Cesc y Diego, las voces que ponen a mil las gradas de Jerez

"Cuando decimos que Jerez tiene la mejor afición de España, del mundo, no somos tan pretenciosos como para creer que es la afición de Jerez ¡ni hablar! Es la afición que viene a Jerez, ésa sí es la mejor del mundo, porque a este circuito vienen seguidores de las motos de todos los rincones de España y, por descontado, del mundo", señala el jerezano Diego Yesa, la auténtica alma del trazado andaluz, que acaba de renovar con el Mundial hasta 2031, añadiéndose a las recientes renovación de Barcelona y Valencia.

Diego, que lleva como animador del trazado de Jerez desde 2013, es decir, desde que Marc Márquez debutó en MotoGP, está encantado, "perdón, encantado no, encantadísimo" de tener como compañero de animación, de griterio, de ánimo al catalán Cesc Vila, de 60 años, uno de los tipos que más sabe de motos del mapa español. "Estamos para acompañar a los aficionados. Lo que nosotros queremos es que se sienten como en casa, es decir, como si estuviesen sentados en el sofá, viesen el gran premio en las grandes panatallas que hay distribuidas por todo el trazado, que tiene 150 hectáreas, y podamos aportarles, tanto datos deportivos, como tiempos, como comentarios divertidos. Es lo único que queremos ser, su familia en Jerez".

Cesc y Diego se suelen asomar, desde uno de los inmensos balcones del trazado jerezano, a la pìsta y, desde esa barandilla, desde esa privilegiada atalaya, animar al personal, hacerle partífice de su felicidad, contarles historias que no conocen y, sobre todo, provocar sus cánticos, olas, celebraciones. "Es evidente que Jerez no es Barcelona, ni Valencia, ni Motorland, Jerez es, eso sí, el trazado que cuenta con la gente más caliente, más divertida. En Barcelona, es más complicado conseguir la complicidad de aquí; en Aragón, que es precioso, también cuesta, no así en Cheste, donde es un circuito cerradito, donde nos vemos todos y donde la ola es un gesto típico de allí".

"La pretensión, desde siempre, de los propietarios del circuito de Jerez es que seamos lo más familiares posibles con el público, que se sienten como en casa y, sobre todo, queremos que, con nuestro apoyo, ánimo y diversión, se sientan, junto a los pilotos que adoran, los auténticos protagonistas del fin de semana, de la fiesta", añade Deigo. "Por eso les hablamos en primera persona, entre otras cosas porque nosotros, cuando no hacemos este trabajo, también vamos a los circuitos y disfrutamos de las carreras", se suma Cesc, que empieza a estar algo afónico.

Jerez no solo tiene múltiples pantallas desde las que los miles de aficionados que llenan las gradas no se pierden detalle alguno, sino que la megafonía, organizada por zonas, cuenta con cientos de altavoces que permiten escuchar a los locutores, que, logicamente, tratan de encontrar hueco entre el ensordecedor ruido de las motos para contarle cosas al público y, repito, provocar su complicidad.

