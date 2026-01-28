Viñales: "Puede que tenga mucho talento, sí, pero el talento sin trabajo no sirve de nada"

Si hablas con buena parte de los 1.500 habitantes del ‘paddock’ de MotoGP, todos o, como poco, el 80% de ellos, te dicen que el catalán Maverick Viñales, de 31 años, es uno de los pilotos más talentos y, por supuesto, de los mejores profesionales de la parrilla de MooGP.

El pasado año, cuando estaba despegando con su KTM, Viñales sufrió, en el mes de julio, en el Gran Premio de Alemania, que se celebró en Sachsenring, un grave accidente y se fracturó el 70% del tendón supraespinoso, el peor de los peores músculos del cuerpo. Y hasta hoy.

Como tantos otros pilotos, como le ocurrió a Marc Márquez, como le está sucediendo a Jorge Martín, Viñales ha pasado los peores meses de su brillante carrera deportiva y, ahora, a una semana de participar en los primeros ensayos de la pretemporada en Sepang (Malasia), después de haber pasado un invierno trabajando, codo a codo, con el pentacampeón Jorge Lorenzo, cree estar preparado para volver a empezar y tener éxito.

"Mi idea, de cara a 2027, es renovar por KTM y tratar de conseguir victorias y títulos con ellos pues su comportamiento, pese a la tremenda crisis que están padeciendo, es espectacular, pues no han dejado de trabajar muy duro para ofrecernos una moto competitiva". Maverick Viñales — Piloto del equipo Tech3 KTM

Lorenzo dijo el otro día que Viñales posee más talento que Àlex Márquez, que Sete Gibernau, que Andrea Dovizioso y que muchos otros pilotos. “Sé que dijo eso, sí”, comenta Viñales, “pero el talento sin trabajo no sirve de nada. Puede, sí, que tenga mucho talento, pero si no lo uso correctamente, no sirve de nada. Y, la verdad, ese talento, de momento, no lo he utilizado de la forma correcta. He ganado carreras, sí, pero aún no he conseguido el título más ansiado, el de MotoGP, y hay que trabajar duro para intentarlo. Y en eso estoy, desde luego, con la ayuda de Jorge y de todo KTM, que están tremendamente ilusionados”.

La colaboración con Lorenzo e, incluso, con Chicho, el padre del pentacampeón del mundo, está siendo, para Maverick Viñales, una experiencia única y muy provechosa, mucho. “Yo conocía a Jorge de los circuitos, pero, como con el resto de compañeros de profesión, era un hola y adiós. Ahora hemos trabajado duro y mucho tiempo, lo que me ha cambiado la idea que tenía, no solo de pilotar sino también de mi propia persona. Creo que Jorge me ayudará a poner ese talento en la pista y, sobre todo, a rendir a tope cada fin de semana. Lorenzo me ha descubierto todo lo que todavía me faltaba por saber de MotoGP”.

Maverick Viñales y Jorge Lorenzo se han unido esta temporada para tratar de alcanzar el título de MotoGP. / INSTAGRAM

Viñales reconoce que ha cambiado muchas cosas de su vida personal, familiar, cotidiana y, por descontado, en su entrenamiento y manera de afrontar el día a día. “Jorge me ha forzado a entrenarme en todas las condiciones. La aproximación a la competición está siendo muy diferente a la del año pasado. Espero que los resultados aparezcan pues mi hombro empieza a estar ya mucho, mucho, mejor que el año pasado”.

Cuando habla de haber hecho una preparación muy diferente a la que hacía habitualmente, Viñales reconoce que “no sé si por falta de experiencia o por no querer ir más allá, lo cierto es que siempre hacía lo mismo, pero este invierno todo ha sido diferente. Y, sí, me he alimentado de la energía de la gente, he visto la ilusión y el duro trabajo que ha hecho KTM, que, lejos de asustarse por la crisis sufrida, se han puesto las pilas a tope y. seguro, nos ofrecerán una moto muy competitiva”.

"He incorporado la meditación a mi entrenamiento diario, sí, pero me cuesta horrores concentrarme. ¿Sabes por qué?, porque tengo demasiada energía en el cuerpo (risas) y me cuesta bajar las revoluciones de mi motor".

Cuando le preguntas si, en ese sentido, uno de los cambios que ha experimentado o una de las técnicas que ha añadido a su entrenamiento diario ha sido la meditación, Viñales sonríe al explicar que “pues sí, medito pero, siempre que empiezo a meditar, aparece una mosca. Sabes qué ocurre, que tengo demasiado energía en el cuerpo, demasiada, y me cuesta muchísimo, pero mucho, relajarme. Sé que grandes atletas han utilizado la meditación como parte de su entrenamiento, para mí no es nada fácil, me cuesta un mundo bajar la energía de mi motor”.

Ni que decir tiene que Viñales es de esos pilotos, como explicaba este martes Pedro Acosta, que es feliz en el sitio que está y, sí, de cara al revolucionario 2027 Maverick quisiera seguir en KTM y, lógicamente, si es en el equipo oficial de fábrica, mejor que mejor. “Por supuesto que mi sueño, el sueño de toda la vida, es ganar con una KTM en MotoGP y, en ese sentido, voy a luchar para renovar mi contrato con mi fábrica, cuyo proyecto, insisto, me encanta, al igual que la gente. Pero en el deporte de élite, la pauta la marcan los resultados y es cuestión de conseguir muchos podios y victorias a lo largo de esta temporada”.