Marc Márquez gana su sexto 'sprint' consecutivo con otra exhibición

Al mediodía, poco antes de comer, Marc Márquez (Ducati), ocho veces campeón del mundo, había destrozado, de nuevo, el antiguo récord de Le Mans del madrileño Jorge Martín en Le Mans, pero, en su última vuelta, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), que corre en casa y venía de conseguir la 'pole position' en Jerez, cerró una vuelta "incroyable", como el mismo 'Diablo' la definió, para arrebatarle una nueva 'pole' al campeón catalán y liderar la parrilla de salida en el popular circuito de Le Mans.

Pese a todo, pese a la magnífica salida del francés, el mayor de los Márquez, que tenía más y mejor ritmo que ningún otro piloto de MotoGP, volvió a imponer su velocidad, su estrategia, sus manos y su determinación para dar, de nuevo, la razón a todos aquellos, que son ya legión, que afirman que, teniendo como tiene (ahora sí) la mejor Ducati, solo él, con errores como los protagonizados en Austin y Jerez, dos de sus circuitos preferidos, puede perder este título.

Marc, el favorito

Poco antes de arrancar la prueba al 'sprint', de 13 vueltas al trazado de La Sarthe, Àlex Márquez, que había logrado, tras un viernes incierto ("me dediqué a estudiar el circuito, a memorizarlo más y mejor que nunca"), la tercera posición en la parrilla, es decir, compartir primera línea con Quartararo y Marc, volvió a dejar muy claro que "Marc sigue estando por encima de los demás, habiendo dos carreras, la de Marc y otra para un grupito de candidatos como 'Pecco' (Bagnaia), Maverick (Viñales), Fermín (Aldeguer), Bezzecchi, Miller o Morbidelli". Luego, cuando le preguntamos a su hermano mayor, él dijo que había que tener en cuenta a Àlex y 'Pecco' y, también, claro a Fabio (Quartarari), que corre en casa. De los otros, no habló.

Miles y miles de aficionados presenciaron, hoy, en Le Mans, la carrera al 'sprint' del GP de Francia. / Emilio Pérez de Rozas

Donde se habló fue en la pista donde controló la carrera desde el primer instante, pese a que el 'Diablo' se escapó en la salida, aprovechando su 'pole', su impetu y su deseo de hacer feliz, como así ocurrió, a los casi 100.000 espectadores que llenaron, como ocurrirá mañana (14.00 horas, DAZN), el trazado de Le Mans. A las seis vueltas, MM93 abrió las hostilidades, que duraron vuelta y media ante el entusiasmo de los aficionados francesa, con Quartararo, al que superó, perdió el sitio y volvió a superar ante el griterio del público. Y, a partir de ese instante, Marc se fue escapando hasta lograr un segundo o un poquito más de distancia con respecto a su hermano Àlex, que acabó entregando el liderato del Mundial de MotoGP ante el mejor del mundo.

"El ritmo de Quartararo, nada más arrancar la carrera, era excesivo para mí y he decidido esperar cuatro o cinco vueltas para adelantarle y escaparme. Estoy feliz, pero lo importante es mañana. Hemos recuperado el liderato del Mundial y eso me gusta" Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo

Sexto triunfo consecutivo al 'sprint de Marc Márquez, lo nunca visto. "Fabio en la salida ha sido muy, muy, veloz", comentó el ganador. "No podía seguirle su ritmo y he decidido esperar a que él lo bajase para intentar adelantarle y, aunque se ha resistido, como todo un campeón que es, al final me he podido separar de él, pero la victoria de verdad y los auténticos puntos, aunque hemos recuperado el liderato del campeonato, se reparten mañana con el doble de vueltas y quien sabe si con más rivales en la lucha por la victoria". Ni que decir tiene que, además de ser la sexta victoria al 'sprint' del mayor de los Márquez Alentá, es el sexto doble consecutivo de la familia de Cervera (Lleida).

Cambio de líder

La carrera tuvo, sin duda, otros puntos muy importantes. Por un lado, el papel destacadísimo de la pareja del equipo Gresini Racing Team Ducati, Àlex Márquez y el 'rookie' Fermín Aldeguer, que acompañaron a MM93 en el podio virtual del sábado. También, cómo no, la caída de Pedro Acosta (KTM) cuando luchaba, en la última vuelta, por el quinto puesto con su compañero de marca Maverick Viñales y, finalmente, destacar que el bicampeón de MotoGP, 'Pecco' Bagnaia, sigue sin dar la talla los sábado y, nada más arrancar la carrera, se fue al suelo, solito.

Clasificación GP: 1. Marc Márquez (Ducati), 19 minutos 49.022 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 0.530 segundos; 3. Fermín Aldeguer (Ducati), a 2.164 segundos; 4. Fabio Quartararo (Yamaha), a 2.840 segundos y 5.Maverick Viñales (KTM), a 5.285 segundos.

Mundial de pilotos de MotoGP: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 151 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 149; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 120; 4. Franco MORBIDELLI (Italia), 84 y 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 66.