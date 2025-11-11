Marc Márquez reconoce que no sabe cómo, dónde ni en qué condiciones reaparecerá

La semana pasada fue Àlex Márquez, brillante protagonista de 2025 y nuevo subcampeón del mundo de MotoGP, quien cumplió con su contrato con Estrella Galicia, uno de los principales y más antiguos sponsors de los hermanos de Cervera (Lleida) y, hoy, en Madrid, le ha tocado el turno a Marc, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, que ha afrontado, no solo la conquista de su noveno título mundial, reconociendo que lo importante es haberlo intentado y conseguido (“el fracaso hubiese sido no haberlo intentado”) y, además, ha pedido calma, mucha calma, ante su recuperación pues se trata, no de una sino de varias lesiones juntas en su hombro derecho y, por tanto, aunque ya se ha librado del cabestrillo, el campeonísimo catalán no ha sido capaz de decir si regresará, en condiciones, al primer test de pretemporada, del 3 al 5 de febrero en Sepang, Malasia.

“No me he aburrido”, ha empezando comentando Marc esta mañana, “no he tenido tiempo de aburrirme. Hemos centrado estos días en bajar revoluciones, y luego empezar con la rehabilitación. Va bien. Ayer tuve la revisión con los doctores, y ya estoy sin cabestrillo. Vamos haciendo los movimientos típicos, cotidianos, del brazo".

Una lucha constante

El #93 empezó recordando su celebración en Motegi, y el vídeo que le enseñaron al ganar el título: "No sabía de qué iba la celebración, ni del vídeo. La verdad es que todo mi equipo acertó con el 'More Than a Number' [más que un número], por el calvario que hemos pasado. En aquel GP de Japón me pesó que intuía que había cosas. Por eso cambié el discurso allí con la prensa, de que quería cerrar el título. Y menos mal que lo cerré allí, porque luego en Indonesia vino la lesión, que fue injusta, por el momento, que era de celebración".

Sobre su famoso grito de guerra, dentro del casco, en la vuelta de gloria, Marc no se arrepintió, por descontado, de su celebración. "Sabía que iba microfonado, fue una idea de Dorna y me pareció bien. Son momentos en los que uno no sabe ni lo que ha dicho. Cuando dije, '¡sí que lo he hecho!', fue a mí mismo. De conseguirlo. Este título ha sido una lucha constante, de no tirar la toalla. La ambición de conseguirlo ha sido para quedarme en paz conmigo mismo. Por ello he tenido que tomar decisiones difíciles, egoístas. Pero sin cambiar el entorno, los que realmente te quieren", siguió.

Marc Márquez reconoce estar sufriendo algún que otro problema en su rehabilitación tras la operación en su hombro derecho e, incluso, se muestra muy prudente ante la posibilidad de llegar a tiempo al primer test de 2026, el 3 de febrero, en Malasia.

Lo primero que dijo Márquez al ser nueve veces campeón del mundo es que se quedó en paz consigo mismo, pero cuestionado sobre si el 'feeling' habría sido el mismo si hubiera sido subcampeón, explicó: "No hubiera puesto el lacito. Me hubiera sentido contento, porque habría sido competitivo una vez más y el título me lo habría quitado mi hermano Alex, así que habría quedado en casa. Pero ser campeón después de todo lo que he pasado, las decisiones que he tomado, han sido para esto. Siguiendo todos los pasos. El fracaso era no intentarlo. Lo intentamos, lo hemos conseguido".

Àlex, el rival nº 1

Y ahora qué, es la pregunta que se hacen muchos. "Pues Alex será, de entrada, mi principal rival, tendrá una GP26. Se ha demostrado que es capaz de todo, pero sin olvidar a todos los rivales, a otras marcas que van mejorando. El año que viene, mi hermano Alex va a ser, de entrada, el principal rival. Eso no va a cambiar cómo hacemos las cosas. La única manera de mejorarlo va a ser invertir posiciones, para bien de Gresini y para mal del equipo oficial Ducati. No me referiré a él como mi hermano, sino como a Alex Márquez, subcampeón del mundo y capaz de todo. Es capaz de liderar cualquier equipo. Este año, elegiría más que ha sido la temporada en la que dos hermanos han sido campeón y subcampeón que la campaña de mi retorno", contestó el multicampeón nacido en Lleida.

Por supuesto, Márquez abordó su lesión: "Cuando llegué aquí a Madrid, vieron realmente cómo era la lesión. Ya me advirtieron de que se requeriría tiempo, porque había ligamentos y huesos afectados. Sabíamos que podíamos perder cinco días de recuperación, pero optamos por no operar. Bajo la inflamación y me levanté un domingo con la clavícula fuera de sitio. Decidieron operar, y ahora hay que respetar los tiempos. No quedará ninguna secuela".

Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo, durante la conferencia de prensa de hoy, en Madrid, de Estrella Galicia. / ESTRELLA GALICIA MEDIA

Un periodista de Motorsport.com le cuestionó al #93 sobre cómo puede afectar la falta de rodaje por lesión de cara a ser competitivo desde el arranque de la primera carrera del curso, y sobre si los fantasmas del pasado volvieron en cuanto supo que tenía algún daño en Mandalika: "Desde el momento que me caigo por primera vez, ya sé que tengo algo en el hombro, yo conozco mi cuerpo porque me he caído muchas veces. Estaba tranquilo por Indonesia, pero intranquilo por el futuro. Lo que me transmiten mis doctores es la tranquilidad de que, si respeto los tiempos, todo irá bien. El hecho de que sea competitivo en 2026 lo marcará mi físico, no si me he perdido una carrera más o menos, o si no disputo el test de Valencia. No se puede confirmar aún que esté en el test de Sepang, pero espero estar subido a una moto bastante antes. Respetando los tiempos, pero los plazos están yendo bien".

En los últimos días, se reveló que Márquez tiene en el hombro un tornillo roto, perteneciente al proceso de lesión que comenzó en Jerez en 2020, con las cuatro operaciones famosas. El catalán lo aclaró: "Es algo con lo que convivo, de algo pasado. Solo yo y mis doctores sabemos cómo está el brazo por dentro".

La prudencia mostrada, hoy, por el nueve veces campeón del mundo sobre su reaparición es similar al favoritismo que le da todo el mundo para repetir título en 2026. Marc cree que Ducati (Àlex Márquez y Aldeguer), Aprilia (Bezzecchi y Martín) y KTM (Acosta) pueden aspirar el título.

Márquez abordó la crisis de Pecco Bagnaia en este 2025: "Me sabe mal verle así. Pecco ha vivido una montaña rusa total este año, que creo que ni él mismo se explica, la diferencia de sensaciones. Lo mejor que le puede pasar es que llega el invierno, y haga un reset. No se le ha olvidado ir en moto, lo vimos en Motegi. Sería lo mejor para el proyecto de Ducati".

Sin embargo, no descarta al tricampeón italiano, así como al resto de marcas en 2026: "Aprilia y Marco Bezzecchi no serán una sorpresa si pelean por el título, tampoco KTM y Pedro Acosta. El sistema de concesiones está dando sus resultados, ya para 2026, y quizás más para 2027". Y al hilo de eso, abordó el debate sobre qué Ducati es mejor, GP24 o GP25: "Creo que podemos dar un saltito adelante con la confianza del tren delantero, sin olvidar el tren trasero, que todo es un compromiso. Las motos se han probado y reprobado, en el equipo teníamos total disponibilidad de piezas. El mejor paso [paquete] era GP24, pero con las innovaciones de la GP25".