Viñales promete llevar la KTM a lo más alto si la fábrica le ayuda

Se han hecho demasiadas bromas (todas ellas injustas) sobre el catalán Maverick Viñales, piloto de KTM en el Mundial de MotoGP, de 30 años, campeón del mundo de Moto3 en 2013, poseedor de 26 triunfos mundialistas, 26 ‘poles’ y 75 podios ¡ojalá todo el mundo conquistase todo eso durante su carrera deportiva!

Se han hecho bromas, ironías, porque se ha llegado a decir que Maverick, que debe su nombre a la pasión que su padre sentía por la película ‘Top Gun’, de Tom Cruise, es el ‘campeón de invierno’, el ‘campeón de los lunes’, ya que siempre era (es) el mejor cuando no hay nada en juego, en los ensayos de pretemporada o en las jornadas de los lunes, en los test, que se celebran, tres o cuatro veces al año, tras el gran premio.

Por delante de Ducati

Hoy, en Mugello, un trazado cuya recta se corona a 360 kilómetros por hora, Viñales ha demostrado ser un tremendo piloto y lo ha hecho ¡vaya! después de acabar, el test de Motorland (Aragón), en primera posición. Lo ven. Viñales hoy ha sido el más veloz por delante de las Ducati de ‘Pecco’ Bagnaia, Marc y Àlex Márquez.

Y, en ese sentido, el piloto catalán ha tratado, no ya de reivindicarse, sino de contar en qué consiste su nuevo proyecto. “Sé, por descontado, soy perfectamente consciente de ello, que mucho gente piensa que mi carrera, en los últimos años, en MotoGP, ha tenido una trayectoria de dientes de sierra, pero es que nunca he tenido la mejor moto. Ahora la estoy construyendo”.

"Cierto, mi trayectoria estos últimos años ha tenido dientes de sierra, pero es que nunca he tenido la mejor moto y, ahora, la estoy construyendo, poco a poco, con KTM. Si tenemos paciencia y seguimos trabajando así, nos pondremos a la altura de la Ducati" Maverick Viñales — — Piloto oficial de KTM

Viñales ha pedido tiempo a KTM pero, sobre todo, ha pedido que siga confiando en él, que, entre todos, poco a poco, irán mejorando y, finalmente, “conseguiremos una moto para poder pelear con las Ducati”. El catalán de KTM, al que le costaba horrores meter su moto en las curvas “pues en cuanto soltabas los frenos, te sacaba fuera de la trauectoria, tardabas en entrar, ya salías torcido, tardabas en enderezar la moto y tener tracción, reconoce que, ahora, la nueva aerodinámica le ha ayudado mucho. Es un paso, ya no tengo ese problema o ha dejado de ser tan serio como era”.

Para Viñales era vital dar continuidad, en el primer día del Gran Premio de Italia, a las buenas sensaciones sentidas en Motorland el día después del GP. “Estamos viendo el potencial de KTM, se ve la implicación de la fábrica, del equipo y vemos crecer el proyecto, pero se necesita tiempo, paciencia y trabajar en el modo correcto”.

“Siempre me he considerado un buen piloto, he pilotado a gran altura, tengo mucho nivel, es por ello que ahora siento que ha llegado el momento, la oportunidad, de construir una moto que me permita pelear con las Ducati. Creo tenerlo todo a mi alrededor para conseguir una buena arma, es lo que estoy intentando hacer”.