano. “Nos hacemos mejores el uno al otro. Esa ayuda mutua la hemos hecho toda la vida, y la seguiremos teniendo. Yo le fortalezco a él, y él a mí. Otros pilotos también se entrenan en grupo, la rivalidad te hace crecer”.

Márquez, que reconoció que se encuentra, sin duda, en el mejor equipo de MotoGP y con la mejor moto, cree que, con estas motos, es imposible ver continuos cuerpo a cuerpo.”Cuando haces tres vueltas detrás de una moto, es muy difícil adelantar por la aerodinámica, presiones. Yo creo que esos duelos tan vistosos y divertidos volverán en 2027, con las nuevas motos, con estas, repito, es muy difícil”.

“Quiero enviarle muchos ánimos a Jorge Martín, pues si alguien puede intuir, sospechar, lo que está sufriendo, soy yo, desde luego. Mi consejo es que no tome ninguna decisión en caliente ni lesionado”

Insistió en que no es el piloto fabuloso de 2019. “No me puedo considerar mejor piloto que antes de 2020, pues he tenido cuatro operaciones en el brazo. Tengo que trabajar más para llegar. Pero estoy dispuesto a ello y ahora he llegado, estoy tratando de olvidar el brazo. Esto hacía muchos años que no me pasaba. Pero esto también es una rueda, ganas confianza, físico, y te acuerdas menos de los problemas. Con el fisio me quejé del hombro izquierdo, y me dijo que hacía tiempo que no me quejaba. Eso es una buena señal”.

Ni que decir tiene que Marc no se olvidó, en esta charla con los periodistas, de la mala suerte que está teniendo el nuevo campeón del mundo, el madrileño Jorge Martín, fichado por Aprilia. “Quiero darle muchos ánimos, si alguien puede intuir, sospechar, lo que está sufriendo, soy yo, desde luego. Mi consejo es que no tome ninguna decisión en caliente ni lesionado”.