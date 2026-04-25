Márquez regresa a lo bestia en Jerez protagonizando otra pillería

Ese abrazo, el abrazo de Davide Tardozzi, Team Manager del equipo Ducati Lenovo, en el 'corralito', lo dice todo. Tardozzi, el mismo jefe, el mismo directivo de Borgo Panigale, que, en cuanto lo vio debutar, en Catar, en 2013 a lomos de su rara Honda, dijo que iba a ser el mejor de todos los tiempos y que, por fin, consiguió, en 2024, ficharlo para la marca italiana, se abrazó a Marc Márquez como si fuese su padre, es su padre (deportivo) y, con lágrimas en los ojos, celebró el regreso, otro regreso más, del nueve veces campeón del mundo.

La carrera fue tremendamente espectacular y vibrante, por culpa del tiempo. Empezó en seco y, en ese instante, tal y como había comentado (lo sabe todo, lo pronostica todo, lo intuye todo) el propio Marc Márquez "los favoritos era, sin duda, mi hermano Àlex y Fabio (Di Giannantonio), que fueron, el viernes, los más rápidos por mucho de todos nosotros". Pero el mayor de los Márquez aprovechó haber conquistado una nueva 'pole', la primera de la temporada, la primera en 254 días, y al apagarse el semáforo, insisto, sin lluvia, con pista seca, se fue, se escapó.

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Y, sí, claro, como tocaba, Marc fue adquiriendo algo de ventaja, no mucha, nunca llegó al medio segundo. Y 'Diga' empezó a rodar más rápido que los hermanos Márquez Alentá, que se repartían los dos primeros puestos del pelotón, que se había estirado muchísimo. Marc, por descontado, temían que los dos muchachos de Ducati, le acabarían atrapando. Y, sí, el primero que le pasó, sin consideración alguna, sin tener en cuenta que estaba superando al hermano mayor, fue un tremendo Àlex, que quería seguir completando su magnífico fin de semana y ganar al 'sprint'.

Marc Márquez, el más listo, el más pillo, el más experto, volvió a demostrar ser, también, el más grande, el más campeón. Una nueva travesura suya le permitió ganar una carrera caótica donde, la repentina aparición de la lluvia, le dio la oportunidad de protagonizar una de sus genialidades.

Justo cuando la 'Àlexneta' se puso en cabeza de la carrera, justo cuando Marc trataba de no despegarse, pegadito al rebufo de su hermano, de una posible victoria 'in extremis', justo en el instante en que el campeonísimo de Cervera estaba pensando en defenderse del mejor 'Diga', el nueve veces campeón del mundo se fue al suelo, justo, justo, justo, cuando estaba trazando la curva de izquierdas que da entraba a la línea de meta.

Y fue ahí donde, de nuevo, como siempre, apareció la pericia, la listeza, la picardía, la sabiduría, la maestría de Marc Márquez. Como se cayó justo en la entrada de los talleres, levantó su Ducati del césped, se montó en ella de nuevo y esperó a que todos sus rivales pasasen ante sus ojos, ya haciendo equilibrios, pues empezaba a llover en serio. Y fue en ese instante cuando MM93 cruzó el césped y entró, algo ilegalmente ("ningún problema, correcto, pues no ha adquirido ventaja alguna", dijeron los comisarios de la carrera), en su boxe, saltó de la moto de seco a la de mojado y empezó una de sus tradicionales remontadas.

"La verdad es que no recuerdo haber ganado una carrera, por pequeña que sea ésta, después de caerme, pero era el momento de intentarlo y, por suerte, me he ido al suelo justo delante de la calle de los talleres, justo delante de mi boxe, así que no lo he pensado ni medio segundo, los he dejado pasar a todos y, como faltaban aún cinco vueltas y sabía que todos deberían entrar a cambiar porque ya diluviaba, no era el típico 'chirimiri' del inicio decarreraa, he pensado que, volviendo el quinto, tendría tiempo, en cinco giros, de ponerme delante", explicó, loco de contento, el muchacho de Cervera (Lleida).

"He tenido la suerte de que me he caído justo delante de la entrada de la calle de los talleres y, después de dejarlos pasar a todos, me he metido de inmediato, he cambiado la moto de seco por la de agua y, en cinco vueltas, con los neumáticos adecuados, he podido remontar hasta ganar". Marc Márquez — Piloto del equipo Ducati Lenovo y nueve veces campeón del mundo.

Y, sí, aprovechó que Àlex, su hermano, se fue al suelo y esperó a dar alcance a su compañero 'Pecco' Bagnaia, al que superó con un interior de derechas tremendo para coger el liderato, apretar de firme en unas condiciones en el que es un maestro y cruzar la meta ganando, cierto, una carrera al 'sprint', una carrera de sábado, pero que le acerca al líder del Mundial de MotoGP, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que se fue al suelo, al igual que su compañero Jorge Martín (Aprilia). Arrancó en seco, a 36 puntos del líder, de 'Bezz' y se irá a dormir, tras su lección magistral en agua, a 24 puntos.

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Las últimas cinco vueltas de Marc Márquez (Ducati), bajo el diluvio fueron apoteósicas, no solo por su autoridad y pericia, insisto, sino porque salió 40 segundos más tardel que el surafricano Brad Binder (KTM), que fue quien entró, sin problemas, delante suyo en su boxe y, no solo atrapó al piloto de la marca austriaca sino que, en meta, le sacó ocho segundos. Es decir, a Binder, en cinco vueltas, le sacó 48 segundos. Brutal.

Carrera al 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 21 minutos 25.651 segundos; 2. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a 3.050 segundos; 3. Franco Morbidelli (Ducati), a 7493 segundos; 4. Brad Binder (KTM), a 8.752 segundos y 5. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 9.337 segundos.

Mundial de MotoGP: 1. Marco Bezzecchi (Italia), 81 puntos; 2. Jorge Martín (España), 77; 3. Pedro Acosta (España), 60; 4. Marc Márquez (España), 57 y 5. Fabio Di Giannantonio (Italia), 55.