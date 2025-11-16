Todo preparado para la gran fiesta final del Mundial

Después de dos años y tras la usencia de 2024 a causa de la DANA, el Mundial de MotoGP vuelve a vivir su gran fiesta final este domingo 16 de noviembre en el Circuit Ricardo Tormo, escenario del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana. El trazado de Cheste se vestirá de gala y se llenará hasta la bandera para disfrutar de las últimas carreras del Mundial de MotoGP 2025. Tras la espectacular jornada del sábado, este domingo se espera una gran fiesta. La traca final. Consulta aquí todos los horarios y dónde ver el Gran Premio.

La jornada comenzará con la carrera de Moto3 que arrancará a las once en punto de la mañana, los pilotos de Moto2 saldrán a las 12:15 h. y a las dos en punto de la tarde saldrán los pilotos de MotoGP a la última carrera de la temporada.

Moto3

La primera prueba de la mañana deparará el primer momento cumbre para la afición valenciana ya que un piloto de La Terreta, Ángel Piqueras, se juega el subcampeonato en la menor de las ciclindradas. En la jornada del sábado el Leopard Racing fue el equipo más destacado con sus dos pilotos. Adrián Fernandez (Honda) y David Almansa (Honda) como los más rápidos del día. Fernández ha sido el único piloto de la Q2 capaz de bajar al 1:36, concretamente con un tiempo de 1:36.990. Además, Máximo Quiles (KTM) ha completado la primera fila de parrilla. El piloto valenciano mejor clasificado ha sido Ángel Piqueras (KTM), en décima plaza, justo por delante del piloto del CETDM, Adrián Cruces (KTM). Quiles, piloto del Aspar Team y Ángel Piqueras se juegan el subcampeonato. Con el título ya decantado para José Antonio Rueda, ahora el pulso será por el subcampeonato. Piqueras necesita quedar por delante de Quiles aunque la décima posición en la parrilla le obliga a remontar ante un Quiles que saldrá tercero.

Moto2

A continuación llegará la segunda gran cita de la jornada, el Gran Premio de Moto2, una carrera clave con el título de campeón en juego. Será la vigesimosegunda ocasión en la que se decida un campeón en el Circuit Ricardo Tormo. Además la afición valenciana podría celebrar la victoria de uno de los suyos ya que Daniel Holgado saldrá desde la Pole. También Arón Canet tiene mucho que decir ya que el valenciano aspira a conquistar la tercera posición en el podio final del Mundial.

La emoción está por todo lo alto. Diogo Moreira (Kalex) y Manu González (Kalex) lucharán por el título de campeón del mundo. Al piloto español sólo le vale ganar para ser campeón, y para conseguirlo necesita también que el brasileño termine decimoquinto o peor. En la Q2 de Moto2 Manu González ha sido quinto y Diogo Moreira, tras pasar por la Q1, ha terminado noveno.

La pole de la categoría intermedia se la ha llevado el piloto alicantino Daniel Holgado (Kalex) con un crono de 1:31.715. Izan Guevara (Boscoscuro) y Senna Agius (Kalex) completarán la primera fila de parrilla.

MotoGP

Con la ausencia en la pista del campeón, Marc Márquez que sigue recuperándose de su operación de hombro, en la ciclindrada reina el gran protagonista del día ha sido el ya subcampeón mundial Alex Márquez (Ducati), que ha conseguido la victoria en esta carrera al sprint del sábado tras salir desde la segunda posición de parrilla del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana.

El piloto del BK8 Gresini Racing MotoGP mantuvo hasta la bandera a cuadros en la primera plaza, aunque seguido muy de cerca por Pedro Acosta (KTM) y Fabio Di Giannantonio (Ducati), que han cruzado la línea de meta a 1.1 y 2.6 segundos respectivamente. En cuarta posición terminó Raúl Fernández (Aprilia), mientras que Marco Bezzecchi (Aprilia) ha sido quinto tras salir desde la pole position: el piloto italiano ha conseguido el mejor tiempo en la Q2 con una vuelta rápida en 1:28.809. De cara a la carrera de este domingo, Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio acompañarán a Bezzecchi en la primera fila de la parrilla de salida.

El Gran Premio Comunitat Valenciana tendrá su colofón final con la Gala final del Mundial que por primera vez se celebrará en el propio Circuit Ricardo Tormo. Será a las 18:00 horas.