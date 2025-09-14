¿Qué necesita Marc Márquez para ser campeón en Motegi?

Habrá 'match ball' en Japón. Marc Márquez tiene en la punta de los dedos sumar la novena corona de su carrera, la séptima en la categoría reina, y podría llegar ya en Japón, decimoséptima (de 22) prueba del Mundial. Hace siete días, con su segunda posición en el GP de Catalunya y la victoria de su hermano Àlex, segundo en liza en la general, aplazó su alirón, al menos, hasta la cita en Motegi (del 26 al 28 de septiembre), pero con su victoria este domingo en Misano deja el título ya a solo tres puntos. Y aun faltarán seis carreras más.

De cualquier manera, salvo debacle, no habrá que esperar mucho. No será el sábado en la sprint pero el domingo, tras la carrera larga, Marc Márquez podría ya celebrar el título de esta temporada 2024/2025 en la que suma ya 11 victorias en 15 GP.

Para llevarse el premio las cuentas son claras. Pese a no sumar puntos el sábado en la sprint, Marc Márquez se ha llevado un buen botín de Misano, los 25 de la carrera del domingo con lo que se marcha de territorio italiano con 512 en su casillero. Àlex, ganador en sábado y tercero este domingo en el Marco Simoncelli con 330, lo que deja una diferencia entre ambos de 182.

Para conseguir el título Marc deberá acabar en Motegi con una renta de 185 respecto a su hermano, o lo que es lo mismo, debe sumar tres puntos más que el de Gresini durante todo el GP. Un objetivo 'a priori' asequible en un traza que se le da bien a Marc y que ha sido el de 'casa' durante muchos años, cuando pilotaba para Honda.

Por el momento, tendrá aun dos semanas para preparar el asalto hasta que la actividad vuelva a la pista el próximo 26 de septiembre.