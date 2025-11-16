MotoGP
Horarios y dónde ver en abierto y gratis el Gran Premio de la Comunitat Valenciana
Este domingo, el Mundial de MotoGP pone el broche de oro en el Circuit Ricardo Tormo
Pilar Lopez
El Mundial de MotoGP se despide por todo lo alto este domingo 16 de noviembre con el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, una cita que puede seguirse gratis y en abierto a través de TV. La prueba, que se disputa en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, se podrá seguir a través de la plataforma de streaming deportivo DAZN, que tiene los derechos de MotoGP en España y que ofrecerá esta última cita de la temporada en abierto. También se podrán ver en Movistar+.
Los horarios del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana son:
Moto3 | Carrera (20 vueltas): 11:00 horas
Moto2 | Carrera (22 vueltas): 12:15 horas
MotoGP | Carrera (27 vueltas): 14:00 horas
En la jornada del domingo 16 de noviembre la carrera de Moto3 comenzará a las once en punto de la mañana, los pilotos de Moto2 saldrán a las 12:15 h. y a las dos en punto de la tarde saldrán los pilotos de MotoGP a la última carrera de la temporada.
