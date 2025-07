La historia se repite: Márquez arrasa (también) en Brno

Se lo puedo contar de muchas maneras. Por ejemplo, en cifras arrolladoras, números, estadísticas, lo que menos le gusta a Marc Márquez Alentá (Ducati). Pero, bueno, estas son (algunas) de las más espectaculares: 11 victorias de 12 carreras al 'sprint' (Tailandia, Argentina, EEUU, Catar, Jerez, Francia, Aragón, Italia, Países Bajos, Alemania y República Checa); 8 triunfos de 12 grandes premios (Tailandia, Argentina, Catar, Aragón, Italia, Países Bajos, Alemania y República Checa); 381 puntos de 444 posibles; 5 plenos de 37 puntos, es decir, dobles victorias sábado y domingo, seguidos, nunca conseguido por Ducati (Aragón, Italia, Países Bajos, Alemania y República Checa); 381 puntos, 120 de ventaja sobre su hermano Àlex (más de dos grandes premios) y 168 sobre 'Pecco' Bagnaia (más de cuatro fines de semana)...Puedo seguir con el récord de 'poles positions', vueltas rápidas y cientos de kilómetros en cabeza, solo una desgracia y, cierto, MM93 ha sufrido muchas, puede impedirle conquistar pronto, muy pronto, su noveno título mundial.

Las carreras de este año arrancan con solo una idea en la cabeza de los restantes 21 pilotos de la parrilla de MotoGP: se debe caer Marc para que tengamos alguna opción. Si no se cae el muchacho de Cervera (Lleida), aquí no hay más historia que contar que un nuevo triunfo del ocho ¿nueve? veces campeón del mundo. Y esa es la historia, el relato, no hay más. Se han juntado la mejor moto, el mejor equipo y el mejor piloto. Y ha vuelto a ocurrir lo impensable tratándose de Ducati: solo la 'Desmosedici' del 'canibal' gana, las demás sufren. Es su coraje, su determinación, su experiencia, sus manos, su sabiduria la que hace que la nueva 'bala roja' se imponga a unas crecientes Aprilia (hoy ha sido segundo Marco Bezzecchi) y a una renovada KTM (hoy ha terminado tercero, ¡por fin!, un podio de un fabuloso Pedro Acosta).

Y es así como empiezan y terminan las carreras. Tardará más o menos Marc Márquez en recuperar o encabezar el pelotón. Se despistará como le ocurrió, hace siete días, en Sachsenring (Alemania) pero, a las tres vueltas, ya mandaba. Y, hoy, en Brno, ante 95.700 aficionados, tardó tres curvas, superando primero a Bagnaia y, luego, en un interior a más de 200 kms/h a 'Bezz', consiguió colocarse primero. Y, adios, se acabó la carrera, Marc empieza a marcar su ritmo, que fue de minuto y 54 segundos medios y altos, mientras su perseguidores no lograban bajar del minuto 55. Por eso, a media carrera, ya tenía dos segundos sobre Bezzecchi. Por eso llegó el quinto doblete y empieza la cuenta atrás de la novena gran conquista.

Puede hablarse, ¡claro que sí!, de un enorme 'Bezz', de un recuperado 'tiburón de Mazarrón, que, ahora, tras su primer podio abraza a KTM y quiere seguir en ella, puede comentarse el mal fin de semana de Àlex, el perseguidor de Marc, que ha cedido un 'pleno al 37' frente a su hermano, puede escribirse sobre un estratosférico Raúl Fernández (Aprilia), que fue el mejor privado y puede, también, también, hablarse a lo grande, a lo muy grande, del brillantísimo y valiente séptimo puesto, tras 98 días sin correr, del campeón Jorge Martín (Aprilia), que está de vuelta y que, poco a poco, ya verán, se meterá, fijo, en la lucha por el podio. ¿Ganar?, perdón, recuerden: todas las carreras empiezan con un ganador, Marc Márquez Alentá.

"Cuando empezó la temporada, dije que lo tenía todo, moto y equipo, para intentar ser campeón, para pelear por el título. Comenté ¿recordáis?, que todo dependía de mí y en eso estoy. Desde el test de Aragón, la moto da gusto pilotarla. Falta mucho, nos vamos de vacaciones, pero pienso volver con el mismo coraje, determinación y ganas en Austria" Marc Márquez — — Piloto del equipo Ducati Lenovo y líder del Mundial de MotoGP

"Es hermoso, muy hermoso, conseguir con Ducati cosas que Ducati no ha logrado nunca, como estas cinco victorias seguidas, perdón, estos cinco dobletes seguidos, pero más hermoso es disfrutar de esta moto, que te facilita la vida y te permite disfrutar de tu mejor pilotaje", comentó Marc al bajar del podio. "Al inicio del año, dije que lo tenía todo para ser, de nuevo, campeón y que todo estaba en mis manos y, por fortuna, todo nos está saliendo redondo. Queda muco, demasiado, pero soy muy feliz, mucho. Por mí, claro, por los míos y, también, por Ducati, que confió tanto en mí".

Marc cree que, al menos su 'Desmo', ha dado un gran paso tras el test de Aragón. Y, sí, a partir de Motorland, fue cuando el joven catalán empezó a enlazar 10 triunfos consecutivos, los cinco dobletes seguidos. "No pienso cantar victoria, no pienso creérmelo, ni mucho menos, así que, ahora, descansaremos unos días y pronto volveremos, en Austria, con la misma mentalidad, determinación, ganas y coraje con las que empezamos esta aventura, que, insisto, aún no ha terminado".

Clasificación del GP: 1. Marc Márquez (Ducati), 40 minutos 04.628 segundos; 2. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 1.753 segundos; 3. Pedro Acosta (KTM), a 3.366 segundos; 4. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a 3.879 segundos y 5. Raúl Fernández (Aprilia), a 10.045 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 381 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 261; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 213; 4. Marco BEZZECCHI (Italia), 156 y 5. Franco DI GIANNANTONIO (Italia), 142.