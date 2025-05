Las botas de Marc Márquez se subastaron por 5.500 euros en Silverstone

Es uno de los momentos más estelares del Mundial de MotoGP. Es uno de los instantes más esperados y deseados por los pilotos y por los 2.000 habitantes del ‘paddock’ del campeonato de motociclismo, porque es la acción que más ilusión genera en todos ellos.

Se trata de la subasta que, anualmente, se celebra los viernes y sábado del Gran Premio de Inglaterra, que se celebra en el popular e icónico trazado de Silverstone, en beneficio de las dos instituciones que, creadas por el expiloto norteamericano Randy Mamola, contribuyen a paliar, en la medida de lo posible, las necesidades médicas de un puñado de países africanos. Mamola cuenta con la inestimable ayuda y colaboración de la británica Andrea Coleman, una auténtica institución en Gran Bretaña y confundadora de la ONG Riders for Health (Pilotos por la Salud).

La subasta de este año ha recaudado, de momento, 75.000 euros (faltan aún otro tipo de ingresos como entradas o donaciones varias) y tuvo como máximas estrellas al catalán Marc Márquez (Honda), cuyas y cuyas botas de carreras fueron adquiridas por uno de sus fans por la friolera de 5.500 euros, así como ‘Pecco’ Bagnaia, Fabio Quartararo (su casco alcanzó los 2.100 euros), Àlex Márquez, Pedro Acosta (el del 'tiburón de Mazarrón' se vendió por 1.350 euros) o Johann Zarco, un treinteañero con gran tirón mediático.

La ONG de los pilotos, liderada por el popular expiloto norteamericano Randy Mamola, da asistencia médica a millones de pobladores en países como Gambia, Nigeria, Malawi o Lesotho.

El norteamericano Randy Mamola es una de las mejores personas que uno puede cruzarse en el ‘paddock’ del Mundial. Mamola es, a sus 65 años, uno de los pilotos más populares de todos los tiempos, cuatro veces subcampeón del mundo de 500cc con Suzuki (1980 y 1981), Honda (1984) y Yamaha (1987) y uno de los mayores benefactores que existen en el mundo de las dos ruedas y la velocidad tras crear, en 1996, Riders for Health, una ONG que intenta, con la ayuda del mundo de las motos, mejorar la asistencia sanitaria en los pueblos más desamparados de África.

La acción estrella de cada año de esta ONG, ahora reconvertida en Two Wheels For Life (Dos ruedas para la vida), presidida por Maria González, esposa de Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de Dorna y el Mundial, es la subasta de Silverstone, un antiguo aeropuerto militar reconvertido en uno de los mejores trazados del mundo.

Mamola trabaja durante todo el año, en compañía de muchas personas del Mundial, para recoger fondos, llegar a acuerdos con Honda y Yamaha y conseguir motos muy, muy, especiales y sofisticadamente equipadas, para actuar, en siete de los muchos países africanos necesitados, a paliar las necesidades médicas de su población. Two Wheels For Life actúa, de momento, en Zambia, Liberia, Nigeria, Kenya, Gambia, Malauí y Zimbabue, pero no descarta ampliar su radio de acción a medida que aumenten las ayudas.

"Al principio de nuestra singladura, nos costó mucho convencer a las autoridades de estos países de que nuestra presencia era vital, sobre todo para las madres y los niños, pero, poco a poco, se dieron cuenta de que éramos muy importantes" Randy Mamola — Creador de la ONG motorizada Two Wheels For Life

¿Cómo lo hacen? “No es fácil, pues lo primero que te encuentras cuando te presentas ante los gobiernos de esos países para explicarles tu modesto proyecto es una enorme incredulidad. ¿Motos, en nuestro país? no puede, ser, no sirven de nada, no solucionarán nuestro problema, olvídese”, cuenta Mamola, tras la exitosa subasta de objetos de pilotos del Mundial que vivimos ayer en Inglaterra. “Cuando les explicas que nosotros nos cuidaremos de todo, desde la llegada de los vehículos hasta su mantenimiento y logística, te dejan poner en marcha tu idea. Y, a partir de ahí, solo recibes agradecimiento porque, en efecto, las autoridades son las primeras, junto a los pobladores, que se dan cuenta de que nuestra ayuda, modesta, sí, es fructífera, mejora la salud de sus gentes, casi todo tribus o pobladores de diminutos enclaves totalmente aislados, además de disminuir la mortandad y evitar, sobre todo, la muerte de cientos de bebes”.

Desde que se puso en marcha, Riders por Health y, luego, Two Wheels For Life, han suministrado 2.000 motos en esos siete países africanos, que han dado, que dan, servicio a cerca de 20 millones de personas muy, muy, necesitadas, no solo de médicos, de enfermeros/as, sino también de maestros. “La moto es el único vehículo adecuado para esas funciones y útil en esas circunstancias. Evidentemente que podríamos hacer el mismo despliegue o servicio con vehículos, especialmente todo terrenos, pero su alto coste haría que las marcas nos suministrasen muy pocos y, por tanto, la ayuda sería muchísimo mejor”, continúa explicando el tetrasubcampeón del mundo.