El doblete de récord de Aprilia que dispara a Marco Bezzecchi y Jorge Martin en el Mundial

Si Tailandia ya dio pistas, Brasil lo ha confirmado. Aprilia tiene la mejor MotoGP en este arranque de temporada 2026. Marco Bezzecchi y Jorge Martín firmaron un histórico doblete en el regreso del Mundial a Brasil, sin dar opción a las Ducati en una carrera que se recortó en ocho vueltas por el mal estado del asfalto. Además, Ai Ogura acabó quinto con la Aprilia del Trackhouse y él su compañero Raúl Fernández marchan en el top siete del campeonato, que lidera Bezzecchi ante Martin. Un inicio de ensueño para los de Noale.

Massimo Rivola, director general de Aprilia Racing, destaca la importancia del resultado logrado este domingo en Goiania: “Un trabajo fantástico de Marco, que, junto con su equipo, logró transformar un viernes complicado de tal manera que estuvo a punto de conseguir la pole y, con una salida perfecta, se puso en cabeza inmediatamente para una victoria indiscutible. También fue un domingo perfecto con Jorge de nuevo en el podio. Es emocionante verlo ahí arriba dos días seguidos después de tanto tiempo”, subrayó.

Aprilia celebra el doblete en Brasil / Aprilia Racing

“También es maravilloso ver tantas Aprilias en cabeza, con el Trackhouse Team incluso en segundo lugar en la clasificación por equipos. Son señales muy positivas y contundentes. Obviamente, es fácil ilusionarse después de dos carreras tan positivas, pero creo que las próximas dos, Austin y Jerez, nos darán una visión más completa de la situación. Tenemos dos pilotos extremadamente fuertes y, una vez más, el duro trabajo realizado en Noale ha dado sus frutos, lo que justifica los sacrificios que todos estamos haciendo juntos”, valora Rivola.

Pero por si sus palabras no son suficiente, aquí van unos cuantos datos estadísticos que avalan el poder de Aprilia y sus dos pilotos titulares:

Aprilia Racing:

* 10ª victoria en la categoría reina

* 4ª victoria consecutiva en la categoría reina

* 2º doblete en la categoría reina para el equipo oficial tras Barcelona 2023

* 304 victorias en el Campeonato del Mundo de MotoGP

Marco Bezzecchi (1º):

* 8ª victoria en la categoría reina (1ª en el GP de Brasil)

* 4ª victoria consecutiva en GP por primera vez en su carrera

* Primer piloto en ganar 5 GP para Aprilia Racing

* Bezzecchi lideró los últimos 4 GP de principio a fin

* Líder de la clasificación general (56 puntos)

Jorge Martín (2º):

* Primer podio con Aprilia Racing

* Vuelve al podio después de 490 días (desde el GP Solidario de Barcelona 2024)

* Fin de semana con dos podios, tercero en el sprint y segundo en la carrera principal

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* Segundo en la clasificación general (45 puntos)