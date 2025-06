Àlex Márquez: "Me suda un cojón que la gente piense que no quiero pasar a Marc"

“Me suda un cojón que la gente piense que no he querido pasar a Marc”. Àlex Márquez estaba realmente enfadado, bueno, mejor decir molesto, cuando ayer alguien le insinuó que hay aficionados que piensan que no aprieta a su hermano cuando, como en la carrera al ‘sprint’ de ayer, en Assen (Países Bajos), se pasa las 13 vueltas pegadito a él y no consigue adelantarle.

Tras autorizarnos a publicarlo todo “sin problemas”, Àlex se extendió en su explicación. “Pues sí, me da absolutamente igual, absolutamente igual, entre otras cosas porque si la gente supiese de motos, de carreras, sabría que era muy, muy, difícil, por no decir imposible, adelantarle. Solo añadiré que mi estrategia hasta ahora, disputadas un montón de carreras (19), es fantástica: he ganado un gran premio y una ‘sprint, he terminado segundo, casi siempre, las otras veces, soy segundo del Mundial y me temo que el único que puede pelearle, de momento, el título a Marc. Creo que dudar de mí es un poco temerario”.

Trasladada la cuestión, la polémica, el debate que puede existir entre la afición, Marc fue aún más contundente y, sobre todo, lo explicó con mayor detalle. “La gente que dice eso no tiene ni idea de motos. Por esa misma razón, yo, en Silverstone, en la carrera del sábado, renuncie a atacarle ¿no? En la MotoGP actual, si el de delante va una décima más lento que tú, pero lleva tu misma moto, no comete un solo error, frena tarde y sale bien de las curvas, es imposible atacarle”.

Davide Tardozzi, Team Manager de Ducati, contempla la celebración de Àlex Márquez y su equipo. / ALEJANDRO CERESUELA

Marc siguió explicando que, ahora, todos los pilotos Ducati comparten la información, es decir, la telemetría de sus compañeros de marca y, por tanto, al salir a pista saben cuáles son los puntos débiles y los fuertes de cada uno de los ducatistas. “Por eso he hecho una carrera a la defensiva, sin cometer un solo error. Su hubiese fallado en algún momento, en algún punto, en alguna curva, en algún cambio de marchas, Àlex me hubiese atacado y superado. Cuando llevas la misma moto debes ir con muchísimo cuidado porque apenas existen diferencias. Bueno, sí, el que va delante tiene cierta, poca, pero cierta ventaja”.

Y Marc dijo más, mucho más. “Quien dude de Àlex o de mí, no nos conoce ni a Àlex ni a mí. Los dos intentamos dar el 100 por 100 en cada carrera y entrenamiento, los dos queremos ganar todas las pruebas, luchar por el campeonato. Y, mira por donde, lo estamos consiguiendo y es muy hermoso, muy hermoso”.

Marc insistió que, como ya le ocurrió en Mugello (Italia), no pensaba que podía ganar en Assen. "No era el más rápido antes de la 'sprint' ni era el más rápido en carrera. Antes de la salida, 'Pecco' y Fabio eran más veloces que yo y, durante la carrera, Àlex tenía algo más que yo, pero no lo suficiente, insisto, como para poder pasarme. Solo podía adelantarme si yo cometía un fallo, cosa que, afortunadamente, no ha ocurrido".

El ocho veces campeón del mundo contó que, cuando se levantó en su 'motorhome', a primera hora de la mañana, le dolía todo "y cuando digo todo, es todo", fruto de las dos caídas del viernes. "Y he pensado que mi cuerpo no soportaría una tercera caída en Assen, donde te puedes hacer daño. Así que me he tomado el entrenamiento matinal y la 'quali' con enorme tacto y prudencia y cuando he visto que mi crono me garantizaba la segunda fila, he decidido no forzar. Luego, con la fabulosa salida que he hecho, que ha sido el 93% de la victoria, he pensado que, en esas circunstancias, sí podía intentar ganar. Y, sí, he ganado, pero pilotando a la defensiva".