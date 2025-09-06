Estadísticas de Marc Márquez y otros pilotos españoles en el circuito de Barcelona-Catalunya

El Mundial de motociclismo celebra este fin de semana su 15ª carrera del año 2025 y lo hace con el Gran Premio de Cataluña, que se disputa en el circuito de Montmeló, oficialmente conocido como Barcelona-Catalunya.

Para los pilotos españoles, el trazado catalán es, por lo general, de buen recuerdo, con la motivación para muchos de ellos de correr en casa.

Repasamos en las siguientes líneas las estadísticas más destacadas para los pilotos españoles del GP de Cataluña desde que se disputa en este circuito.

MotoGP - Lorenzo, el español con más victorias

De las 34 carreras de 500cc/MotoGP disputadas en Montmeló, cabe destacar que más de un tercio (12) han tenido victoria española, por otras tantas de los pilotos italianos. Jorge Lorenzo es el español con más triunfos, al haberse impuesto en cinco ocasiones (2010, 12, 13, 15 y 18), sólo una menos que el récord marcado por Valentino Rossi.

Marc Márquez en Montmeló 2019. / Shutterstock

Cabe resaltar que Marc Márquez, seis veces campeón del mundo, ha triunfado dos veces en la categoría reina en Montmeló (2014 y 2019), bastante por debajo de sus registros en la mayoría de circuitos desde que diese el salto a MotoGP en 2013.

Los otros cuatro triunfos españoles en Montmeló los han obtenido los siguientes pilotos: Álex Crivillé (GP de Europa 1995 y GP de Cataluña 1999 en 500cc), Carlos Checa (1996 también en 500cc), Dani Pedrosa (2008) y Aleix Espargaró (2023).

En dos ocasiones se ha producido triplete español en la meta del trazado catalán: 2023 (Aleix Espargaró - Maverick Viñales - Jorge Martín) y 2013 (Jorge Lorenzo - Dani Pedrosa - Marc Márquez).

Moto2 - Álex Márquez, el único español en repetir triunfo

Hasta 14 años tardó el Mundial en vivir una victoria española en la categoría intermedia. Eso sí, una vez se consiguió, se produjeron tres triunfos en los últimos cinco años de la categoría de 250cc (Dani Pedrosa 2005, Jorge Lorenzo 2007 y Álvaro Bautista 2009).

Ya en Moto2, otros cuatro pilotos españoles han conseguido hacer sonar el himno nacional en el trazado catalán: Pol Espargaró (2013), Tito Rabat (2014), Álex Márquez (2017 y 2019) y Arón Canet (GP de la Solidaridad 2024).

Álex Márquez celebra su triunfo en Montmeló en 2017. / Shutterstock

Lo que nunca se ha producido es un triplete español en 250cc/Moto2 en el circuito de Barcelona-Catalunya.

Moto3 - El país con más triunfos

Si en 250cc fue Dani Pedrosa el encargado de romper la sequía española en Montmeló, en 125cc fue él mismo quien logró el primer triunfo español, dos años antes que en la categoría intermedia (2003). Eso sí, tras hacerlo, los pilotos nacionales han dominado claramente la cilindrada menor del campeonato en este circuito, ganando en 13 de 23 carreras disputadas.

Sin embargo, ningún piloto español ha repetido victoria, dado el carácter de la categoría como cilindrada de promoción en la que es habitual ver subir a Moto2 a aquellos pilotos que obtienen buenos resultados.

Maverick Viñales celebra su triunfo en Montmeló 2012. / Shutterstock

Estos son los españoles que han conseguido triunfos en 125cc: Dani Pedrosa (2003), Héctor Barberà (2004), Álvaro Bautista (2006), Marc Márquez (2010) y Nico Terol (2011); y en Moto3: Maverick Viñales (2012), Luis Salom (2013), Álex Márquez (2014), Jorge Navarro (2016), Joan Mir (2017), Marcos Ramírez (2019), Sergio García (2021) e Izan Guevara (2022).

Dos veces se han producido tripletes en este circuito en la categoría menor del campeonato: 2006 (Álvaro Bautista - Héctor Faubel - Sergio Gadea) y 2013 (Luis Salom - Álex Rins - Maverick Viñales - Álex Márquez - Efrén Vázquez completando un top-5 enteramente nacional).