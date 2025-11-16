Raúl Fernández rinde un último homenaje a València en Cheste

Con Marc Márquez siguiendo la carrera desde fuera por su lesión, MotoGP cerró el Mundial en el Circuit Ricardo Tormo con la victoria de Bezzecchi y con un último homenaje del madrileño Raúl Fernández a València y a las víctimas de la dana.

Y es que el piloto de Aprilia, tras cruzar la meta en segunda posición, no dudó en pasear una Senyera en la vuelta de honor, camino del podio, mientras se llevaba la mano al casco, en un nuevo reconocimiento a quienes sufrieron las trágicas consecuencias de las inundaciones de hace un año.

Con su segunda posición por detrás de Bezzecchi, además, Aprilia logra un doblete que se le resistía desde 2023 en la categoría reina, mientras que el podio lo completó Di Giannantonio, al superar en las últimas vueltas al español Pedro Acosta.

Bezzecchi, Álex Márquez y Raúl Fernández, durante la carrera de MotoGP. / Manuel Bruque / EFE

El murciano había superado antes a Álex Márquez y parecía ir directo hacia un nuevo podio, pero finalmente se vio superado por la Ducati, mientras Márquez caía también hasta la sexta plaza, con problemas de neumáticos y superado por Fermín Aldeguer.

Bandera a cuadros con Lorenzo

El pentacampeón del mundo Jorge Lorenzo fue el encargado de mostrar la bandera a cuadros, en una mañana en la que se dejaron ver por el Circuit Ricardo Tormo multitud de personalidades del motor y de la sociedad.

Raúl Fernández, con la Senyera en su vuelta de honor en MotoGP. / Manuel Bruque / EFE

Tras la misma, llegó la clásica invasión de pista camino del podio, donde se puso la guinda al Gran Premio de la Comunitat Valenciana antes de que por la tarde se hiciera en el propio Circuit la gala de la campeones de la FIM.