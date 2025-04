Marc Márquez provoca el primer delirio, en Jerez, con su séptima victoria

Desde que arrancó la temporada, desde que el Mundial de MotoGP puso un pie en Buriram, Tailandia, desde que Marc Márquez demostró que, a los mandos de esa fabulosa Ducati ‘Desmosedici’ (antigua, da igual), no tendría rival, las cosas han ido en direcciones diversas.

Por un lado, saber, apostar, adivinar su el mayor de los Márquez se consolará con ganar, simplemente, su noveno título mundial o querrá arrollar a sus rivales, como hizo, por ejemplo, en 2019. Saber si su hermano Àlex, en una forma extraordinaria y con una versión de la ‘Desmo’ que le va como anillo al dedo, conquistará el subcampeonato. Intuir si alguien será capaz de levantarle el ánimo al tricampeón italiano ‘Pecco’ Bagnaia, al que Jorge Martín zarandeó el pasado año y, ahora, MM93 ha maltratado psicológicamente.

Puede, en efecto, que este arranque de campeonato se plantee otras muchas cuestiones, por ejemplo, si, realmente, Yamaha está en camino de volverse a meter entre los grandes. O si la ruina de KTM arruinará el presente y futuro de Pedro Acosta. Si el avance de Honda es auténtico y/o, como poco, le servirá para ir recuperando el aliento.

Fiesta en Jerez

De lo que no duda el Mundial, sus fans, que hoy (casi) han llenado las lomas de Jerez (mañana se esperan casi 100.000 aficionados) y los habitantes del ‘paddock’ es que el dominio de Marc Márquez, ganador, de nuevo, hoy de la carrera al ‘sprint’ en Jerez, va a ser absoluto, antes, durante y después de aterrizar el campeonato en el Viejo Continente.

El viernes andaluz fue de Àlex Márquez (Ducati), que mejoró el récord de Bagnaia en Jerez. La mañana del sábado fue para un pletórico (y resucitado) Fabio Quartararo (Yamaha), con una ‘pole’, también, de récord. Pero, cómo no, estaba escrito que la carrera, aunque fuese solo a 12 vueltas, iba a ser para Marc Márquez, que disimuló su intención de seguir dominando el torneo asegurando que su único propósito, en este fin de semana tan español, tan motero, era salir, mantenerse, líder del MotoGP, una vez concuidas las dos carreras en Andalucia.

"No me gusta ganar, ja, ja, ja, los sábados, pues me tengo que reprimir, ya que no puedo celebrar la victoria, pues lo grande es mañana, pero ante esta afición era imposible no disfrutar" Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo

La carrera de hoy solo duró una vuelta y 450 metros, es decir, una vuelta y pico, el pico fue la recta de meta. El francés Fabio Quartararo (Yamaha) aprovechó, con enorme eficacia y determinación, la ventaja de arrancar desde la 'pole' y, pese a que el motor de su Yamaha no es (aún) tan poderoso como el de la Ducati de MM93, le aguantó en la recta, metió su moto en la primera curva de derechas y soportó el acoso del ocho veces campeón a lo largo de la primera vuelta de la prueba. Pero...exacto, pero cuando cruzaron la meta, cuando completaron el primer giro, Marc apretó de firme, se emparejó con el 'Diablo', frenó más tarde que él y justo cuando el catalán se apodaraba de la curva de la curva, obligando a Quartararo a abrirse, la Yamaha del francés derrapó en exceso, se cayó y Marc se quedó sin rival.

Lo que se adivinó durante todo el fin de semana, es decir, que MM93 cedería el protagonismo a otros y, en carrera, sería el puto amo, de nuevo, se hizo realidad. A partir de esa segunda vuelta, Marc rodó como quiso, siempre en 1.37 bajos y se separó un segundo, un segundo y pico, de su hermano, que mantuvo la misma distancia con respecto a Bagnaia, que sigue en las nubes. Fue el quinto triunfo consecutivo en la prueba al 'sprint' de Marc, gesta nunca lograda por piloto alguno. Fue la octava victoria en nueve carreras. Y fue, claro, un nievo golpe a la parrilla de MotoGP, que empieza a saber quien es, de nuevo, el rey de este deporte.

Marc, más líder

"No me gusta ganar el sábado (gran carcajada) porque me debo reprimir, no puedo celebrar una victoria así porque todos sabemos que lo importante, lo que cuenta, es el GP, la prueba de mañana, domingo, pero es imposible no ser feliz y celebrar la victoria ante este público tan maravilloso", comentó MM93 ante el micrófono de Dorna TV. "Ha subido mucho la temperatura y no era fácil controlar la moto, he ido con mucho tacto al final y aunque tener detrás, muy pegadito, a Àlex, no es muy cómodo, he sabido mantener ese segundito de ventaja hasta el final".

Clasificación carrera al 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 19 minutos 32.207 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 1.001 segundos; 3. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a 3.077 segundos; 4. Franco Morbidelli (Ducati), a 3.530 segundos y 5. Fermín Aldeguer (Ducati), a 5.971 segundos.

Mundial de MotoGP: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 135 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 115; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 104; 4. Franco MORBIDELLI (Italia), 84 y 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 52.

