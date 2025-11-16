Ángel Piqueras, subcampeón del mundo en casa

Subcampeón del mundo en casa y en su estreno mundialista en el Circuit Ricardo Tormo. Ángel Piqueras acabó así su gran temporada en Moto3 a pesar de no poder poner la guinda con un podio, al terminar sexto, condicionado por su mala posición en la parrilla de salida (10º).

Con el título ya decidido a favor de José Antonio Rueda, la atención de la última carrera del año en Moto3 estaba puesta en la lucha por el subcampeonato entre Máximo Quiles (Aspar Team) y el valenciano Ángel Piqueras.

El murciano salía tercero y, con la intención de presionar al de Ayora desde el inicio, luchaba junto a Adrián Fernández por ponerse en cabeza y recortar virtualmente los ocho puntos de desventaja que le separaban respecto al de FRINSA - MT Helmets - MSI, que salía décimo se mantenía en la novena plaza en los primeros giros.

La carrera de Moto3, con la novedosa noria del Circuit al fondo. / F. Calabuig

Por detrás, el valenciano Adrián Cruces, que corría en sustitución del lesionado Noah Dettwiler en el CIP Green Power, luchaba en la 16ª posición por entrar en la zona de puntos.

A 8 vueltas del final, Piqueras recuperaba una posición y se ponía octavo, con Quiles segundo tras Adrián Fernández. Eso sí, un error del pupilo de Aspar le dejaba por detrás del japonés Furusato una vuelta después.

Últimas vueltas

Piqueras apretaba y era séptimo a dos vueltas, con Quiles segundo, pero la lucha encarnizada por la victoria, le acabó relegando a la quita plaza, solo una por delante de un Piqueras que mantuvo así la segunda posición y logró el subcampeonato del mundo en su primera carrera mundialista en Cheste.

Adrián Fernández, por su parte, se llevaba la victoria en una carrera que lideró casi desde el principio para subir a lo alto del podio junto a Álvaro Carpe y Furusato, mientras que el valenciano Adrián Cruces sumaba un punto al terminar 15º.