Marc Márquez ante su gran desafío: ganar en Austria, donde nunca ha vencido

Vuelve el Mundial de motociclismo y lo hace con otro doblete. Vuelve el campeonato de las dos ruedas con un portentoso Marc Márquez (Ducati) dominando el torneo, con 120 puntos de ventaja sobre su hermano Àlex (Ducati), la auténtica revelación de la temporada, y la friolera de 168 puntos más que el tricampeón italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati).

El Mundial, que empieza ya a descontar los fines de semana que faltan que el ‘canibal’ conquiste su noveno título mundial y empate a cetros con el mítico italiano Valentino Rossi, vuelve a la actividad, este fin de semana, en el precioso trazado de Spielberg, en Austria y, después, se desplazará, de forma inmediata, a Hungría para estrenar el circuito de Balaton donde, al parecer, por los comentarios de los pilotos del Mundial de Superbikes, que sí han corrido allí, “será muy difícil que los pilotos de MotoGP pueden meter la quinta o sexta velocidad”.

Aunque parezca increíble, Spielberg, el trazado propiedad de la firma Red Bull, hasta que fichara por Ducati el mayor patrocinador personal de MM93, es uno de los tres circuitos del mundo, del Mundial, en los que el poderoso y veloz Marc Márquez no ha conseguido nunca la victoria. Los tres circuitos son el austriaco, Mandalika (Indonesia, 5 de octubre) y Portimao (Portugal, 9 de noviembre). Sí, cierto, podríamos añadir Balaton, pero no tiene sentido hacerlo porque allí no se ha corrido nunca.

Marc Márquez tendrá en su compañero de equipo, 'Pecco' Bagnaia, ganador en Austria en los tres último años, a su máximo rival. / ALEJANDRO CERESUELA

Marc, que este fin de semana correrá su gran premio número 280, de los que ha ganado 96 y se ha subido al podio más de la mitad de las veces (160), ha conseguido victorias en 21 circuitos: Sachsenring (Alemania), en 12 ocasiones; Misano (Italia) y Motorland (Aragón, España), en 8; en Austin (EEUU), en 7; Assen (Países Bajos), 6; Indianápolis (EEUU), Motegi (Japón), Phillip Island (Australia) y Brno (República Checa), en 5; Le Mans (Francia), Termas de Río Hondo (Argentina) y Mugello (Italia), en 4; Sepang (Malasia), Jerez (España), Montmeló (Barcelona), Cheste (Valencia), Chang (China) y Losail (Catar), en 3; Estoril (Portugal) y Silverstone (Gran Bretaña), en 2 y Laguna Seca (EEUU), en una ocasión.

Se da la circunstancia de que Spielberg es un circuito muy, muy, de Ducati, donde Bagnaia ha logrado la victoria en los tres últimos años, lo que significa que la ‘Desmosedici’, que va bien en todos los trazados, tiene mucho ganado y será, sin duda, el arma que exprimirá el mayor de los Márquez para tachar de forma definitiva el trazado austriaco de su lista negra.

"No veo la hora de volver a la pista después de las vacaciones", comentó Marc Márquez antes de coger el avión rumbo a Spielberg. "He descansado y estoy listo para empezar de nuevo el Mundial. El trazado austriaco nunca me ha dado grandes satisfacciones, pero sí muchísimos duelos hasta la última curva, hasta el último metro antes de la bandera a cuadros. Estoy listo para afrontar lo mejor posible esta segunda parte de la temporada".