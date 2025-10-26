Grave accidente de José Antonio Rueda en la vuelta de formación y se lo llevan en helicóptero

El japonés Taiyo Furusato (Honda) ha logrado su primera victoria en el campeonato del mundo al vencer una complicada carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia, disputada en el circuito de Sepang, en la que el sevillano José Antonio Rueda (KTM) y el suizo Noah Dettwiler (KTM) sufrieron un grave accidente.

Además de conseguir su primera victoria en el mundial de motociclismo, Furusato le ha dado la primera victoria de la temporada al fabricante japonés Honda.

El ya campeón del mundo, José Antonio Rueda (KTM) no comenzó con 'buen pie' la carrera de Moto3, primero al saber que tendría que cumplir con una doble 'vuelta larga' de penalización al ser sancionado por su conducción errática y peligrosa entre las curvas 12 y 13 durante la segunda clasificación, y después al sufrir un grave accidente en la vuelta de formación.

En esa vuelta de formación, José Antonio Rueda no pudo evitar al suizo Noah Dettwiler (KTM), al que embistió con violencia por detrás, cuando éste rodaba muy lento por la zona de la trazada, entre las curvas tres y cuatro, lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja de inmediato al quedar los pilotos tendidos en el suelo.

Noah Dettwiler y José Antonio Rueda tuvieron que ser atendidos en la misma pista y trasladados a la clínica del circuito, aunque ninguno de los dos perdió el conocimiento, la brutalidad del impacto fue muy fuerte y acabó forzando a Dirección de Carrera a enviar de regreso a los pilotos a sus talleres para preparar un nuevo protocolo de salida.

Tras una primera revisión médica en la clínica del circuito se decidió trasladar en helicóptero a ambos pilotos a un centro médico de referencia además de modificar el horario de las carreras.

Debido a ese percance de Rueda y Dettwiler, Dirección de Carrera decidió recortar la distancia de la carrera de Moto3 de las quince vueltas previstas inicialmente a sólo diez y pasar la carrera de Moto2 a la última posición de la jornada.

Posteriormente se dio a conocer que el piloto sevillano José Antonio Rueda se encuentra consciente, aunque sufre la fractura de una mano, informó MotoGP a través de X.

En lo estrictamente deportivo, también fue sancionado, en su caso con la pérdida de nueve posiciones en la formación de salida, el español Brian Uriarte (KTM), quien sustituye al lesionado David Muñoz, que acabó la segunda clasificación quinto.

Con un procedimiento rápido se dio la salida a la carrera de Moto3, en la que el autor de la 'pole position', el español David Almansa (Honda) falló en cierta medida al levantarse la rueda delantera de su moto, lo que permitió que le superasen el japonés Taiyo Furusato (Honda) y los españoles Álvaro Carpe (KTM) y Máximo Quiles (KTM).

Antes de concluir el primer giro Furusato contaba con unos metros de ventaja sobre Quiles y Almansa, que consiguió imponerse en un breve duelo con Carpe, que tras su estela llevaba a Ángel Piqueras (KTM), Guido Pini (KTM), Ryusei Yamanaka (KTM) y Valentín Perrone (KTM), entre otros.

Furusato intentó marcar un fuerte ritmo para romper al grupo de cabeza, pero David Almansa estuvo muy atento y decidió superar a Máximo Quiles para situarse tras la estela del 'nipón', llevándose también tras su rebufo a Piqueras, Carpe y Pini, que formaron el sexteto de cabeza de carrera con unas seis décimas de segundo de adelanto sobre el pelotón principal.

En la tercera vuelta David Almansa ya era líder de la carrera y el sexteto se había dejado 'engullir' por el grupo principal, volviendo la carrera a su 'estatus' inicial, como consecuencia de los adelantamientos entre Almansa, Furusato y Quiles, que ralentizaron su ritmo.

Hasta once pilotos formaron ese grupo de cabeza de carrera, comandado durante varias vueltas por el japonés Furusato y en el que estaban David Almansa, Guido Pini, Máximo Quiles, Adrián Fernández (Honda), Ángel Piqueras, Álvaro Carpe, Ryusei Yamanaka (KTM), Luca Lunetta (Honda) y Hakim Danish (KTM), el ídolo 'local' e invitado a la prueba malaya, que poco después quedó fuera de carrera.

Con Taiyo Furusato de nuevo en cabeza, ese grupo se 'rompió', dejando nuevamente por delante a seis pilotos, Adrián Fernández, David Almansa, Ángel Piqueras, Máximo Quiles -que estuvo a punto de caerse en la quinta vuelta- y Guido Pini.

En esa quinta vuelta Taiyo Furusato consiguió ampliar su ventaja hasta el segundo, sobre un cuarteto encabezado por Adrián Fernández y un Máximo Quiles que después del 'susto' intentaba volver a enlazar con ellos en las poco más de cuatro vueltas que restaban por completarse.

Justo en la curva quince cuando iban a comenzar los pilotos la última vuelta de carrera, Adrián Fernández pudo salvar la caída de Guido Pini, pero no evitar que le superase Ángel Piqueras, al que intentó doblegar en la última vuelta, sin éxito.

La victoria de Taiyo Furusato resultó inapelable, por delante de Ángel Piqueras y Adrián Fernández.

Completaron las diez primeras posiciones David Almansa, Ryusei Yamanaka, Álvaro Carpe, Máximo Quiles, Scott Ogden (KTM), Brian Uriarte (KTM) y Valentín Perrone.