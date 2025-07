Marc Márquez: "No me importa la ventaja, quiero ganarlo todo"

Me pide que le cuente la etapa del Tour en un minuto, “pues creo que ha sido muy interesante ¿no?” No, Marc, no. Ha sido como tu carrera al ‘sprint’ de hoy, aburrida por lo mucho y bien que controlas todas las situaciones que se producen en la pista. Te contaré, Tadej Pogacar es como tú, más o menos. Todo el mundo piensa que ganará o que, si él quiere, no pasa nada en el pelotón, domina el escenario (como tú) y eso es lo que ha ocurrido camino de Superbangères. Pogacar, le sigo contando, continúa con una ventaja brutal sobre el bueno de Jonas Vengegaard y, aunque falta tanto Tour como Mundial de MotoGP, está clarísimo que ya ha ganado la ronda francesa. Y tú, el Mundial.

Me mira, me da las gracias y empezamos a hablar de su situación, de la carrera que ganó ayer con el mismo truco que empleó en Tailandia (“allí, el problema con la presión del neumático delantero fue porque mis ingenieros aún no conocían mi estilo de pilotaje y aquí, en Brno, ha sido culpa del nuevo asfalto, que cambia por completo el balance de la moto”) y, sobre todo, de la enorme diferencia, escandalosa para muchos, que empieza a tener, antes de irnos de vacaciones, con respecto al segundo, su hermano Àlex, al que le supera ya por 95 puntos (más de dos grandes premios: 74), 156 a Bagnaia (más de cuatro fines de semana: 148) y 214 a Fabio Di Giannantonio (más de cinco grandes premios: 185).

A mitad de campeonato, la ventaja de Marc Márquez sobre sus perseguidores es ya escandalosa: más de dos grandes premios sobre su hermano Àlex (95, más de dos grandes premios), Bagnaia (156, más de cuatro) y DiGiannantonio (214, más de 6).

El mayor de los Márquez Alentá empieza a reconocer, aunque todavía se reprime a la hora de verbalizarlo, que está en uno de los mejores momentos de su vida. La razón no es solo su recuperación física y mental, su nivel de pilotaje, sino poseer la mejor moto de la parrilla de MotoGP, aunque otros pilotos con ella no están logrando sus resultados.

“Me encuentro muy bien”, se arranca tras acariciar la medalla ¿de oro?, ni mucho menos, que premia al vencedor de la carrera al ‘sprint’ de los sábados. “Estoy muy a gusto sobre la moto, lo estaba en el ‘time attack’ de la ‘quali’, pero me he despistado en una de las últimas curvas y, la verdad, ya desde la salida me he visto capaz de todo”.

El líder de Ducati, posición que ya nadie le discute ante el desastre de temporada, incomprensible hasta para el propio Bagnaia, que está viviendo ‘Pecco’, el bicampeón de Borgo Panigale, confirma que, en efecto, “voy muy cómodo sobre la moto, todo fluye y es un placer pilotar esta moto. Al llegar a Brno, un trazado donde las curvas que dan acceso a las rectas son de derechas, tenía alguna duda sobre mi rendimiento pero, la verdad, me estoy adaptando muy bien, aunque resta la prueba definitiva, el GP del domingo”.

Marc Márquez explica, con gestos muy claros, por qué ganço la carrera al 'sprint' de ayer: por cabeza. / ALEJANDRO CERESUELA

Marc utilizó ayer un nuevo término, una nueva palabra, un estado que no había comentado hasta ahora: la versatilidad. “Lo importante, lo vital, lo que te permite estar casi siempre allá arriba, tener posibilidades de ganar, es ser versátil, que es lo más importante en un campeonato como este, donde el campeón suele ser el más regular de todos, como demostró Jorge (Martín) el año pasado. Son 22 grandes premios y 44 carreras, muchas carreras. No puedes ser el más rápido en todas las pistas y, en realidad, no lo he sido, pero sí el más regular”.

“Hasta que no cuadren las matemáticas, hasta que no salgan los números, seguiré con la misma intensidad, determinación, mentalidad y ganas que el primer día, así que el objetivo sigue siendo ganarlo todo, si puedo” Marc Márquez — Piloto del equipo Ducati Lenovo y líder del Mundial de MotoGP

Hasta ahora, transcurridas las primeras 11 carreras al ‘sprint’ de la temporada, Marc, que ha ganado 11 de 12, siempre le había arañado tres puntos a su hermano Àlex, que casi siempre era segundo. Ayer, por problemas de todo tipo del ‘Pistolas’, el mordisco fue de 12 puntos, que ya son puntos. “Cierto, ya es un buen mordisco, como la diferencia aque le saco, pero cuantos más puntos sume y cuanta mayor sea la ventaja sobre mis perseguidores, mejor, mucho mejor”.

Al mayor de los Márquez Alentá, esa ventaja jamás le parecerá suficiente. “Me lo parecerá, sí, cuando matemáticamente pueda ser campeón, hasta entonces voy a seguir haciendo mi trabajo, que es ganar todas las carreras y conseguir todas las ‘poles’, si puedo, claro. Eso es lo que se espera de mí, eso es lo que quiero y eso es lo que me pide Ducati, por eso quería esta moto y estar en este equipo”.

Y, por descontado, MM93 no piensa cambiar de planes, de discurso, de idea. “Hasta que no cuadren las matemáticas, hasta que no salgan los números, seguiré con la misma intensidad, determinación, mentalidad y ganas que el primer día, así que el objetivo sigue siendo ganarlo todo, si puedo”.