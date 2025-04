Márquez: "Tiene razón Àlex, Nieto-Peluqui debería ser patrimonio de la humanidad"

Han pasado ya nueve carreras y Marc Márquez (Ducati) ha ganado ocho de ellas. La novena, es decir, 'la otra' no la ganó porque, cuando era líder con más de dos segundos sobre el tricampeón italiano ‘Pecco’ Bagnaia, se fue al suelo, precisamente, en su circuito talismán, bueno, o en uno de ellos, Austin (Texas, EEUU), de lo contrario, como pronosticamos muchos en Buriram (Tailandia), cuando le vimos ganar el primer doblete, sábado y domingo, hubiese llegado a Jerez con pleno de ocho de ocho.

El mayor de los Márquez Alentá, de 32 años, ocho veces campeón del mundo de motociclismo, ganador de 91 de las 271 carreras que ha corrido, en las que se ha subido al podio en más de la mitad (153), es líder del Mundial de MotoGP con 20 puntos más que su hermano Àlex y 31 más que Bagnaia, su compañero de garaje en el equipo Ducati Lenovo. Y, aunque su propósito al llegar a Jerez, dijo que era “fundamentalmente” mantener el liderato del campeonato al abandonar Andalucia el próximo martes (el lunes hay entrenamientos en Jerez), lo cierto es que quiere ganarlo todo.

"Tenía ganas de celebrar una victoria, aunque fuese de sábado, en 'Nieto-Peluqui', cuando pasas por allí, sin gas, sin frenos, notas que el run-run del aficionado penetra en tu casco. Es una sensación única en el Mundial" Marc Márquez — Piloto del equipo Ducati Lenovo

“Lo más difícil de todo”, comentó Márquez tras vencer ayer en la prueba al ‘sprint’ (nadie ha ganado cinco ‘sprint’ seguidas), “es gestionar que todo el mundo espera que ganes y ganar y, mañana (por hoy), todo el mundo esperará que arrase y, la verdad, no es nada fácil gestionar una situación así. Y no lo es porque hoy (por ayer), ha aparecido Fabio (Quartararo), que ha hecho una ‘pole’ tremenda, una gran salida y me ha sorprendido al meterse por dentro en la primera curva. Y, el domingo, en el GP de verdad, puede sorprenderme otro, sí”.

“He de reconocer que tenía muchísimas ganas de saber qué era celebrar una ‘sprint race’ en Neto-Peluqui, esas dos curvas enlazadas donde se citan los mejores, más ruidosos y queridos aficionados”, siguió explicando Marc. “Y, sí, ese sitio, como dice Àlex, Nieto-Peluqui debería ser patrimonio de la humanidad, pues ha sido impresionante. Era gracioso oír como coreaban Márquez por mí y Àlex, por mi hermano. Me hace gracia eso, sí. Y también han animado a ‘Pecco’, lo que demuestra la limpieza de nuestro deporte”.

Podio de la carrera esprint de Jerez. / EP

Marc, que lideró, ayer, en Jerez, el pleno (6 de 6) de Ducati, que copó los seis primeros puestos de la prueba al 'sprint', no tiene muy claro que hoy se tan fácil ganar, pues deberán utilizar el neumático medio trasero, que, con más calor que ayer, nadie sabe cómo funciona. El líder del Mundial dijo que Quartararo seguirá ahí, delante, aunque dice que no tiene ritmo para estar; que Àlex fue el mejor, el viernes, con el medio gastado y que Bagnaia es un piloto de domingo, así que también aparecerá en cabeza en las primeras vueltas.

Como suele ser habitual en él, de ahí la obsesión del año pasado, solventada en este por su maravillosa Ducati, Márquez insiste en que la salida marca buena parte de la carrera. “Hemos llegado a Europa, lo que significa circuitos más estrechos, rectas más cortas y, por tanto, mayor dificultad para adelantar. Hay que salir bien, es vital. ¿Se puede adelantar?, claro, sí, pero siempre que tengas algo más que el piloto de delante o mejor motor, como ocurrió ayer con Fabio. Aquel adelantamiento, aunque yo apuré al máximo la frenada, fue cosa de la moto, no mía, aunque vi ala Yamaha muy estable. Bueno, veremos si en el GP tenemos que volver a luchar con Fabio, con otra Ducati o contra nosotros mismos”.

Márquez, cómo no, que jamás tiene miedo a enfrentarse, a pelear, a picarse con cualquier colega de parrilla, celebra que Yamaha y Quartararo estén ya en condiciones de presentar batalla. “Me alegro por Fabio, me alegro por las carreras, por la competición, por el campeonato. Necesitamos tener a campeones como Fabio delante y a otras marcas. Lo que tenemos que hacer, desde Ducati, es seguir trabajando en equipo, todos, todos, para seguir teniendo la mejor moto. Que existan varios candidatos es muy bonito”.

Sensación única

El muchacho de Cervera (Lleida), ahora residente en Madrid, reconoció que tenía algo guardado y no tuvo necesidad de utilizarlo. “Como en las otras carreras al ‘sprint’, he salido bien, he hecho unas primeras vueltas muy concentrado, le he cogido un segundo a Àlex y, luego, he gestionado con precaución, sin asumir riesgos innecesarios”.

Antes de regresar a su garaje para preparar la carrera larga de hoy, Márquez quiso repetir la ilusión que le hacía celebrar, a su manera, la victoria al ‘sprint’ en Nieto-Peluqui. “Es uno de los puntos que más impresiona del campeonato, sino el que más. Para mí, es el único punto donde, en la primera vuelta, sientes, escuchas, a la afición y su griterío, su run-run, penetra en tu casco. Cuando cortas gas en la 9 y vas, sin gas y sin freno, y es cuando notas ese run-run y entiendes que son ellos”.

