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MotoGP

Así queda la clasificación de MotoGP tras el GP de Brasil

Marco Bezzechi, con su doblete de victorias este fin de semana, se convierte en nuevo líder de la clasificación de pilotos

Clasificación de pilotos

Clasificación de pilotos / MotoGP

Cristina Moreno

Dos Grandes Premios y dos líderes diferentes. Marco Bezzecchi, con un doblete en Brasil, ha desbancado a Pedro Acosta de la primera posición de la clasificación general de pilotos. Su compañero, Jorge Martín, ha subido también un peldaño y ya es segundo, certificando el gran momento de Aprilia.

El madrileño, tras una temporada 2025 complicada, marcada por las caídas y las lesiones, parece haber recuperado las buenas sensaciones y en el circuito Ayrton Senna de Goiania ha regresado al podio. Fue tercero en la sprint y ha sido segundo en la carrera del domingo, rompiendo así una sequía de más de 500 días y sumando sus primeros éxitos con Aprilia.

Marc Márquez ha subido algunos peldaños también en la clasificación. Aunque se le resiste su victoria de domingo número 100, el de Cervera se llevó los 12 puntos de la victoria en la sprint y los 13 de su cuarto puesto en la carrera larga. EL de Ducati mantuvo un intensa batalla con Di Giannantonio por el podio pero finalmente el tercer puesto fue para el italiano, que ya es cuarto de la general, por delante del propio Marc, que es quinto.

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Pedro Acosta, que salió de Tailandia como líder, ha caído a la tercera posición con la séptima posición conseguida en la carrera de este domingo. Un resultado que, de nuevo, lo sitúa como el mejor de las KTM, con Enea Bastianini como el segundo mejor en la decimoquinta plaza y Maverick Viñales en la decimoctava. El compañero de Acosta, Brad Binder, se fue al suelo y no pudo acabar la carrera.

El que ha estrenado su casillero de puntos este fin de semana ha sido Fermín Aldeguer. El piloto murciano no pudo competir en el primer GP del curso por lesión y en suelo brasileño ha sumado ocho unidades que lo colocan ya a media tabla, justo por detrás de Pecco Bagnaia, quien no pudo sumar este domingo por una caída y se marcha con los dos puntos conseguidos con su octava posición en la sprint.

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Así está la clasificación de MotoGP 2026

  1. Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – 56 pts
  2. Jorge Martin – Aprilia Racing – 45 pts
  3. Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – 42 pts
  4. Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 37 pts
  5. Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – 34 pts
  6. Ai Ogura – Trackhouse MotoGP Team – 33 pts
  7. Raúl Fernandez – Trackhouse MotoGP Team – 29 pts
  8. Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP – 13 pts
  9. Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing – 13 pts
  10. Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 12 pts
  11. Johann Zarco – Castrol Honda LCR – 12 pts
  12. Luca Marini – Honda HRC Castrol – 11 pts
  13. Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team –10 pts
  14. Fermín Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP – 8 pts
  15. Diogo Moreira – Pro Honda LCR – 6 pts
  16. Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 6 pts
  17. Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 – 5 pts
  18. Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 3 pts
  19. Joan Mir – Honda HRC Castrol – 3 pts
  20. Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 – 0 pts
  21. Toprak Razgatlioglu – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 0 pts
  22. Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 0 pts
  23. Michele Pirro – Ducati Lenovo Team – 0 pts

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