Marc Márquez pasa por el quirófano y se complica (mucho) su reaparición

Unas veces se tiene suerte y otras, no. El piloto catalán Marc Márquez, de 32 años y ya nueve veces campeón del mundo de motociclismo, tuvo la suerte de no lesionarse en el Gran Premio de Japón, que se disputó en el circuito de Motegi, propiedad de Honda, y pudo conquistar su noveno título mundial, el séptimo de la categoría grande. Y, cuando pensó que había tenido mucha suerte cuando el italiano Marc Bezzecchi (Aprilia) le embistió y tiró al suelo en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia, disputado en el trazado de Mandalika, uno de los dos en los que nunca ha ganado ‘ET’ (el otro es Portimao, Portugal), provocando una lesión seria en su hombro derecho, el tiempo ha demostrado que no, que no tuvo suerte y eso que él mismo declaró al salir de la clínica del circuito de Indonesia que “dado lo que podía haber sido, creo que nos ha salido barato”.

Una semana después del incidente, MM93 ha tenido que volver a entrar en el quirófano, en Madrid (al parecer la intervención se produjo ayer domingo), porque la fórmula decidida por los doctores que le atienden en la capital de España, es decir, reposo absoluto y ya se curara solo, no ha funcionado. Las lesiones, especialmente los ligamentos dañados, imprescindibles para sujetar la moto y poder pilotar, estaban, más o menos, en la misma situación que hace una semana y, por tanto, no ha habido más remedio que operar.

Marc Márquez creyó haber tenido suerte cuando Marco Bezzecchi le embistió y le tiró en Mandalika y hasta declaró que "nos ha salido barato". Y, no, no le salió barato. Hoy, el nueve veces campeón del mundo ha tenido que entrar en el quirófano y, ahora sí, nadie sabe si podrá volver a competir este año.

Recuerden que, al pasar, hace justo hoy una semana, las pertinentes pruebas médicas, al de Cervera se le diagnosticó “una fractura en la base de la apófisis coracoides junto con una lesión de los ligamentos del hombro derecho”. Una dolencia que no tenía que ver con la que le atormentó (en la misma extremidad) durante varios años provocada por un escalofriante accidente en Jerez en 2020.

En un principio, los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, que son los que atienden al piloto en el hospital Ruber Internacional, de Madrid, decidieron no operarle. Pensaron que no era necesario y adoptaron una hoja de ruta conservadora. La idea era ir día a día para saber si este plan funcionaba. Pero hoy han cambiado de opinión al observar que la evolución de la dolencia no era la deseada. En un sucinto comunicado, Ducati ha expuesto la decisión adoptada.

“Tras una revisión de su lesión en el hombro derecho, Márquez ha sido operado con éxito en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. El mismo equipo médico que le había examinado siete días antes determinó que la fractura coracoidea y el daño ligamentario no mostraban signos suficientes de estabilización tras una semana de inmovilización. Por lo tanto, dado el riesgo de inestabilidad residual, se decidió proceder a la estabilización quirúrgica y reparar los ligamentos acromioclaviculares", han expuesto en una nota oficial la firma de Borgo Panigale.

Marc Márquez y Gemma Pinto, su pareja, en un divertido video de la semana pasada. / El Periódico

Finalmente, en dicho comunicado, Ducati ha desvelado que Márquez ya se encuentra en su domicilio. El '93' continuará con su proceso de recuperación, y su evolución determinará el momento de su regreso a la competición. Es decir, en un principio se iba a perder las citas de Australia y Malasia, pero es complicado saber si estará disponible para las dos últimas, que se disputan en Portimao y Valencia. Es particularmente importante que pueda estar en la que echa el cerrojo al curso 2025, ya que habrá test oficial de MotoGP y será la primera toma de contacto con la Desmosedici GP26.

La preocupación del nueve veces campeón del mundo y su entorno es, ahora, bastante más alta que hace siete días cuando todos se tomaron el parón como parte del juego. La lesión que sufre Márquez, aunque, al parecer en menor medida que otros pilotos anteriormente, ha provocado ausencias largas, muy largas o rendimientos bajos en pilotos de la categoría de Valentino Rossi y, en estos momentos, ha dejado, durante casi toda la temporada, fuera de combate a Maverick Viñales, que lleva meses y meses sin recuperarse del todo “porque cuando te dañas los ligamentos del hombro, lo primero que te dicen los médicos es que es una lesión muy, muy, complicada y que nunca se sabe cuánto tiempo necesitarás para volver a competir”.