Bagnaia abraza la tesis del Barça: para ganar debes disfrutar sobre la moto, correr bonito

Todo el mundo tiene una sensación extrañísima respecto al papel del italiano Francesco 'Pecco’ Bagnaia, tricampeón del mundo y con dos títulos de la máxima categoría. El año pasado, el madrileño Jorge Martín, ahora en Aprilia (lesionado) y entonces con una Ducati ‘Desmosedici’ en el equipo satélite de Prima Pramac, le arrebató el título ante la sorpresa general y este año los hermanos, Àlex y Marc Márquez, comparten (casi) el liderato del campeonato, separados un punto el uno del otro y con Bagnaia en tercera posición, a 20 puntos del ‘hermanísimo’ tras los cinco primeros grandes premios: Tailandia, Argentina, EEUU, Catar y Jerez.

La mayor sorpresa de la delicada situación del tricampeón italiano, que él mismo reconoce, es que este año, tras las cinco primeras citas, lleva muchos más puntos que en los dos años precedentes. ‘Pecco’ suma, ahora, 120 puntos, 20 menos que Àlex, pero es que, en 2024, tras cinco grandes premios, sumaba 91, a 38 de ‘Martinator’ y, en 2023, tenía 94 y era líder de la categoría.

'Pecco' Bagnaia, en el garaje del Ducati Lenovo. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Bagnaia admite todo tipo de crítica porque él es el primero que reconoce que no le ha cogido aún el truco a su moto nueva, que es vieja porque Ducati descartó la ‘Desmo’ de este año en beneficio de una 24 mejorada. “Debo admitir que Gigi (Dall’Igna, máximo responsable del equipo Ducati) diga que estoy por debajo del rendimiento que se espera de mí. Y debo admitirlo porque nadie como Gigi conoce mi potencial, por eso sus palabras deben servirme de motivación. Sí, Gigi tiene razón, aún me falta algo para ser el de siempre”.

En ese sentido, Bagnaia, que solo ha conseguido ganar cuando Marc se fue al suelo en Austin (Texas, EEUU) liderando destacado el gran premio del domingo, considera que la mayor dificultad la está padeciendo en las frenadas, que es “donde se hace el tiempo, donde marcas la diferencia en la pista”. ‘Pecco’ reconoce que lo está probando todo, de la misma manera que reconoce que los hermanos Márquez están un puntito por delante e, incluso, ha llegado a bromear con que “ya sabemos cómo es Marc, capaz de ser el más veloz con cualquier artilugio que le des”.

Intentando mejorar

Uno de los detalles, perfectamente comprensible y asumible, sobre todo para cualquier seguidor, aficionado y amante del Barça, muy de actualidad incluso en el ‘paddock’ de MotoGP, mitad italiano, es que Bagnaia defiende “no solo para las motos, también para cualquier otro deporte y, por supuesto, entiendo a los seguidores del Barça”, es que “para ir rápido, para ser veloz, para que te salgan las cosas debes ser feliz, debes disfrutar del pilotaje, debes jugar bien para conseguir victorias, para puntuar”.

Y, en ese sentido, haciendo suyo el primer mandamiento del Barça, en el sentido de que solo el juego bonito, fácil, espectacular, te permitirá, en la mayoría de las ocasiones ganar, Bagnaia reconoce que “debo estar bien, cómodo, contento, sonriente sobre la moto para que fluya mi mejor pilotaje y en eso estoy”.

"Gigi Dall'Igna tiene razón, aún no estoy a la altura que debería, pero no deja de ser curioso que, en mi arranque más irregular, tenga más puntos que tras las cinco primeras carreras de los dos últimos años" Francesco 'Pecco' Bagnaia — Piloto de Ducati Lenovo

Es por ello que cuando El Periódico le pregunta al gran campeón italiano cuanto de preocupado está y, sobre todo, si espera enderezar pronto su trayectoria, Bagnaia reconoce que está preocupado, sí, pero que sabe que está en el equipo ideal para recibir ayuda y, sí, está convencido de que, tal vez, aquí, en Le Mans, uno de los circuitos más populares del mundo, encontrará la buena dirección. “Si no estoy más preocupado es porque, sin ser el mejor ‘Pecco’, solo estoy a 20 puntos del líder, lo que significa que, mal o bien, voy sumando puntos”. Es evidente que el tricampeón italiano reconoce que para recuperar el cetro mundial “hay que ganar carreras y más viendo cómo están los hermanos Márquez y que pronto regresará el campeón, Jorge Martín”.

No deja de ser curioso que, en la carrera en bici que protagonizaron ayer la mitad de pilotos del Mundial (solo podía competir uno por escudería y Ducati escogió a Marc), Bagnaia fue, no solo el miembro de Ducati Lenovo que más animó al ocho veces campeón del mundo, sino el que le mostró la pizarra cuando el joven d Cervera (Lleida) cruzó la meta como ganador de la divertida prueba. "Veo a 'Pecco' muy solido y centrado, en un momento delicado, pero muy preparado para seguir ganando", comentó Marc ayer, para cerrar diciendo que "el título se lo llevará el piloto más completo". Ni que decir tiene que el mayor de los Márquez reconoce que no puede sumar más ceros. "No deja de ser curioso que, el año que menos me caigo, las caídas se produzcan el domingo, cuando más puntos ganas o pierdes".