Márquez se cae a 192 km/h, se levanta y logra el mejor tiempo en EEUU

Nada de todo lo ocurrido significa que tanto hoy, en la carrera al 'sprint' de Austin (21.00 horas, DAZN) como en la de mañana, el auténtico gran premio (22.00horas, DAZN), Marc Márquez Alentá, de 33 años y nueve veces campeón del mundo, vaya a ganar como ganó en siete ocasiones. Nada. Lo que sí significa es que el piloto de Cervera (Lleida) decía la verdad cuando aseguraba que estaba tranquilo, que debía mejorar, él y la moto, pero que estaba en el sitio adecuado con la moto adecuado para intentar seguir mejorando y tratando de acercarse a las poderosas Aprilia, que, hoy, de nuevo, con el japonés Ai Ogura en segunda posición, ha vuelto a demostrar que es la moto, no los pilotos.

Márquez se estrenó en uno de sus circuitos preferidos, mejor que Austin solo existe Sachsenring (Alemania), con una caída que provocó cierto vértigo pese a que, desde el inicio, parecía que todo se iba a resolver con una abrasión importante, como así fue, en el natebrazo izquierdo. MM93 trazó el cambio de rasante de la curva 10 a 192 kilómetros por hora, se le fue de delante y protagonizó un arrastrón de los que dan cierto miedo. Volvió a su taller, se cambió de mono, se subió a la Ducati y acabó cuarto, de sopetón. Luego, en la segunda sesión, tuvo que hacer el trabajo acumulado de la primera tanda y terminó con un tiempo estupendo de 2.00927 minutos, por delante de el japonés Ogura (Aprilia), a 0.053 segundos y el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), tercero a 0.187 segundos.

La caída de hoy de Marc Márquez (Ducati), en Austin, vista desde detrás. / MOTOGPTV

Destacar que también pasaron directamente a la Q2 de hoy, en Austin, Marco Bezzecchi (Aprilia), Àlex Márquez (Ducati), aunque le costó lo suyo, Paco Acosta (KTM), que también se fue al suelo, Jorge Martín (Aprilia), que sigue peleando con los de arriba, 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que continúa en tierra de nadie y las sorpresas de Luca Marini (Honda) y Enea Bastianini (KTM).

El susto de Marc

"Tenía que haber sido algo más prudente de inicio pues, normalmente, los circuios, por mucho que los conozcas cambien de un año a otro", comentó Márquez tras su caída. "Y, en esa curva, que suele gustarme y la hago bien, he descubierto, de pronto, que había omo un rizado y me he llevado un gran susto, que he terminado con abrasiones en un brazo y, espero, que mis cervicales no me atormenten durante este fin de semana, pues el golpe contra las defensas ha sido duro",

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Respecto a la manera de reacción, consiguiendo el mejor crono, el mayor de los Márquez Alentá reconoció que "cuando te ocurren estos percances y más en el inicio del fin de semana la verdad es que no te apetece demasiado volver a salir a pista, pero esos son los instantes en los que piensas 'amigo, te pagan para esto'". Y, sí, salió en cuanto pudo "para recuperar las sensaciones" y, luego, al mediodía, realizó una gran vuelta. "Me temo que no será un Austin de los típicos donde poder ganar, para ganar vamos a tener que hacer las cosas muy bien, todo el mundo está muy fuerte".