Marc Márquez no deja ni las migajas en otra exhibición en Hungría

Podemos repetir (casi) la misma crónica de cualquier otra prueba al 'sprint' de este año e, incluso, aunque en menor medida que cualquier gran premio. Marc Márquez Alentá, de 32 años, ocho títulos mundiales, ha vuelto a protagonizar otra exhibición en la prueba al 'sprint' de hoy en Balaton Park, Hungría, donde ha ganado liderando todas las vueltas de la carrera, arrancando el primero desde la 'pole' y cruzando la meta, la bandera a cuadros, con la ventaja que se ha fabricado en las cinco primeras vueltas, es decir, con más de dos segundos. 'ET', el 'canibal', como le llaman en Italia, se distancia ya 152 puntos del pequeño de la familia y le saca ya 209 puntos, más de cinco grandes premios, al tricampeón italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati).

Puede, sí, que lo picasen el viernes, cuando Pedro Acosta (KTM), que se ha caido a las primeras de cambia en la prueba de hoy al 'sprint', le superó por seis milésimas de segundo en el primer día de ensayos. Puede que alguien pensase que, llegando a un circuito nuevo, los demás, por ejemplo, Marco Bezzecchi (Aprilia), tendría su oportunidad para sorprenderle. Y hasta hubo quien soñó, por ejemplo, Fermín Aldeguer (Ducati) o las fabulosas Honda, con nuevo chasis, que colocaron a Luca Marini (4º) y Joan Mir (6º) en posiciones jamás soñadas, tuviesen alguna posibilidad ante el campeonísimo.

El dominio de Marc Márquez empieza a ser demoledor. Lleva 13 victorias de las 14 carreras disputadas al 'sprint' el sábado y 23 triunfos en las 27 pruebas que se han celebrado desde que arrancó el Mundial.

Como soñar es gratis, Marc Márquez les dejó soñar a todos pero, en la mañana del sábado y, muy especialmente, en la 'quali' de tres horas antes de la carrera al 'sprint', el ocho veces campeón del mundo dejó su sello y el de Ducati ("este equipo trabaja duro y muy unido cuando debe resolver algún problemilla") y estableció tres récords seguidos en la ratonera pista de Balaton Park, a 85 kilómetros de Budapest.

"Es vital, primordial, arrancar desde la 'pole' o desde la primera fila, pues úquí apenas hay puntos para adelantar", comentó Márquez orgulloso, de nuevo, de liderar la parrilla de MotoGP por octava vez este año y por 102ª ocasión en su brillantísima carrera. Y como arrancó de cine, la carrera, por corta que fuese, no tuvo historia. De semáforo a bandera a cuadros. De las 13 vueltas, en las cinco primeras imprimió su ritmo, sin forzar, y al cruzar el ecuador ya tenía dos segundos sobre el duo de VR46, el equipo de Valentino Rossi, donde los italianos Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli, lo juro, celebraron el segundo y tercer puesto como si hubiesen ganado la prueba al 'sprint'.

Marc Márquez sigue invencible, también en el nuevo Balatón Park. / ALEJANDRO CERESUELA

Y es que este año quedar por detrás de Marc Márquez es como ganar la carrera. Es lo máximo a lo que pueden aspirar el resto de 21 pilotos de la parrilla de la categoría reina. Es por eso que la pareja de Honda, Marini y Mir y, por descontado, el jefe Alberto Puig estaban tan alegres al acabar la carrera del sábado y ver a sus chicos cada vez más cerca del podio. Es por eso, repito, que la tribu del 'Doctor' no paró de besar y abrazar a 'Diga' y 'Morbi' por su logro....quedar detrás de MM93.

Ni que decir tienen, se lo pueden imaginar, que el drama, el auténtico drama, la situación más preocupante del campeonato, es ver cómo se encuentra el 'tri' 'Bagnaia, hundido en su sillón, en el boxe del equipo Lenovo Ducati, mientras a escasos metros, en la pista, en el podio de la 'sprint', papá Julia, Gigi Dall'Igna, Davide Tardozzi y Mauro Grassilli, los jefazos del equipo de Borgo Panigale, se reían, abrazaban y lanzaban besos al aire dedicados a Gemma Pinto, la pareja de Marc, cuya imagen apareció feliz y sonriente en el móvil del padre de Marc. El contraste, insisto, quiera o no reconocerlo Marc, es dramático.

A falta aún de nueve grandes premios, el ocho veces campeón del mundo supera a su hermano Àlex por 152 puntos y (casi) dobla en puntos a su compañero de equipo, el tricampeón Bagnaia, tercero del Mundial: 430 frente a 221.

"Desde la primera vuelta, tal y como me ha ocurrido en la 'quali' iba muy bien, frenaba en el sitio, plegada la moto en el sitio, aceleraba perfecto y, cuando alcanzas ese ritmo, esa facilidad, es todo mucho más fácil", comentó Marc ante el micrófono de Izaskun Ruiz, DAZN. "El peligro siempre que te sientes tan en forma, tan bien, es despistarte, perder la concentración y por eso he apretado al final para comprobar que todo está bajo control de cara a mañana, que es lo importante", señaló el joven de Cervera (Lleida), que lleva ganadas 13 de las 14 carreras al 'sprint'. Solo se le escapó la de Inglaterra, que ganó su hermano.

Marc no se atreve a presagiar qué ocurrirá mañana en la carrera de verdad, como él dice "la que cuenta", pues ha comentado que las demás Ducati, como se ha podido comprobar por el segundo y tercer puesto de Di Giannantonio y Morbidelli, están cerca de él. "Yo creo que ellos, bueno, sus técnicos, han visto las modificaciones que hemos hecho nosotros, ya sabeis que todos los pilotos Ducati tenemos acceso a los datos de nuestros compañeros de marca, y han adaptado algunas cositas nuestras que les han permitido, digo, no sé, intuyo, ir mejor. Sin olvidar tampoco a Pedro (Acosta, KTM), que, aunque se ha caído hoy, tiene un ritmo muy bueno".

Clasificación carrera al 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 21 minutos 13.465 segundos; 2. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 2.095 segundos; 3. Franco Morbidelli (Ducati), a 3.595 segundos; 4. Luca Marini (Honda), a 4.890 segundos y 5. Fermín Aldeguer (Ducati), a 5.692 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 430 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 278; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 221; 4. Marco BEZZECCHI (Italia), 181 y 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 153.