Estratosférica 'pole' de Máximo Quiles en Jerez

Máximo Quiles siguió en la 'qualy' de Moto3 en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto los pasos de su mentor, Marc Márquez, y se adjudicó la primera 'pole' de la temporada. El piloto murciano se llevó el mejor registro en Q2 al completar su último giro en un tiempo de 1:44.070 tras una impecable sesión de David Muñoz, quien tras volver de una larga lesión, logró finalizar en segunda plaza. Álvaro Carpe terminó tercero y completó una primera fila 100% española.

Los pilotos que no superaron el corte durante la jonada del viernes tuvieron que pasar por Q1. Lo hicieron en el momento en que la pista se empezaba a secar tras la lluvia matutina que empapó el circuito y después de que las MotoGP comenzasen a secarla durrante su sesión de clasificación. Finalmente, los pilotos que se hicieron con el pase a Q2 fueron Ruche Moodley, Veda Pratama, Joel Kelso y Hakim Danish.

Salía con muchas ganas David Muñoz en Q2 tras perderse las últimas citas debido a una recaída en la lesión que sufrió el pasado mes de octubre, cuando se fracturó el fémur de su pierna izquierda en un accidente con Adrián Fernández en Indonesia. A falta de ocho minutos por el final, el andaluz, en casa, lograba marcar el mejor registro con un 1:45.283. Se mostraba con un ritmo sólido.

El 'Top 10' estaba ocupado entonces por hasta siete españoles, entre ellos el 'rookie' Brian Uriarte, que conseguía colocarse en la cuarta plaza mientras Máximo Quiles, el más rápido en la sesión matutina, se colocaba tercero. Adrián Fernández, con la Honda del Leopard, se sacaba entonces una brillante vuelta para colocarse primero.

Y mientras entraba en 'pit lane' para cambiar neumáticos... Quiles volvía a la carga para rebajar su tiempo y poner un registro de 1:45.154 y dejar al madrileño a 0.154. El británico Scott Ogden, del CIP Green Power, ocupaba la tercera plaza.

A falta de cuatro minutos, prácticamente todos los pilotos se encontraban en boxes para el cambio de neumáticos. Era el momento de la verdad, el momento del 'time attack'. Muchos pilotos venían en casco rojo en los compases finales, entre ellos Fernández, el australiano Joel Kelso, Muñoz y Álvaro Carpe. El madrileño conseguía el mejor registro pero se lo quitaba a los pocos segundos un estratosférico Muñoz, quien pasó de la 18ª plaza a la primera.

Pero Máximo no había dicho la última. Y venía como una bala por detrá mientras, por delante de él, Adrían Fernández se iba al suelo en la curva 8 del trazado andaluz. Los comisarios ondearon la bandera amarilla, con afectaciones a los pilotos que venían detrás, y Quiles, intratable, seguía los pasos de su mentor Marc Márquez para llevarse la 'pole' de la categoría de Moto3 con un registro de 1:44.070. Como dato curioso, ambos habían logrado sus últimas 'poles' en el Gran Premio de Hungría de 2025, en el recién estrenado Balaton Park.

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Justo tras él saldrá finalmente un brillante Muñoz, que se quedó a 0.375 de la primera plaza en su regreso a las pistas tras la lesión. Álvaro Carpe, del Red Bull KTM Ajo, saldrá tercero. Una sesión apretada en la que siete pilotos se encontraron en un segundo.