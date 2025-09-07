Los Márquez, felices: Àlex gana y Marc (casi) se corona

¿Todo muy familiar, no? ¿Todo muy bonito, verdad? ¿Demasiado? ¿A qué parecía todo muy teatralizado, casi un montaje? Pues sí, ha sido todo precioso: Barcelona, el Circuit, 83.320 fans, todos de la familia Márquez Alentà, los hermanos delante peleando (¿peleando?) por la victoria, Àlexintentando aprovechar uno de los mejores fines de semana de su vida, frustrado, en principio, por la caída de ayer en la prueba al ‘sprint’ cuando (también) merecía ganar y Marc, simplemente, redondeando su coronación, que no será, la semana que viene, en Misano, pero sí en Motegi (Japón), a final de mes.

“Muy bien, ha sido bellísimo”, comentaba Marc, antes de subirse al podio, mientras se secaba el sudor. “Enorme, enorme, ya me tocaba, ¡uf!, menuda carrera, que emoción, en serio”, insistía Àlex, mientras veía algunas acciones en el plasma que hay detrás del podio. “Le tocaba al pequeño, hoy me he vestido de azul porque le tocaba al pequeño; Marc puede esperar para coronarse en la gira asiática, que espere”, contaba agritos mamá Roser Alentá. “Lo voy a decir: hoy es el segundo puesto más feliz en la carrera de Marc, te lo digo yo”, aseguraba el ‘penta’ Jorge Lorenzo, en DAZN.

"Sí, he pensado en el error de ayer. Es una victoria para el equipo, me han ayudado a pasar los malos momentos y a superar la caída del sábado. No podía fallar y, la verdad, me ha salido una carrera perfecta". Àlex Márquez

Y es que era el fin de semana de Àlex, recuperado ya de su fractura en el índice derecho, buscando reivindicarse como el ‘tercer hombre’ de Ducati, de ahí que aparezca en la foto de celebración del título de constructores, junto a Marc y ‘Pecco’ Bagnaia. Debía ganar el ’Pistolas’, le tocaba a él, ya se lo mereció ayer y, hoy, ha hecho una carrera impresionante, líder desde la vuelta 4 a la 24, perseguido, que no acosado, nunca, por ‘ET’, que, simplemente, parecía estar ahí, en su rebufo, para que su hermano no se desconcentrará como le ocurrió ayer cuando el ‘canibal’ lanzó la toalla y dejó de perseguirle, de acosarle.

No hubo carrera. Marc (Ducati) salió como un tiro, Àlex (Ducati) pegadito, también Pedro Acosta (KTM) y también el ‘Diablo’ Quartararo (Yamaha), pero estos dos últimos cayeron pasado el ecuador, tomando el relevo como ‘tercer hombre’ Enea Bastianini (KTM), que se conformó con el ‘bronce’ de la misma manera que a MM93 le supo a oro la plata conquistada “en un trazado que no me gusta”.

Y sí, sí, la fiesta no pudo ser más redonda para Catalunya, Barcelona, los Márquez Alentá, Marc y Àlex. Todos lo celebraron a lo grande, ellos incluso bailando sobre las defensas del trazado, incluso revolcándose sobre los flotadores. Es más, Àlex se detuvo en la curva 10, donde se cayó ayer, y se revolcó por su gravilla, hizo cinco veces la croqueta, se rebozó de piedrecitas, como diciendo “¡venga, me tiraste ayer, pero hoy vengo aquí a celebrarlo contigo, querida tierra…catalana!”

Repito. Un enorme, grandioso, Àlex vuelve a ser candidato único al subcampeonato. La fiesta de fin de curso de Cheste (Valencia) será de las que hagan historia, única y, sí, puede que hasta irrepetible. Lo nunca visto. Y Marc, pues eso, camino de Japón, pasando antes por Misano, la ‘casa de Valentino Rossi’, para conquistar el noveno. Como decía mamá Roser “el cielo puede esperar”.

"Lo dije al llegar a Montmeló. No estoy entre los favoritos. Y también dije que Àlex sí lo era pues, como se ha demostrado, incluso en la carrera de ayer sábado, volaba. He intentado acercarme al final, pero él tenía algo más hoy. Me alegró, sí, por qué negarlo". Marc Márquez

“Lo dije el jueves, lo repetí ayer cuando merecía ganar, Àlex aquí, este fin de semana, volaba, era invencible”, comentó Marc. “No quería caídas, no quería perder 20 preciosos puntos. La fiesta ha sido bellísima para Àlex, para Ducati y para mí, sí, también para mí”.

“Este triunfo es para el equipo, que me ha sostenido en los malos momentos, ellos me han hecho ganar hoy”, dijo Àlex, consciente de que era el momento de reivindicarse. “Y, sí, debo reconocar que, durante muchas vueltas, la caída de ayer daba vuelta en mi cerebro, pero he ganado a ese mal sueño. Sabía que tenía a Marc detrás, he apretado en las seis últimas vueltas, he logrado más de un segundo y he pensado ¡ya está! Y, sí, ya estaba”.

Clasificación del GP de Cataluña: 1. Àlex Márquez (Ducati), 40 minutos 14.093 segundos; 2. Marc Márquez (Ducati), a 1.740 segundos; 3. Enea Bastianini (Italia), a 5.562 segundos; 4. Pedro Acosta (KTM), a 13.373 segundos y 5. Fabio Quartararo (Yamaha), a 14.409 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 487 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 305; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 237; 4. Marco BEZZECCHI (Italia), 197 y 5. Pedro ACOSTA (España), 183.