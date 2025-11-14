Una noria de 30 metros para ver las carreras de MotoGP en Cheste

Ya estaba prevista para el año pasado, pero el cambio a Montmeló obligado por la dana hizo que su instalación se aplazara un año. Ahora, el Circuit Ricardo Tormo luce ya de una novedosa noria de 30 metros de altura, desde la que se pueden seguir unos minutos los entrenamientos o incluso las carreras del domingo del Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

Los aficionados han empezado a disfrutar de la atracción este mismo viernes, con ocasión de los entrenamientos libres y sin las colas que se esperan para el sábado y domingo. Hasta seis personas caben por cabina (hay hasta dos adaptadas), la entrada cuesta seis euros y la duración de la atracción es de unos cinco minutos.

Nueva perspectiva del Circuit desde lo alto de la noria en Cheste. / Francisco Calabuig

Acuerdo anual

De momento, el acuerdo entre el Circuit y la empresa 'Berral Atracciones' es por este año, a la espera de ver cómo funciona y si vuelve a instalarse en próximas ediciones del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, tal y como se ha hecho ya este año en los circuitos de Jerez y de Alcañiz.

Aficionados, en la zona donde está instalada la noria. / Francisco Calabuig

Horario

Desde primera hora y hasta que acabe cada jornada, la atracción permanecerá abierta entre los sectores rojo y verde, para quien quiera vivir la experiencia de ver las carreras o los entrenameintos desde una vista única.