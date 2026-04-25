Márquez: "¿El Laureus? Prefiero preocuparme de los premios que dependen de mí"

“Me resulta incomprensible y, sí, no le encuentro explicación alguna, que Marc (Márquez) no haya sido galardonado, el pasado lunes, en la gala de los Premios Laureus, como el mejor deportista de 2025. La verdad, no encuentro una sola razón para que no ganase ese premio. Ni una”.

La versión, la reflexión, el comentario, la opinión del tricampeón del mundo italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, compañero de Marc Márquez en el equipo Ducati Lenovo, campeón de todo, en 2025, en el Mundial de MotoGP, es absolutamente compartida por los 1.500 habitantes del ‘paddock’ de MotoGP.

Nadie entiende como el apoteósico regreso de Marc Márquez, su arrolladora victoria en el Mundial-2025 de MotoGP, consiguiendo su noveno título mundial a falta de cinco grandes premios, tras cuatro años de auténtica desesperación, dolor, operaciones y sacrificadísima rehabilitación, no ha merecido a ojos del jurado internacional ser elegido el mejor deportista del pasado año, galardón que ganó el tenista murciano Carlos Alcaraz, ganador de Roland Garros, el Open de EEUU y, al acabar el año, nº 1 mundial.

“Yo estoy con 'Pecco’, sí, y con mucha otra gente de nuestro ‘paddock’, por descontado”, explicó Carmelo Ezpeleta, gran impulsor del Mundial de motociclismo desde su posición de CEO de Dorna Sports, “respetando la opinión de todo el mundo y, por descontado, ¡faltaría más!, la del jurado de los premios Laureus, entre los que está Giacomo Agostini, 15 veces campeón del mundo y que me ha dicho, personalmente, que votó por Marc, me parece increíble que ‘el regreso’ de Marc no haya sido considerado como la gran gesta de 2025. Pero, repito, debemos respetar la decisión del jurado”.

Marc Márquez abraza, en Motegi-2025 (Japón), el trofeo de campeón del mundo de MotoGP. / ALEJANDRO CERESUELA

Cuando El Periódico le transmitió al propio Marc Márquez la desolación que ha producido en sus colegas y en el mundillo del ‘paddock’ la decisión del jurado de los Laureus, el nueve veces campeón del mundo le restó importancia, aunque reconoció que mucha gente le había mostrado su desencanto y, sobre todo, incomprensión ante la decisión.

“¿Los Laureus, me preguntas?”, se cuestionó el nueve veces campeón del mundo después de atender a los medios tras la jornada de ayer del Gran Premio de España de motociclismo. “Solo puedo decir una cosa: lo único que me preocupa es intentar ganar, pelear y trabajar duro para conseguir los premios que dependen de mí. Ese es y debe ser mi único objetivo. Lo que no depende de mí, lo que no puedo controlar, no me ocupa ni preocupa”.

Uno de los muchos campeones mundiales que hay en la parrilla de MotoGP, que prefirió mantenerse en el anonimato, señaló, anoche, a El Periódico, cuando el ‘paddock’ empezaba a estar ya desértico que “lo que hizo Alcaraz el año pasado, lo repetirá este año, el siguiente, el siguiente y el siguiente. Sus triunfos son tremendos, de gran valor y mérito, cierto, pero Alcaraz pelea solo contra Jannik Sinner, apenas tienen rivales. Lo que hizo Marc el pasado año, de donde vino, cómo superó todas y cada una de las adversidades que se le fueron presentando, cómo se la jugó, cómo domino una categoría con cinco fábricas y 15 campeones del mundo, es, sencillamente, único y, por descontado, irrepetible”.

“Me resulta incomprensible y, sí, no le encuentro explicación alguna, que Marc (Márquez) no haya sido galardonado, el pasado lunes, en la gala de los Premios Laureus, como el mejor deportista de 2025. La verdad, no encuentro una sola razón para que no ganase ese premio. Ni una”. Francesco 'Pecco' Bagnaia — Tricampeón del mundo y compañero de Marc Márquez en el 'team' Ducati Lenovo

Buena parte de los españoles que habitan el ‘paddock’ de MotoGP recordaron, cuando El Periódico les consultó sobre la incongruencia del jurado de los Premios Laureus, que, pese a dominar con un pilotaje espectacular el Mundial de motociclismo durante más de una década y ser la imagen del campeonato durante años, que el mayor de los Márquez Alentá tampoco ha ganado el premio Princesa de Asturias del Deporte (anteriormente llamado Príncipe de Asturias) y, por tanto, lleva camino de sufrir la misma injusticia que, en su tiempo, padeció el mismísimo Ángel Nieto, 12+1 campeón del mundo de motociclismo y auténtico mito, como ‘Il Cannibale’, del deporte mundial.

Tanto en el caso de Nieto como de Márquez no se trataría de una victoria (‘12+1’ ganó 90 grandes premios y Márquez suma, de momento, 99), ni siquiera de sus títulos mundiales (12+1 y 9, respectivamente), tampoco de las carreras en las que participó (189 grandes premios en el caso de Nieto y, hasta hoy, 288, de Marc), sino de premiar toda una trayectoria, en ambos casos también, modélica y pletórica en todos los sentidos.