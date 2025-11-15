El valenciano Daniel Holgado logra una 'pole' de récord en casa

Daniel Holgado buscará este domingo la victoria en el Gran Premio de Valencia desde la 'pole position'. El piloto valenciano ha marcado el mejor tiempo en la clasificación de este sábado con un incontestable 1:31.715. Así, el recientemente nombrado 'rookie' del año 2025, está en una gran posición de terminar la temporada en casa de la mejor manera posible.

Es la cuarta pole de la temporada para un Daniel Holgado que está firmando una temporada 'rookie' sublime. Entró directamente en Moto2, la que para muchos es la más difícil para adaptarse y ya ha logrado tres victorias. Este domingo busca la cuarta tras batir el récord absoluto del circuito en la categoría intermedia.

En una clasificación con un marcado acento español, Izan Guevara se ha tenido que conformar con la segunda plaza, con un tiempo de 1:31.873. Tercero ha sido el australiano Senna Aigus (1:31.886), mientras que cuarto, quinto y sexto han sido los españoles Albert Arenas, Manuel González y Álex Escrig.

Cabe recordar que Manuel González (Kalex) todavía tiene opciones de ser campeón mundial, pero necesita que Diogo Moreira, su rival, no puntúe mañana, algo complicado teniendo en cuenta que ha terminado en novena posición en la clasificación.

Moreira y Canet / EFE

En cuanto al resto de valencianos, Iván Ortolá saldrá en decimoprimer lugar y Aarón Canet, con el tercer puesto del mundial en juego, lo hará justo detrás. Sergio García saldrá decimosexto, Jorge Navarro vigesimosegundo y Héctor Garzo vigesimoséptimo.

Adrián Fernández, última 'pole' del año en Moto3

El español Adrián Fernández (Honda) se ha llevado la última 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto3, en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste (valencia). El valenciano Ángel Piqueras, con el subcampeonato en juego, fue décimo y está obligado a remontar en carrera.

Adrián Fernández / EFE

Fernández ha conseguido la tercera 'pole position' de su carrera deportiva, la segunda de la presente temporada, al rodar en 1:36.990, un registro con el que batió a su propio compañero de equipo, David Almansa (Honda), y al también español Máximo Quiles (KTM), rival de Piqueras por la segunda posición del Mundial. Ellos serán quienes ocuparán la primera línea de la formación de salida de la última carrera de la temporada.

El piloto madrileño, con ese mejor tiempo de 1:36.990, batió el récord absoluto que durante la práctica oficial del primer día había conseguido su compañero de equipo David Almansa al rodar en 1:37.333.

Una clasificación muy movida

La última clasificación oficial comenzó con el japonés Taiyo Furusato (Honda) dominando, pero por detrás de él hubo una serie de pilotos que buscaron el rebufo de sus rivales para conseguir un mejor tiempo y esa fue la situación que buscó el español Máximo Quiles (KTM), que se pegó al 'rebufo' de David Almansa para intentar lograr un mejor tiempo, algo que, a priori consiguió.

Y fue así, porque Quiles logró su objetivo de encaramarse a la primera posición, pero en el siguiente giro, y ya con Almansa en solitario, el piloto de la escudería 'Leopard' ascendió a la primera plaza, aunque le duró poco, pues por detrás de ellos hubo una serie de pilotos marcando parciales de vuelta rápida.

Aunque el 'trajín' en esos momentos resultó intenso, al final fue Adrián Fernández quien se llevó el 'gato al agua' para protagonizar la última 'pole position' de la temporada. Tras la primera línea de Fernández, Almansa y Quiles, se han situado el italiano Luca Lunetta (Honda), el argentino Marco Morelli (KTM) y el español Álvaro Carpe (KTM) en la segunda línea.

La tercera línea será para el italiano Stefano Nepa (Honda), por delante del argentino de origen español Valentín Perrone (KTM), con el japonés Furusato noveno. La cuarta línea de salida será de amplio color español, con los valencianos Ángel Piqueras (KTM) y Adrián Cruces (KTM), por delante del australiano Joel Kelso (KTM).