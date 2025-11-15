Aspar: "Recogemos el testigo de la Cuna y cuadramos el círculo"

El Circuit Ricardo Tormo, MIR Racing y el Aspar Team anunciaron el pasado 4 de noviembre la creación de un campeonato de motociclismo base para apoyar a jóvenes pilotos y descubrir futuras figuras. Un proyecto que potencia la actual MIR Racing Cup y que completa el primer proyecto global de motociclismo del mundo, liderado por Jorge Martínez Aspar.

Inevitable recordar con ello a la desaparecida y exitosa Cuna de Campeones, con un proyecto similar y potenciado, del que Aspar se siente más que orgulloso. "Recogemos el testigo de la Cuna, recuerdo los inicios en 1999, con la Fórmula Airtel y luego la Cuna de Campeones. Es muy importante poder mantener este espíritu de formación que siguió con Finetwork y ahora con la MIR Racing Aspar Cup, una competición internacional, con 140 niños y un 40% extranjeros. Tenemos así un campeonato propio entre Cheste, Villena y el Aspar Team. Con esto, cuadramos el círculo de tener un equipo propio, un circuito propio y un campeonato propio con escuela de formación. Es una satisfacción poder juntar todo este proyecto", señala el alzireño en declaraciones a Superdeporte.

Y es que Jorge tiene claro que aunque se trate de un proyecto internacional, seguirá potenciando al moticicliso valenciano en su camino hacia el Mundial. "La cantera valenciana está en su máximo nivel y esto ayudará a que lo siga estando, vienen también pilotos americanos y asiáticos que nos tienen como referencia en la formación. Como pasa con el fútbol o el baloncesto, el motociclismo tiene ahora una estructura de formación y un paquete global".

Presentación oficial del campeonato en el Aspar Circuit. / Aspar Circuit

De hecho, tras recordar que "es un orgullo que al Aspar Circuit vengan a entrenar pilotos de MotoGP los hermanos Márquez, Quartararo, Viñales, Rins, Jorge Martín, Pedro Acosta", añade que "el objetivo de este nuevoproyecto es poder llegar desde la Comunitat Valenciana al Mundial, nos reunimos con Dani (MIR Racing), con el Circuit Ricardo Tormo, la idea era ordenar lo que había y hacer un proyecto común con nuestro equipo. En enero haremos una presentación global con pilotos, escuela, circuito, la idea es que sea un proyecto internacional"..

Pruebas y becas

Antes, eso sí, habrá una pruebas de selección previstas para el 20 de diciembre en Villena para las categorías de Minimotos, con Alevín 90, GP10 y GP12, desde donde saldrán los piltos becados. No habrá selección en las categorías superiores de Moto5 y Promo3, la categoría reina del campeonato y último paso hacia las Talent como Junior GP.

Circuitos

De momento, hay inscritos pilotos de más de 30 nacionalidades, con pilotos que competirán en el Aspar Circuit, en el Circuit Ricardo Tormo y en Villena, al margen de otras pruebas enZuera y Mora d'Ebre, a falta de concretar nuevos escenarios.