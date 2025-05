¿Y si lo que le ocurre a Jorge Martín es que le ha cogido miedo a la Aprilia?

"Tal vez el error sea nuestro por haber disuadido a la gente, con nuestro comportamiento, de que somos unos héroes y nada más lejos de la realidad. No estamos locos, ni somos unos inconscientes, conocemos el riesgo y sabemos que nos jugamos la vida. Nadie, al parecer, se ha planteado que puede que lo que le ocurra a Jorge (Martín) es que le ha cogido miedo a la Aprilia. Jorge no le tiene miedo a correr, ¡menudo es él!, me temo que a lo que le tiene miedo es a esa Aprilia, pues se ha subido dos veces a ella, ha tenido dos accidentes, a cual más impresionante, se ha hecho mucho daño, aún no sabe qué le ocurrió, está sufriendo mucho y por eso, tal vez, busca la manera de cambiar de moto en cuanto pueda. Repito: Jorge es humano, como todos y es perfectamente entendible que le haya cogido miedo a la Aprilia, no a correr".

Uno de los pilotos más importantes y campeones de la parrilla de MotoGP reflexionaba de esta manera sobre la complicadísima situación, contada la pasada semana, en exclusiva, por Motorsport.com, de la mano de Germán García Casanova, que vive estos días Aprilia y Jorge Martín, después de que el actual campeón del mundo de MotoGP plantease a la firma de Noale (Italia) la posibilidad de activar, a final de temporada, la cláusula que le hizo firmar a Massimo Rivola, CEO del equipo de Aprilia, por la que, pasados los seis primeros grandes premios, si no estaba luchando por el título, podía quedar libre a final de la presente temporada y no cumplir el año de contrato que le resta, en 2026.

Jorge Martín (Aprilia) camina por el 'paddock' de Sepang (Malasia). / APRILIA RACING TEAM

La situación no puede ser más esperpéntica. ‘Martinator’, que, según ha podido saber El Periódico, no regresará a la competición antes del GP de Alemania (Sachsenring, 13 de julio), ha decidido que no le gusta la RS-GP25 de Aprilia, pese a que solo ha realizado un puñado de kilómetros con ella y, por tanto, no debería tener suficiente información como para decidir dejar colgada a Aprilia nada más comenzado el Mundial. Martín se hizo daño el primer día del primer test de Sepang (Malasia) y se volvió a hacer daño, mucho, en el GP de Catar. Esas dos experiencias han sido suficientes para decidir huir del equipo de Noale en cuanto pueda.

Salidas conflictivas

Martín, que ya tuvo problemas cuando abandonó el equipo de Jorge Martínez ‘Aspar’ y, posteriormente, cuando dejó KTM, plantea ahora, de la mano de su representante, Albert Valera, la posibilidad de dejar Aprilia cuando acabe esta temporada para, probablemente, irse a Honda, donde su amigo Aleix Espargaró, que fue quien le recomendó que fichase por Aprilia, su familia, es el piloto probador y quien está haciendo progresar la moto alada con enorme acierto.

El problema que se plantea es mayúsculo y la mejor prueba del lio en el que se encuentran todos, incluido el Mundial, es que nadie ha abierto la boca tras conocerse la noticia. Aprilia piensa que ‘Matinator’ no puede esgrimir, de momento, esa clausula de escape porque no ha corrido, al completo, ni uno solo de los grandes premios disputados. Es más, la fábrica italiana, de insistir el campeón español en su intención, podría denunciar a su piloto en un tribunal de Milán y empantanar la resolución del conflicto durante varios años, dejando a Martín sin poder competir durante todo ese tiempo.

Jorge Martín, flamante campeón de MotoGP, se ha subido dos veces a la Aprilia y ha sufrido dos accidentes que le han dejado tremendamente dañado y aún no sabe qué le ocurrió, tanto en Sepang (Malasia) como Catar.

Es por ello que Valera le ha pedido “comprensión” a la firma de Noale, pidiéndole un nuevo plazo de seis carreras, a partir del regreso del español, y volver a hablar del asunto cuando el campeón del mundo valore en su justa medida la competitividad de la moto italiana. Es evidente que eso es lo que sucederá, pero, sin duda, en un ambiente ya muy enrarecido, pues Rivola y su gente ya saben que a Martín no le gusta su moto. Ciertamente, la obligación de que Aprilia pusiese esa clausula en el contrato de ‘Martinator' ya demuestra que no se fiaba demasiado del poderío de esa montura.

Viaje a Le Mans

Ni que decir tiene que los máximos responsables del grupo Piaggio, propietario, entre otras marcas, de Aprilia, están que se suben por las paredes al saber que Martín podría dejar su escudería a final de temporada por una cláusula realmente esperpéntica que Noale aceptó pues, de lo contrario, el campeón se negaba a firmar el contrato, tras ser rechazado por Ducati, que escogió a Marc Márquez como compañero de ‘Pecco’ Bagnaia.

Martín viajó, a escondidas, a Le Mans durante el último gran premio, hospedándose en el Appart’hotel Odalys Centre Congrès y visitando, no solo a Rivola para comunicarle sus intenciones en compañía, cómo no, de Albert Valera, sino que ambos se vieron también con Carmelo Ezpeleta, máximo responsable del Mundial de motociclismo.

Jorge Martín, pilotando su nuevo Aprilia RS-GP25. / APRILIA RACING TEAM

Ni que decir tiene que Ezpeleta se llevó las manos a la cabeza cuando se enteró del ultimátum que el campeón acababa de plantearle a Aprilia, recomendando al piloto madrileño, con muy buenas palabras, que cumpliese su compromiso con la firma italiana y pensase en el 2027, cuando todo en el Mundial será nuevo, empezando por las motos.

No hay duda que la trayectoria de Martín desde que se proclamó brillantemente campeón del mundo de MotoGP no ha podido ser más desafortunada. Primero con el conflicto entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta', luego con el accidente el primer día de pretemporada en Malasia, más tarde con su grave caída, practicando ‘supermotard’, dos días antes de viajar a Tailandia para iniciar el Mundial, a continuación con su peligrosísima caída en Catar, que, tal y como reconoció Paolo Simoncelli al diario italiano ‘La Repubblica’ “pudo haberle costado la vida como le ocurrió a Marco, ya que Di Giannantonio le golpeó peligrosamente al no poder esquivarlo” y, ahora, con el desplante que le plantea a Aprilia, cuyos responsables están muy desconcertados.

La desconfianza que existe entre Jorge Martín y Aprilia dibuja un escenario muy complicado para intentar resolver una relación que ya empezó viciada al exigir el piloto una cláusula de escape ante el temor de que la moto no fuese competitiva.

Es evidente que, con cláusula o sin ella, la relación entre el campeón del mundo y su nuevo equipo no puede ser peor y, en ese sentido, no tendrán más remedio que soportarse durante toda la temporada, le conceda o no Aprilia un nuevo plazo de seis grandes premios, a partir del regreso a la pista de ‘Martinator’.

Es posible que mañana mismo aquí, en Silverstone (Inglaterra), donde arrancará el séptimo fin de semana de la temporada, Aprilia se vea en la necesidad, en ausencia de Martín, que no de Albert Valera, de decir algo, aunque es evidente que no podrá negar que existe esa cláusula tan favorable al campeón, pues de lo contrario ya lo hubiese hecho saber nada más publicar Motorsport.com la noticia.