Àlex Márquez se adueña de MotoGP en Silverstone, la cuna de la velocidad

Àlex Márquez (Ducati) va en serio. Sí, ya sé que todo el mundo piensa que el ‘hermanísimo’ va en serio, pero es que el líder del nuevo proyecto Gresini, equipo que ahora se ha reforzado con el que, sin duda, será, con mucha diferencia, el gran ‘rookie’, el gran debutante, el murciano Fermín Aldeguer, que está enamorando a todo el mundo, ha vuelto a dar la campanada y mantenerse en la cima de MotoGP en el primer día de entrenamientos oficiales del Gran Premio de Inglaterra, que se celebra en Silverstone, hoy con bastante fresco, mañana (dicen) con lluvia y el domingo con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Les recuerdo que estamos en Inglaterra, el mundo al revés.

“Àlex ha vuelto a estar fabuloso, sí”, ha comentado Michele Masini, Director Deportivo del Gresini Racing Team Ducati, “pero no por su fabuloso crono (1.57.295 minutos), que le coloca en excelente situación de cara a lograr mañana, sábado, un buen puesto en la parrilla de salida, sino porque ha sobrevivido, con enorme categoría, serenidad y experiencia a un momento delicado, pues hemos tenido un problema técnico y ha tenido que estar parado varios minutos en el garaje. Luego, cuando ha salido a lograr el tiempo, lo ha hecho con una enorme determinación. No es nuevo, lo sé, pero hoy ha dado la talla del campeón que todos consideramos que es”.

'Quali' decisiva

“Ha sido, sin duda, un gran día, aunque a primera hora de la mañana hemos sufrido un pelín más que por la tarde”, ha comentado Àlex. “Todo el mundo sabe que este circuito siempre me ha gustado, no es de los más, más, favoritos míos, pero sí me gusta. La verdad es que se está rodando mucho más rápido de lo que pensaba y eso indica que mañana, en la Q2, habrá que estar muy fino a la hora de hacer la vuelta rápida, pues deberíamos aprovechar para tratar de salir desde la primera fila, lo que sería, sin duda, un gran resultado, que, unido a nuestro ritmo, podría permitirnos pelear por un buen resultado”.

Àlex Márquez es felicitado por sus mecánicos al lograr el mejor tiempo del primer día del GP de Inglaterra. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Tras Àlex se ha clasificado Fabio Quartararo (“cada vez me gusta más esta Yamaha, aunque sufrimos al final de carrera”) y Jack Miller, también con Yamaha, lo que demuestra que, de momento, la firma de los diapasones le está ganando la batalla a Honda por llegar a estar lo más cerca posible de las Ducati e, incluso, de la Aprilia que no gusta, al parecer, al campeón Jorge Martín.

“Por descontado que estoy muy contento con el tercer puesto de hoy, pero hay que pelear mucho y muy duro para lograr un buen resultado en este trazado”, ha comentado Miller, que trata de seguir demostrando que, contrariamente a lo que opinas sus detractores, no sigue en el Mundial (solo) porque sea australiano e interese a la audiencia de su país.

"Àlex está en una forma estupenda y éste es uno de sus circuitos preferidos, va segundo del Mundial, es el que me persigue y, por tanto, habrá que tenerlo en cuenta, bueno, como siempre desde que arrancó el Mundial". Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo

Y, cómo no, el cuarto, que ha sido el primero en el ensayo matinal, ha sido, es, Marc Márquez, que reconoció estar “preocupado, cómo no”, por el hecho de que su hermano sea, de momento, el más rápido en Silverstone. “Por descontado que estoy preocupado ¡es el segundo del Mundial!, es el que tengo más cerca en la clasificación de pilotos, está en una gran forma y este es uno de los trazados, de los tres o cuatro circuitos, que más le gustan, así que habrá que estar pendiente de él”.

Mirando al cielo

El líder del Mundial, el ocho veces campeón del mundo, confiesa estar tranquilo porque “tengo la sensación de que tengo ritmo de carrera, aunque mañana habrá que meterse en primera fila, pues de lo contrario nos complicaremos la vida”. Y, siguiendo con su sinceridad habitual, que muchos tachan de excesiva cautela, “creo que salir de aquí con un podio estaría muy bien, no gano desde 2014, así que poca broma con Silverstone”.

Pese a que los móviles, los hombres del tiempo y los paisanos de Silverstone dicen, insisto, que mañana sábado llueve y el domingo hace un tremendo viento, MM93 lo que quiere es sol, seco y pista normal. “Sé que muchos piensan que cuando las cosas se complican, yo tengo ventaja, pero prefiero que todo sea normal y podamos correr en buenas condiciones, no en medio de situaciones climatológicas difíciles, raras, para todos, ya tuvimos suficiente lío en Le Mans”.