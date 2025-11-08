Álex Márquez le gana el pulso a Acosta y se lleva el sprint del GP de Portugal

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) ha logrado su segunda victoria 'sprint' de la temporada al vencer la del Gran Premio de Portugal de MotoGP, que se ha disputado en el circuito de Portimao.

Alex Márquez supo esperar su oportunidad para doblegar al líder inicial de una carrera programada a 12 vueltas, el español Pedro Acosta (KTM RC 16), que se tuvo que conformar con la segunda posición, por delante del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

Acosta estaba por primera vez en la línea frontal de salida en lo que va de la temporada, mientras que el autor de la 'pole position', el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), buscó enfilar en primera posición la curva de final de recta al apagarse el semáforo rojo, un objetivo que logró a pesar de que se levantó la rueda delantera de su moto en los metros iniciales.

Con Bezzecchi líder, Acosta tampoco falló en la salida, en la que Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) lo bordó al recuperar dos posiciones, pues pasó del quinto al tercer puesto ya en la primera curva del trazado, por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25).

Ya en la primera vuelta Bezzecchi y Acosta lograron poner algunos metros de distancia sobre un Alex Márquez que se lo tomó con calma para no cometer errores en las primeras vueltas, con los neumáticos todavía muy fríos, y con Quartararo y Bagnaia más atrás, por delante de Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) y Johann Zarco (Honda RC 213 V).

Al principio de la tercera vuelta Acosta supo pegarse al rebufo de la moto de Bezzecchi para superarlo a final de la recta de meta, cuando Alex Márquez ya estaba completamente pegado a ellos.

Una vuelta más tarde, en la cuarta, y en el mismo punto, Bezzecchi intentó superar a Acosta, pero éste aguantó perfectamente el ataque de su rival, que se vio sorprendió por un Alex Márquez que le arrebató la segunda posición.

En esa vuelta, por detrás, la carrera perdió a dos de sus participantes, el italiano Nicolo Bulega (Ducati Desmosedici GP25), que se iba por los suelos, y el español Joan Mir, quien se retiraba con problemas técnicos en su Honda RC 213 V.

En cabeza de carrera Acosta intentó aguantar los ataques de Alex Márquez, quien le superó a final de recta por velocidad, pero el de KTM intentó recuperar el primer puesto y lo consiguió en la quinta curva del trazado, mientras que Bezzecchi, que se 'coló' en la curva de final de recta, consiguió volver a ponerse al rebufo de las motos de sus rivales.

Acosta aguantó todos los ataques de Alex Márquez, que literalmente rodó pegado a él buscando su oportunidad para superarlo, lo que volvió a hacer en la recta de meta a cinco vueltas del final -vuelta siete-, pero una vez más el de KTM se la 'devolvía' en la curva cinco.

Una vuelta más tarde se repetía la historia con los mismos protagonistas, pero en esta ocasión Alex Márquez le 'cerraba la puerta' en la curva cinco a Pedro Acosta para liderar por primera vez una vuela completa con Bezzecchi como espectador de excepción pero perdiendo ya algo de terreno respecto al dúo de españoles.

Con Alex Márquez en cabeza, el subcampeón del mundo pudo mantener su propio ritmo de carrera, lo que le permitió conseguir unos metros de ventaja sobre Acosta, que se vio acosado en esas vueltas finales por un Bezzecchi que había logrado volverse a pegar a él.

Aunque Acosta se logró pegar a Márquez en la última vuelta, el subcampeón del mundo no le dejó ningún hueco a su rival camino de la victoria, con Bezzecchi tercero, Fabio Quartararo en la cuarta posición y Di Giannantonio, quinto.

Completaron las diez primeras posiciones Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), Johann Zarco (Honda RC 213 V), 'Pecco' Bagnaia, Brad Binder (KTM RC 16) y Pol Espargaró (KTM RC 16).