Marc Márquez regresa a Mugello donde, hace un año, provocó su fichaje por Ducati (oficial)

El catalán Marc Márquez y el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia se dieron cita ayer en un entorno renacentista, en Florencia, para anunciar que, el próximo domingo, lucirán un carenado “muy especial” con el que Ducati, la firma que domina y lidera el Mundial de MotoGP, quiere homenajear “a la velocidad, la excelencia italiana, el genio y al Renacimiento”.

Marc y ‘Pecco’, que continúan manteniendo una excelente relación, posaron, incluso, fingiendo jugar una partida de ajedrez en el palacio escogido por la firma de Borgo Panigale para anunciar la nueva imagen que, solo en el Gran Premio de Italia, lucirán sus motos el domingo. Ni que decir tiene que, utilizando el simil, el mayor de los Márquez está a punto de hacerle ‘jaque mate’ a Bagnaia, pese a que MM93 considera que “Mugello y, la próxima semana, Assen, son dos circuitos donde ‘Pecco’ puede hacerlo de maravilla”. El tricampeón italiano se encuentra, ahora, tras ocho grandes premios a 93 puntos de Marc y a 61 de Àlex Márquez, que es segundo del Mundial, a 32 puntos de su hermano.

Todo el mundo sospecha que Marc va a dejarse (casi) la piel (“bueno, bueno, lo importante es sumar los máximos puntos posibles, lo importante es el título”) en Mugello para tratar de imponer su dominio en ‘casa Ducati’, en teoría el circuito donde, en efecto, la flota ‘ducatista’, liderada por ‘Pecco’ y en la que se encuentran Àlex Márquez, Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio, debería aprovechar la ocasión para acosar y derrotar al campeonísimo de Cervera (Lleida), que domina a placer el campeonato.

Marc Márquez mira fijamente el tablero de ajedrez ayer, en Florencia, ante su compañeros 'Pecco' Bagnaia. / DUCATI CORSE

Se da la circunstancia y eso no debería olvidarse pues, justo ahora, se cumple un año, pues se produjo el fin de semana del GP de la Toscana, cuando un habilidoso, pícaro, sabio y listísimo Marc Márquez dio un puñetazo en la parrilla de MotoGP, puso el campeonato o, peor, la temporada 2025, patas arriba cuando, corriendo y triunfando en el Gresini Racing Team Ducati, con una moto vieja, la del 2023, anunció que la única manera que tenía la marca de Borgo Panigale para retenerle y no forzarle a cambiar de moto era contratarlo como compañero de Bagnaia en el equipo oficial. “Pramac es un equipo ‘satélite’, no es oficial y no correré ahí”.

El mensaje provocó que Gigi Dall’Igna, el ‘puto amo’ del equipo Ducati de competición, descartase el fichaje de Jorge Martín, que, entonces, estaba en el 'team' Prima Pramac, con quien acabó ‘campeonando’, para decidirse, final y sorpresivamente, por el mayor de los Márquez Alentá, evidentemente con el visto bueno tanto de Claudio Domenicali, CEO de Ducati, propiedad de Audi; Davide Tardozzi, director de Ducati Corse y gran admirador de Marc desde que debutó, en 2013, en MotoGP y Mauro Grassilli, Director Deportivo de Borgo Panigale.

Ducati, que hasta entonces había dominado el Mundial con 'Pecco' Bagnaia y Jorge Martín, temió que, ante la amenaza de Marc Márquez, el ocho veces campeón del mundo cambiase de marca y le arrebatase el título de MotoGP

La sentencia que Marc Márquez hizo pública el sábado de Mugello-2024 desencadenó, a los dos días, un tsunami tremendo en MotoGP, pues Ducati se vio obligado a fichar a Marc para no perderlo o, mejor aún, para que no les arrebatase el título, en 2025, con otra moto; hizo que ‘Martinator’ tardase solo unas horas en fichar por Aprilia, cosa de la que, al parecer, está ya tremendamente arrepentido y, ante el cabreo de Paolo Campinoti, dueño del equipo Prima Pramac, con Ducati, el millonario italiano descartó seguir con los italianos en 2025 y se pasó a Yamaha, con el australiano Jack Miller y el portugués Miguel Oliveira.

Un talento incuestionable

Ni que decir tiene que, días después, Dall’Igna contó que la decisión de Ducati se había guiado “únicamente por el talento incuestionable de Marc Márquez, que, en pocas carreras, ha conseguido adaptarse perfectamente a nuestra ‘Desmosedici GP’ y su ambición innata le empuja a no parar de crecer. Para todos nosotros, en Ducati, tener el año próximo 11 títulos mundiales en nuestro taller, contar con la experiencia y madurez inestimable de Marc y ‘Pecco’, será vital para nuestro crecimiento”.

Hay quien dice, antes de que Marc provocase la reflexión final de los cuatro máximos responsables de Ducati Corse, que sus ingenieros, el primero Dall’Igna, ya se habían llevado las manos a la cabeza al comprobar la telemetría del ocho veces campeón del mundo con la ‘Desmo’ vieja, la del 2024, y que todos ellos pensaron, como así ha terminado demostrándose este año, que Marc con la moto oficial podía ganar el título con gran facilidad.