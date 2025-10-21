Hamilton y Verstappen se ponen en la cola para comprar un equipo de MotoGP

Mucho antes de que la compañía norteamericana Liberty Media, organizadora del Mundial de F1, pagase 3.100 millones de euros por el 84% de Dorna Sports, gestora del Mundial de MotoGP, con una valoración total de 4.200 millones euros, el campeonato de las dos ruedas, con un enorme eco a nivel mediático y de espectadores, ya estaba creciendo a pasos agigantados.

La parrilla de la máxima categoría, compuesta en estos momentos por 22 pilotos, pertenecientes a cinco equipos oficiales de las distintas marcas que participan en el certamen (Ducati, Aprilia, Honda, Yamaha y KTM) y seis escuderías privadas, todas ellas ‘satélites’ de esas cinco fábricas como son el ‘team’ Gresini y VR46 (Ducati), LCR (Honda), Pramac (Yamaha), Tech3 (KTM) y Trackhouse (Aprilia), han visto como, en el transcurso de los últimos años y dado el crecimiento del campeonato, han aumentado el valor de cada equipo.

Más ayudas

La decisión de Dorna, que sigue controlando y supervisando cualquier cambio en la propiedad de los equipos privados, es que, a partir del 2027, cuando se inicie un nuevo periodo de la competición con el cambio de motos, menos sofisticadas y con menos recursos tecnológicos, todos los ‘teams’ reciban las mismas ayudas económicas por parte de la organización, pues, ahora, los privados reciben algo más de dinero que los equipos oficiales de fábrica.

En ese sentido, lo que Dorna y, lógicamente, su nuevo propietario Liberty Media, intentan impulsar es que los dueños de los equipos privados busquen inversores que inyecten un buen puñado de millones de euros o dólares, que permitan a esas escuderías afrontar, no solo las fichas de sus pilotos o inversiones en I+D, sino que promuevan el motociclismo, gastándose buena parte del dinero que obtengan de los nuevos inversores en marketing, imagen y difusión de su actividad, aumentando la imagen de su deporte en el mundo entero.

Hace pocas semanas, el equipo Tech3, del francés Hervé Poncharal, asociado con KTM, se vendió al italo-estadounidense Guenther Steiner, exdirector del equipo Haas de F-1, por 25 millones de euros.

La primera operación importante que se ha realizado en esa dirección, es decir, con vistas al futuro panorama de MotoGP, ha sido la venta, por parte del francés Hervé Poncharal, del equipo Tech3, dicen que aproximadamente por 25 millones de euros, al ingeniero italo-estadounidense Guenther Steiner, de 60 años, exdirector del equipo Haas de F1.

La operación protagonizada por Steiner ha elevado, repentinamente, el precio de los equipos de MotoGP y despertado el interés de un montón de particulares y compañías dispuestas a invertir en la compra de parte o de la totalidad de los equipos ‘satélites’ del campeonato. En ese sentido, por ejemplo, el campeonísimo Valentino Rossi, dueño del VR46 desde 2022, ha visto, como el resto de ‘teams’, aumentado considerablemente el precio de su escudería, cuya plaza en la parrilla de MotoGP le costó tres millones de euros y, ahora, podría valer, perfectamente, entre 25 y 30 millones de euros.

La fiebre por adquirir uno de los seis equipos privados de la máxima categoría o, simplemente, conseguir ser accionista, se supone que nunca mayoritario, de una de esas estructuras (el ‘Doctor’ se está planteando conseguir un patrocinador al que podría venderle el 20% de su equipo), ha llegado hasta el extremo de que los dos grandes campeones que hay en la parrilla de F1, el británico Lewis Hamilton y el neerlandés Max Verstappen, están ya en una lista de espera para poder comprar una de esas escuderías.

Guenther Steiner y Hervé Poncharal, el idea en que se oficializó la venta del equipo Tech3. / MOTOGP.COM

El primero de ellos fue Hamilton, de 40 años y poseedor de siete títulos mundiales de pilotos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020), ganador de 105 grandes premios, es decir, el 28% de las 374 carreras en las que ha participado y un gran amante de las motos. Desde hace poco, Raymond Vermeulen, representante de Verstappen, de 28 años, poseedor de cuatro títulos (2021, 2022, 2023 y 2024) y ya propietario de un equipo del GT World Challenge Europe, con coches Aston Martin Vantage GT3, ha reconocido que el campeonísimo neerlandés está muy, muy, ilusionado en poder adquirir una escudería de MotoGP “aunque sabemos que ese deseo, de momento, es muy difícil de cumplir”.

Lo cierto y eso no se le escapa a nadie, es que Liberty Media y Dorna Sports verían con muy buenos ojos que cualquiera de los dos campeonísimos de F1, o los dos al mismo tiempo, pudiesen ver cumplido su sueño, ya que la presencia de Hamilton y Verstappen en el ‘paddock’ del Mundial de motociclismo significaría muchísimo para el campeonato tanto a nivel de imagen como de marketing e, incluso, a nivel competitivo pues ambos intentarían, sin duda, que sus pilotos se convirtiesen en claros candidatos al título grande.

Liberty Media, propietaria ya de Dorna Sports y, por tanto, organizadora de los campeones de F-1 y MotoGP, no quiere repetir el error cometido con Valentino Rossi, al que le vendieron un equipo y no ha vuelto a aparecer por el 'paddock' de MotoGP.

En ese sentido, no hay que olvidar que Dorna Sports sufrió un duro traspiés cuando, teniendo materialmente apalabrada la compra de un equipo por parte del popularísimo y controvertido Bernie Ecclestone, ex dueño de la F1, decidió vender esa plaza, con el visto bueno de 'tiito Bernie', como llamaban al británico en Jerez, a Valentino Rossi, convencidos los organizadores del campeonato que la presencia del ‘Doctor’, que acababa de retirarse concluída la temporada 2021, añadiría con su presencia permanente en el 'paddock', imagen, marketing, popularidad e interés al certamen de las dos ruedas.

Rossi, desaparecido

Pero, una vez adquirido el equipo, el ‘Doctor’ se dedicó a las carreras de coches y pasó absolutamente de acudir a los grandes premios del Mundial de MotoGP. Tanto es así que, en el reciente GP de Indonesia, Rossi acudió, la misma semana del gran premio, a un acto promocional, en Yakarta, de la petrolera Pertamina, patrocinador principal de su escudería y, acto seguido, ni siquiera se quedó al gran premio, regresando inmediatamente a Italia.

Es evidente y de eso no hay duda alguna que los organizadores del Mundial elogian el trabajo que están realizando, a la par, tanto Alessio Salucci, ‘Uccio’ para todos en el ‘paddock’ del Mundial, íntimo amigo, casi hermano, del ‘Doctor’ y Pablo ‘Pablete’ Nieto, uno de los hijos del 12+1, pero no es menos evidente que los responsables de Liberty Media y Dorna Sports tratarán de que, en las próximas operaciones de compra, si es que se producen por parte de otros grandísimos deportistas, que su compromiso con el campeonato sea mucho más personal y participativo que lo ha sido en el caso de ‘Vale’, que aparece de higos a peras en el ‘paddock’ del Mundial.