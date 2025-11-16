Susana Camarero: "Vamos a disfrutar del rugir de los motores y a demostrar que en Valencia ante la adversidad nos alzamos"

La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, estuvo presente en el GP de la Comunitat Valenciana disputado en el Circuit Ricardo Tormo. Poco antes de encenderse los motores de la categoría Moto3, la política atendió a los medios de comunicación presentes. Camarero ha compartido visita con la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, al margen del presidente de Dorna, Carmelo Ezpeleta y el director general de deporte, Luis Cervera.

"Después de la gran riada del año pasado, de esa inmensa tragedia que tuvimos en esta tierra, volvemos a este gran premio de motociclismo en este circuito. Renovamos de nuevo las ganas de la afición y las ganas de Valencia por el gran premio de motociclismo de la comunidad valenciana, en un circuito que es seña de identidad y que es ejemplo de lo que somos los valencianos".

Guiño a la Cuna de campeones

"Con esa Cuna de campeones, con esa gran afición, con ese ejemplo de que los valencianos, como dice nuestro himno, nos recuperamos de los desastres, de las tragedias, para volver a ponernos en pie y este circuito es una muestra de ello".

Dorna y la DANA en Valencia

"Yo quiero hoy agradecer especialmente a Dorna y a su presidente, a Carmelo Ezpeleta, que he podido saludarle hace un momento, por el compromiso con Valencia, también por la comprensión y por el apoyo que hemos recibido en este último año. El año pasado, desde 1999 que se abrió este circuito, fue el primer año en el que nos ha podido celebrar este gran premio por los daños que había sufrido el circuito. Sin embargo, Dorna decidió hacer ese gran premio solidario en Barcelona, un premio que recaudó 1,6 millones de euros y que fueron destinados íntegramente a los municipios vecinos de Cheste y de Chiva.

Pero no fue sólo esa la solidaridad. En distintas partes del mundo hubo donaciones, hubo apoyo, hubo ayuda para los municipios afectados, para Valencia, durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, agradecer la solidaridad.

Y ahí la Generalitat nos ha querido quedar detrás y por eso hemos hecho una inversión potente de más de 26 millones de euros para renovar, para reconstruir este circuito. Pero no sólo para reconstruir el circuito, sino también los accesos y los entornos que son tan importantes para que esta afición hoy vea de nuevo y pueda disfrutar de este gran premio. Una afición, 100.000 espectadores.

Me decían que estaban las gradas ya a estas horas llenas, más lo que queda por venir. Que estamos siendo y batiendo récords de asistencia porque se demuestra que nuestra afición, la afición valenciana y la afición por Valencia es una afición que quería, que necesitaba, que deseaba que este circuito se volviese a abrir. Y yo quiero agradecer también a la afición esa paciencia que ha tenido por este año pasado en el que no se pudo celebrar y esas ganas de retomar con toda la fuerza este nuevo gran premio".

Recuerda que hay Cheste hasta 2031 como mínimo

"Un gran premio que tengo que decirles que no va a parar en este año y que podemos anunciar que ya hasta al menos el 2031 va a haber un gran premio de motociclismo en la ciudad de Cheste, en este gran circuito, en la comunidad valenciana. Y nos tenemos que alegrar, que agradecer también a Dorna ese compromiso que decía hace un momento. Así que ya vamos a disfrutar del día, ese rugir de los motores y a demostrar que Valencia ante la adversidad nos alzamos, nos recuperamos y que vamos a darle a la afición todo lo que se necesita".