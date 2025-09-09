¿Aceptaría Bagnaia, como hizo Márquez, el reto de ponerse a prueba con otra moto?

Es posible que sea un tema, un problema, marginal. Es posible que dado el tremendo dominio de los hermanos Márquez Alentá y el hecho de que el título lleva ya muchos días, semanas, meses y grandes premios sentenciado, ver en crisis a uno de los campeones, al mismísimo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, que el pasado año ganó, con su Ducati, más carreras de domingo, las de verdad, que nadie, no parezca muy importante.

Y lo es. Lo es porque cuando Ducati anunció, hace ahora un año, que se decidía por Marc Márquez y prescindía de Jorge Martíncomo compañero de Bagnaia para 2025 y 2026, todo el mundo comentó dos extremos que se están cumpliendo. El primero es que el binomio Marc-Ducati acabaría con la incertidumbre en el campeonato y el segundo era saber cuál era el nivel auténtico del tricampeón italiano a la hora de medirse de igual a igual, con la misma moto, con el ocho veces campeón del mundo.

Francesco 'Pecco' Bagnaia no sabe lo que le pasa. Peor aún: no sabe explicarlo. El desconcierto en el seno del equipo Lenovo Ducati es total y el gran gurú, Gigi Dall'Igna, no sabe cómo ayudar a su tricampeón del mundo.

A final de mes, MM93 conquistará su noveno título mundial empatando a cetros con Valentino Rossi y, ciertamente, la presencia de ‘ET’ en el otro lado del taller del equipo Lenovo Ducati ha hundido en la más absoluta de las miserias y crisis a Bagnaia. Porque, en efecto, el problema de Bagnaia es que el mayor de los Márquez está arrasando con su misma moto y ni siquiera le sirve ese comentario tan gracioso que hizo un día asegurando que “a Marc le das un tractor y nos gana”.

Muchos piensan que es materialmente imposible que con la altísima tecnología y decenas de ingenieros que maneja el equipo Ducati no sepan lo que le está ocurriendo a su tricampeón. Imposible. Es por ello que muchos, en el interior del departamento de competición de la factoría de Borgo Panigale, piensen que el problema lo tiene Bagnaia y no la ‘Desmosedici’ sea la 24, la 24.5 o la 25. Es muy posible que lo bien y preciso que es Marc al transmitir sus sensaciones a sus ingenieros no tenga nada que ver con la dificultad que tiene ‘Pecco’ en contar lo que le pasa.

Francesco 'Pecco' Bagnaia se sube a su Ducati en la parrilla de Montmeló. / ALEX FARINELLI

Hace ya muchas carreras que Bagnaia tiene un tremendo lio en la cabeza, de tal calibre que, el domingo, tras acabar 7º (partió desde la 21ª posición en la parrilla) y aparecer algo más animado ante los periodistas, se negó a hacer pronostico alguno sobre su comportamiento y competitividad, este fin de semana, en Misano. La razón no es otra que, tras el GP de Hungría, en Balaton Park, dijo que ya había encontrado la solución a sus problemas y, repito, en Montmeló, protagonizó el peor fin de semana de su carrera. “Es por ello que, ahora, prefiero llegar a Misano, hacer los dos primeros entrenamientos y, luego, plantearme donde estoy”.

¿Se atreverá?

Mucha gente en el ‘paddock’ de MotoGP tiene la sensación de que Bagnia podría estar dándole vueltas a renunciar al año de contrato (2026) que le queda con Ducati y, en el más puro estilo de Marc Márquez, ponerse a prueba con otra moto, averiguar si aún sigue siendo competitivo con otra montura. Es evidente que eso sería dejar su zona de confort y tomar un riesgo excesivo, similar o idéntico al que hizo Marc, pasando de Honda a Ducati.

Nadie cree, en ese sentido, que Ducati esté dándole vueltas a prescindir de Bagnaia, entre otras cosas porque tiene contrato para 2026 y ni siquiera lo necesita ya para ganar carreras y, mucho menos, el título de constructores, que es el que permite a la factoria italiana vender sus motos con el escudo de ‘campeona del mundo’.

Bagnaia, tricampeón del mundo y con dos coronas de MotoGP, empieza a perder la batalla por el subcampeonato con Àlex Márquez y puede perder la tercera plaza del Mundial a manos de Marco Bezzecchi o Pedro Acosta.

Y no le necesitan porque ahí está Àlex Márquez y, que fue el único piloto privado que apareció el sábado en la foto oficial de Ducati como nuevos campeones del mundo de constructores, y tienen al novato Fermín Aldeguer, ambos en el equipo satélite de Gresini. Tanto Àlex como Fermín están demostrando que, llegado el momento, podrían protagonizar con gran nivel el papel de escuderos de MM93. O, como poco, en el caso del ‘Pistolas’ aspirar a tener, en el equipo de Nadia Padovani, la Ducati oficial que, ahora, está malgastando Fabio di Giannantonio, en la escuderia de Valentino Rossi.

Una cosa está clara, piense en quedarse y cumplir su contrato o medite dar el salto a otro equipo y proponerse un nuevo reto, Bagnaia ha de empezar a preocuparse porque, hace pocas semanas, estaba peleando con el pequeño de los Márquez por el subcampeonato y, ahora, ya se encuentra a casi dos victorias (68 puntos) del menor de la saga. Es decir, 'Pecco' debería empezar a inquietarse porque tanto Marco Bezzecchi, 40 puntos de su compatriota, como Pedro Acosta, a 54, podrían arrebatarle la tercera plaza del podio del Mundial y eso sí sería una catástrofe. Otra más, en una temporada desgraciada y sin explicaciones. Ni una.